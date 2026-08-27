Goliat se come a David: Google "fulmina" a una app de Alicante de información turística y de servicios

Fue un visto y no visto. El pasado 22 de agosto, en cuestión de horas, VamosAlicante, una pequeña startup tecnológica independiente de información turística y de servicios, perdió el 98,7 % de su distribución orgánica en Google Search, lo que en la práctica supuso su invisibilización digital. ¿La razón? Según denuncia su promotor, Leopoldo Cadavid, un algoritmo del propio Google catalogó las 12.800 páginas de utilidad pública que componen la app alicantina como "spam masivo" sin motivo aparente, conduciendo a la asfixia a la empresa. Un incidente que ya ha sido denunciado ante la Comisión Europea por la propia startup, argumentando la indefensión que está sufriendo por esta decisión automatizada del gigante tecnológico que, sin ofrecer explicación ni vía de recurso, está destruyendo su viabilidad económica. En esta ocasión, al menos de momento, ha sido Goliat el que se ha comido a David, aunque este se resiste.

La plataforma en cuestión, en marcha desde el pasado mes de mayo y desarrollada con medios propios, permite a los ciudadanos y turistas acceder a innovadoras funciones digitales, como consultar la carta digitalizada plato a plato con precios reales de los restaurantes alicantinos, consultar mapas únicos de la ciudad en tres dimensiones, planificar rutas complejas o conocer datos de accesibilidad críticos. En VamosAlicante, por ejemplo, cualquier persona puede comprobar la información exacta de la marquesina más cercana y el tiempo de llegada del autobús. Asimismo, ofrece herramientas específicas con mapas y cálculo de tiempo de llegada para servicios clave como el autobús al aeropuerto, así como el nivel de ocupación de las playas.

VamosAlicante explica en su web lo acontecido. / INFORMACION

Sin embargo, hace apenas unos días, el gigante tecnológico Google ejecutó una actualización global de sus algoritmos de búsqueda. Según destaca Leopoldo Cadavid, "de forma completamente automatizada, arbitraria y sin revisión humana, un robot ciego ha catalogado nuestras 12.800 páginas de utilidad pública como 'spam masivo', hundiéndonos en la invisibilidad digital". Es decir, las páginas siguen publicadas, pero han dejado de tener la visibilidad habitual en los resultados de Google.

Hasta el momento del incidente, remarca, la web operaba en niveles de absoluta normalidad y crecimiento saludable. Así, el 21 de agosto había recibido 12.080 impresiones, pero pasó de golpe y porrazo a solo 412 el día del incidente, en una tendencia que ha continuado a la baja en días posteriores.

El impulsor de la app señala que para cualquier software de transporte o turismo, cada parada de autobús, cada línea de TRAM o cada comercio local, se necesita una ficha automática para poder consumir en tiempo real y dar información útil. "Fusionar o reducir estos datos para cumplir con las exigencias del robot destruiría la utilidad de la aplicación", asevera.

Las funciones sobre transporte de VamosAlicante. / INFORMACION

Para más desesperación, añade Cadavid, "al acudir a los foros oficiales de Google Search Central, la respuesta de sus moderadores ha sido desoladora y prepotente, dado que nos sugieren abiertamente buscar otros canales porque Google prefiere priorizar sus propios productos nativos, admitiendo de forma velada una estrategia de monopolización de la información local".

El responsable de la web asevera que "no estamos ante un filtro de calidad de internet; estamos ante un comportamiento monopolista que asfixia a los pequeños desarrolladores independientes y que choca frontalmente con el espíritu de la Ley de Mercados Digitales de la Unión Europea, diseñada para evitar que los gigantes tecnológicos actúen como aduanas destructoras de la competencia legítima".

Denuncia

Es por ello por lo que VamosAlicante ha presentado una denuncia ante la Comisión Europea. La trascendencia jurídica, explica Cadavid, radica en que no pide que Google le devuelva el tráfico ni exige una posición concreta en el buscador. Lo que plantea es una enmienda total a la indefensión jurídica del ecosistema digital europeo. "¿Tiene derecho un guardián de acceso global a destruir el 98 % de la distribución de una pequeña empresa europea mediante una decisión automatizada, sin ofrecer una explicación razonada, sin aportar transparencia y sin disponer de una vía afectiva de reversión humana e individualizada para corregir un falso positivo?", se pregunta.

El impulsor de la web remarca que "somos un proyecto enano compitiendo en innovación frente a una de las corporaciones más ricas del planeta", asevera, para subrayar a continuación que "no pedimos ni favores ni privilegios. Lo que exigimos es el derecho a competir en igualdad de condiciones en una web abierta y neutral. Si Google no es capaz de igualar la profundidad de nuestros datos hiperlocales, el camino debería ser superarnos en tecnología, no borrarnos del mapa mediante algoritmos automatizados y sin derecho a una apelación transparente", concluye.