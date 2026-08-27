La bodega Casa Sicilia celebra sus galardones en el inicio de la vendimia

La bodega Casa Sicilia de Novelda está celebrando la vendimia de este año, recolectando las uvas con la que se elaborarán los próximos vinos. Y para celebrarlo, del 1 al 6 de septiembre la bodega restaurante, en Novelda, ofrecerá visitas guiadas por la finca y un menú especial con productos de proximidad y guiños gastronómicos al vino.

El equipo de bodega, sumergido estos días en la ardua tarea de la vendimia, aprovecha esta ocasión para celebrar la excelente cosecha de premios obtenidos por sus vinos durante los últimos meses, en total 22 medallas. Entre los galardones más destacados del año sobresalen los resultados en el Concurso Ibérico de Vinos Premios Mezquita de Córdoba, donde la bodega ha conseguido un impresionante palmarés que incluye una distinción de 'Gran Oro'.

El vino rosado La Réserve (un coupage singular de Petit Verdot, Cabernet Sauvignon y Garnacha) ha alcanzado este Gran Oro en Córdoba, sumando además un pleno de medallas en otros certámenes al coronarse con el International Award Virtus Oro, el Oro en ASPA y el Oro en el XI Concurso PROAVA. La Réserve consolida así su posición en el mercado de alta gama con una valoración añadida de 93 puntos en la Guía Verema 2027 y distinción de Bronce en los Decanter World Wine Awards.

Los vinos de la bodega con sus respectivos galardones. / INFORMACION

El siguiente Oro en los Premios Mezquita ha ido a parar a Cesilia Rosé (40% Monastrell, 30% Cabernet Sauvignon, 16% Petit Verdot y 14% Garnacha). Este rosado icónico de la firma ha redondeado su año 2026 ganando también el International Award Virtus Oro, una medalla de Plata en el Concurso Oficial PROAVA, 92 puntos en la Guía Verema 2027 y la medalla de Bronce en el exigente concurso Decanter.

Por su parte, la gama de blancos de la bodega noveldense también ha demostrado su altísimo nivel competitivo. El exclusivo blanco Ad Gaude (100% Albariño) ha conquistado la medalla de Oro en el International Award Virtus, la medalla de Plata en el prestigioso Concours Mondial de Bruxelles con 90 puntos, una nueva medalla de Plata en los Premios Mezquita y 91 puntos en la Guía Verema 2027. De igual modo, Cesilia Blanc ha sumado a sus vitrinas la medalla de Plata en los Premios Mezquita, una meritoria Plata en el Concurso Decanter con 92 puntos y 91 puntos otorgados por Verema 2027.

Completando el palmarés de la bodega, el tinto de la casa, Heretat (100% Monastrell), se ha alzado con una medalla de Oro en el Concurso Ibérico de Vinos Premios Mezquita, mientras que el tinto joven Cesilia Jove ha sumado una medalla de Bronce en el mismo certamen cordobés.

Más certámenes

A la espera de nuevos resultados, esta excelente racha de galardones ratifica el esfuerzo diario, el minucioso cuidado de sus viñedos singulares propios y la fuerte identidad amparada bajo la DOP Alicante de esta bodega. Además, la cosecha de éxitos podría incrementarse en las próximas fechas, ya que la bodega mantiene referencias inscritas en prestigiosos certámenes que se encuentran actualmente pendientes de resultados, tales como los International Wine and Spirits Awards y el Concurso de La Semana Vitivinícola.

Toda la gama de vinos galardonados de la añada actual ya se encuentra a la venta, tanto en la tienda online como en la tienda física de Casa Sicilia 1707, situada en el Paraje Alcaydias, 4, en Novelda.

Las personas interesadas en acudir a las visitas guiadas y a los menús del restaurante deberán realizar su reserva previa a la visita y a la posterior comida llamando al teléfono 965 60 37 63.