El Puerto de Alicante programa una inversión de 1,3 millones para una planta fotovoltaica

El Puerto de Alicante ha programado una inversión de 1.280.354 euros para la instalación de una planta fotovoltaica, dentro de la política que está llevando a cabo para cubrir sus necesidades de suministro eléctrico a través de energías renovables. El organismo, asimismo, ha contratado un estudio para la reordenación del tráfico viario y ferroviario interno, en una iniciativa vinculada a su próxima conexión con el Corredor Mediterráneo.

Dentro de la estrategia de sostenibilidad de la Autoridad Portuaria de Alicante, y su objetivo de mejorar la eficiencia energética e impulsar las energías renovables, se ha decidido acometer la instalación de una planta fotovoltaica de un megavatio de potencia, capaz de satisfacer gran parte de la demanda instantánea y poder acumular excedentes.

Panorámica general del Puerto de Alicante. / Rafa Arjones

El campo solar estará dividido en varios subcampos dentro del dominio público portuario, habiéndose planteado como posibles ubicaciones el dique de levante, el dique de abrigo de la dársena sur, el contradique de la dársena sur y la cubierta del edificio de la lonja de pescado. Asimismo, se prevé que la planta precise de un centro de transformación o de conexión a la red de la Autoridad Portuaria de Alicante o de la compañía distribuidora, por lo que será necesario diseñar las instalaciones de enlace y acometidas que correspondan, así como el sistema de acumulación para su optimización.

El proyecto, en este sentido, ya está siendo diseñado y, tal y como señala el presidente del puerto, Luis Rodríguez, lo que se busca es crear un mix energético a partir de renovables que sea capaz de cubrir las necesidades eléctricas del recinto, así como de las embarcaciones que atraquen en el mismo.

Terminal de JSV, a donde también debe llegar el trazado ferroviario. / ALEX DOMINGUEZ

La Autoridad Portuaria, igualmente, ha contratado el estudio y diseño básico de la reordenación del tráfico viario y ferroviario interno. Según el propio Rodríguez, esta actuación está íntimamente ligada a la próxima conexión del puerto con el Corredor Mediterráneo y la construcción de la nueva estación intermodal, lo que hace necesario que se reordene el tráfico desde el punto de enlace hasta dicha estación y, también, a la terminal de la naviera JSV. Todo ello con la finalidad de optimizar todos los tráficos.

El adjudicatario de este estudio ha sido Jairo Casares Blanco, por un importe de 18.089 euros.