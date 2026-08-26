Los jubilados alicantinos cobran 225 euros menos que la media

La brecha que separa las pensiones de los jubilados alicantinos y las del resto del país siguen sin cerrarse. A pesar de la importante revalorización que ha experimentado en los últimos años, las prestaciones que recibe los residentes en la provincia se sitúan 225 euros por debajo de la media nacional, de acuerdo con los últimos datos publicados este martes por la Seguridad Social.

En concreto, la pensión media de los jubilados alicantinos se sitúa en estos momentos en 1.350 euros frente a los 1.575 del conjunto nacional. Se trata de una de las cifras más bajas del país, solo por detrás de las que presentan la mayoría de provincias andaluzas, extremeñas y gallegas.

Si se tienen en cuenta el resto de prestaciones -es decir, las de invalidez, orfandad, viudedad y las que se conceden a favor de otros familiares-, la paga media en la provincia es de 1.194 euros, un 4,87 % más que hace un año. Un incremento que se debe a la revalorización que se aplicó conforme al IPC -del 2,7 % este año- y a la mayor cuantía que reciben los nuevos pensionistas. Aún así, sigue muy alejada de los 1.373 euros de la media nacional.

En total, la Seguridad Social abona en la provincia 356.740 pensiones contributivas, lo que representa un incremento del 2,1 % sobre el mismo periodo del año pasado.

Coste total

Si se suman ambos incrementos -el del número de perceptores y el del importe medio- la denominada nómina de las pensiones, es decir, su coste total, se ha disparado más de un 7 % en el último año y ya supera los 426 millones mensuales en Alicante.

Una pareja de jubilados paseando por la calle de El Salvador de Elche. / TOMÁS MARTÍNEZ

La diferencia entre las prestaciones que reciben los pensionistas de la provincia y la que se cobra en el resto del país está causada por los bajos salarios de la zona, que implican también cotizaciones más bajas a la Seguridad Social. A esto se une el hecho de que buena parte de la economía alicantina se basa en sectores estacionales, lo que provoca que muchos trabajadores solo coticen unos meses al año; y también la persistencia de una bolsa considerable de economía sumergida, con muchos trabajadores que no generan derechos sociales.

El resultado es que Alicante también es una de las provincias donde más pensionistas cobran complementos de mínimos. En concreto, el 25,1 % de los perceptores de estas prestaciones los reciben, un porcentaje que se dispara por encima del 30 % en el caso de las mujeres.