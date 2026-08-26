La hipoteca media se desboca y se aproxima a los 150.000 euros en Alicante

Es todo un contrasentido. Se compran menos casas, pero se piden más créditos y de mayor importe para poder financiarlas. Es la realidad que muestra el mercado inmobiliario alicantino, tras años de subidas de precios que han convertido la vivienda en un bien cada vez más inaccesible.

Los últimos datos conocidos reflejan, además, que la tendencia se está acelerando, probablemente ante el temor a que la progresiva subida de los tipos de interés dificulte también el acceso a esta financiación y complique aún más la adquisición de inmuebles.

De esta forma, el pasado mes de junio se concedieron 2.208 hipotecas en la provincia de Alicante, según el INE, lo que supone un repunte de casi un 19 % sobre el año pasado y la mayor cifra para este periodo desde 2010.

El dato contrasta con la caída del 6 % que registraron las compraventas, lo que significa que se redujo el número de viviendas que se pagan al contado: si hace apenas dos años la cifra de adquisiciones de inmuebles sin financiación alcanzaba el 65 % del total -influida por la gran cantidad de compradores extranjeros que hay en la provincia y que son los que principalmente pagan de esta forma-, en estos momentos no llegan a la mitad, algo lógico si se tiene en cuenta el nivel de precios actual, con el metro cuadrado por encima de los 2.700 euros.

En el balance de lo que llevamos de año, el primer semestre se cierra con 12.363 nuevas hipotecas, un 10,7 % más que en el mismo periodo de 2025, de acuerdo con las estadísticas oficiales, que proceden de la información que facilitan los Registros de la Propiedad.

Préstamos más grandes

Pero, casi más llamativo que el hecho de que cada vez más compradores deban recurrir al banco para financiar su casa, es el hecho de que el importe medio que se solicita también está disparado: si las viviendas valen más dinero, también la deuda necesaria para adquirirlas sube.

Así, el importe medio firmado en junio fue de 147.865 euros frente a los 135.939 euros del mes de mayo o los 126.355 euros de junio del año pasado. Es decir, que en apenas un año, la cantidad que los alicantinos tienen que pedir al banco para hacerse con un piso es un 17 % mayor. Un incremento que contrasta, por ejemplo, con la subida media de los salarios pactada en convenio, que apenas es del 2,69 %.

Escaparate de una sucursal bancaria con un anuncio de hipotecas. / Luis Tejido

Ahora está por ver qué ocurrirá cuando las condiciones de las hipotecas recojan completamente la subida de los tipos de interés que se ha producido en los últimos meses, como explica la directora de Estudios de Fotocasa, María Matos, que cree que la demanda de crédito se desacelerará en los próximos meses.

Al respecto, cabe recordar que las hipotecas formalizadas en junio recogen las condiciones que los compradores negociaron con su banco en mayo o, incluso, en abril, cuando aún no se había producido toda la subida que ha llevado al euríbor a superar de nuevo el 3 %.

Más negocio

Lógicamente, las grandes beneficiadas de la situación son las entidades financieras, que están haciendo su particular agosto. Así, en el primer semestre prestaron casi 2.350 millones de euros en la provincia para la adquisición de todo tipo de inmuebles, un 23 % más que en 2025, con el consiguiente beneficio que esto les reporta.

Según el INE, durante el pasado mes, hasta el 61,7 % de las hipotecas contratadas en todo el país fueron a tipo fijo, frente al 38,3 % firmadas a tipo variable. El interés medio inicial se situó en el 2,96 % y el plazo medio se mantiene en los 25 años.

Por su parte, el número total de hipotecas con cambios en sus condiciones inscritas en los registros de la propiedad disminuyó un 19,1 % en junio en tasa anual.

Las novaciones (o modificaciones con la misma entidad financiera) se redujeron un 25,3 % y las subrogaciones al acreedor (cambia de entidad) un 15,4 %. Por el contrario, las subrogaciones al deudor (cambia el titular) aumentaron un 8,4 %.