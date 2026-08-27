La ESA selecciona a la ilicitana PLD Space para desarrollar la nueva generación de cohetes espaciales europeos

Ya es oficial. La ilicitana PLD Space se ha hecho con uno de los primeros contratos del programa de la Agencia Espacial Europea (ESA) para favorecer el desarrollo de la industria privada de lanzadores en el continente. Una iniciativa con la que la ESA quiere garantizar la soberanía de Europa en el acceso al espacio y reducir la dependencia de las empresas norteamericanas, como Space X, o las chinas.

La decisión supone un respaldo de primer nivel a la hoja de ruta de la firma española, que se encuentra ultimando el primer lanzamiento del Miura 5, el que será su primer cohete capaz de transportar carga comercial al espacio, tras el éxito que cosecharon con el Miura 1, el primer cohete de una compañía privada europea que llegó al espacio.

En concreto, el contrato firmado con PLD Space alcanza un valor de 158,9 millones de euros y se produce después de que España se comprometiera a una aportación de hasta 169 millones para este programa en la última reunión interministerial del organismo europeo.

Por su parte, las alemanas RFA (Rocket Factory Augsburg) e Isar Aerospace recibirán, respectivamente, 186,9 y 197,8 millones de euros para los lanzadores que también están desarrollando. Además, la ESA está en la fase final de negociación con la francesa Maia Space.

Garantizar la regularidad

Según explican desde la firma funcada por Raúl Torres y Raúl Verdú, el contrato con la Agencia Espacial Europea incluye dos partes diferenciadas, denominadas "componentes" en la jerga del sector. La primera de ellas o Componente A es el que se destinará a impulsar la consolidación del servicio de lanzamiento de Miura 5. Es decir, a que haya vuelos regulares y cada vez con mayor frecuencia. En este sentido, cabe recordad que los planes de la compañía pasan por alcanzar las 30 misiones anuales, gracias a la reutilización de los cohetes impulsores.

Morant confirma 169 millones para impulsar el Miura 5 de PLD Space / INFORMACIÓN

En este sentido, aunque con algunos meses de retraso sobre las previsiones iniciales, la firma es la que cuenta con el proyecto más desarrollado, ya que se encuentra finalizando la calificación de los últimos elementos que forman parte del cohete y ya está procediendo a su integración para realizar próximamente el primer lanzamiento de este vehículo, que será capaz de transportar hasta 540 kilos de carga al espacio. Un servicio cada vez más demandado, ante el auge de la tecnología satelital para todo tipo de usos, no solo las comunicaciones.

Por su parte, el denominado Componente B del contrato tiene como objetivo desarrollar nuevas prestaciones para el Miura 5, destinadas a atender misiones institucionales y comerciales que requieran una mayor capacidad de carga útil y alcance orbital, así como a incorporar capacidades de aterrizaje propulsivo como paso hacia la reutilización.

El desarrollo de capacidades orbitales mejoradas para Miura 5 forma parte de la ambiciosa hoja de ruta tecnológica de PLD Space y constituye un paso estratégico hacia los Miura Next, la futura familia de lanzadores pesados de la compañía.

Los cuatro proyectos privados de lanzador espacial que apoya la ESA. / ESA

Los principales subsistemas y mejoras desarrollados en el marco del programa Upgraded Orbital Capacity están siendo concebidos para ser directamente transferibles a las futuras generaciones de lanzadores, permitiendo acelerar el desarrollo de nuevas capacidades de lanzamiento, reducir el riesgo tecnológico y maximizar el retorno de las inversiones en tecnología.

Inversores

La solidez del proyecto de PLD Space quedó más que probada cuando la firma logró cerrar a principios de este año una ronda de financiación de 180 millones de euros, que lideró la japonesa Mitsubishi. Un respaldo al que ahora se suma el del organismo europeo.

"La selección de PLD Space por parte de la ESA confirma la madurez de la hoja de ruta que llevamos años construyendo: una capacidad europea de lanzamiento concebida para crecer con una ambición sólida, basada en una tecnología, una industria y una capacidad de ejecución bajo nuestro propio control", ha afirmado Ezequiel Sánchez, presidente ejecutivo de PLD Space.

Los distintos componentes del Miura 5. / PLD SPACE

Para la compañía, la selección también refuerza el modelo industrial por el que han apostado, basado en la integración vertical, el desarrollo de tecnologías robustas y una metodología de validación "test-like-you-fly", que replica en tierra las condiciones reales de vuelo.

Este enfoque ha permitido a la compañía avanzar desde el éxito de Miura 1 hasta la fase final de desarrollo de Miura 5, al tiempo que continúa ejecutando la ambiciosa hoja de ruta tecnológica presentada públicamente en 2024.

Una estrategia que pasa por la construcción de una gran factoría en Elche para la producción en serie de estos cohetes y que se sumaría a las instalaciones técnicas de más de 188.000 metros cuadraos que ya firma ya tiene en el Parque Empresarial de Elche, Teruel, Kourou (Guayana Francesa) y Duqm (Omán). PLD Space ya tiene una plantilla que supera los 500 empleados.