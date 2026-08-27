La cifra de alicantinos que renuncian a una herencia sigue al alza a pesar de la supresión del Impuesto de Sucesiones

Fue uno de los argumentos principales que esgrimió el PP para generalizar la bonificación del 99 % en el Impuesto de Sucesiones, que supuso la práctica supresión de este tributo. Según el argumento que defendió el entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, la desaparición de lo que él y su equipo denominaron el "impuesto a la muerte" -en una expresión copiada de los neoconservadores norteamericanos- iba a evitar que cientos de ciudadanos tuvieran que renunciar a sus herencias cada año por no poder pagar los tributos correspondientes.

Sin embargo, tres años después de la entrada en vigor de esta medida, el resultado nada tiene que ver con lo prometido. La cifra de alicantinos que rechazan formalmente ante notario el legado de algún familiar sigue al alza y en máximos históricos, mientras la Generalitat ha dejado de ingresar cientos de millones de euros que podría haber destinado a evitar el deterioro de los servicios públicos.

En su primer año de vigencia, en 2023 -la bonificación se aprobó en noviembre, pero con efectos retroactivos desde finales de mayo- la cifra de renuncias a heredar se incrementó desde las 1.983 del ejercicio anterior, hasta las 2.073. En 2024 se produjo una pequeña caída de 54 casos, para repuntar al siguiente ejercicio hasta alcanzar un nuevo máximo histórico de 2.099.

Una cifra que este año va camino de batirse, ya que solo en los primeros tres meses de 2026 el Colegio Notarial de la Comunidad Valenciana ya ha contabilizado otros 565 procedimientos, lo que supone un nuevo incremento del 14 %.

Unas cifras que dejan claro que el pago de impuestos nunca ha estado entre los motivos principales de estas renuncias, como corroboran los expertos consultados. Entre otras cosas, porque no tiene mucho sentido renunciar a bienes por valor de 200.000 euros por tener que pagar entre 10.000 y 15.000 a la Generalitat, como ocurrían hasta entonces en el caso de las herencias de padres a hijos, que ya incorporaban una reducción de 100.000 euros en la base imponible.

Deudas

En este sentido, Adrián Roca, de Olima Legal, señala que los casos más frecuentes suelen ser aquellos en los que se renuncia porque las deudas del fallecido superan el valor de sus bienes o por temor a que esto ocurra. "Hay familias que llegan pidiendo que les tramitemos la renuncia sin saber muy bien a cuánto asciende la deuda", explica el abogado.

En estos casos, una opción sería aceptar la herencia a beneficio de inventario, lo que evita que los herederos deban pagar más de lo que reciben, aunque pueden no cobrar nada.

Firma de un documento ante notario. / ep

Otro supuesto bastante frecuente es lo que los notarios denominan renuncias "técnicas". Son aquellos casos en los que, por ejemplo, los hermanos se ponen de acuerdo para beneficiar a alguno de ellos que está en peor situación o para compensarle por algún motivo, como el cuidado de los padres.

Sin embargo, Adrián Roca también apunta que se podría estar produciendo un aumento de las renuncias en fraude de ley, cuando la persona que va a heredar tiene muchas deudas y rechaza el legado para evitar que los acreedores se queden con él y vaya directamente a un hijo u otro familiar. "El problema es que es difícil que los afectados tengan conocimiento de la renuncia", apunta el abogado.

Al respecto, Roca también apunta que el auge de ciudadanos que se acogen a la denominada Ley de Segunda Oportunidad puede ser otro de los motivos de estas renuncias. La legislación señala que los beneficiados por esta figura, que permite quedar libre de deudas, tienen obligación de reabrir el concurso y pagar lo que puedan a sus acreedores si reciben un premio de lotería o si ingresan una herencia hasta cinco años después de haber sido exonerados.

En el caso de las posibles renuncias por el pago de impuestos, el experto reconoce que hay cierta "psicosis" que lleva a algunos a plantearse esta opción, que suelen desechar en cuanto reciben asesoramiento.

Caída de recaudación

Mientras tanto, la práctica supresión del Impuesto de Sucesiones lo que si ha provocado es una importante merma en los ingresos de la Generalitat. Si se toma como referencia lo que la Agencia Tributaria Valenciana ingresó por este tributo en 2022 -el último completo sin la bonificación- desde entonces y hasta el pasado mes de julio el Gobierno valenciano ha dejado de cobrar más de 117 millones de euros solo en la provincia de Alicante, una cifra que asciende a más de 255 millones en el conjunto de la autonomía.