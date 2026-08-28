La alianza entre Ford y Geely generará un negocio de 250 millones a la industria auxiliar de Alicante

El reciente acuerdo alcanzado entre Ford y Geely para compartir la factoría de Almussafes y fabricar cinco modelos va a tener repercusión, y además positiva, en la industria auxiliar del automóvil de Alicante. Y es que el incremento del volumen de producción en la planta valenciana supondrá también un aumento de la actividad en las cerca de 70 empresas del metal y el plástico que trabajan para la automoción en la provincia. Los cálculos apuntan a alrededor de un 10 %, lo que en la práctica supondrá una cifra de negocio de 250 millones de euros.

Ford ha venido arrastrando problemas en su planta de producción de Almussafes desde hace tiempo. De hecho, en 2021, coincidiendo con la caída de la demanda de vehículos en plena crisis de la pandemia, ya se registraron los primeros recortes en la plantilla. En cualquier caso, fue la puesta en marcha del plan de electrificación en 2023 lo que tuvo un mayor impacto, con el anuncio del despido de más de mil trabajadores y el cese de la producción de dos modelos de vehículos, el S-Max y el Galaxy. De ello se resintió toda la industria auxiliar de la Comunidad Valenciana y, por extensión, de la provincia de Alicante, que vio cómo la carga de trabajo disminuía de forma notable.

Víctor Young, vicepresidente de Geely, y Jim Baumbick, presidente de Ford Europa, anunciando el acuerdo. / Germán Caballero

La situación, sin embargo, empezó a cambiar con el anuncio por parte de Ford de la fabricación de un modelo multienergía para salvar la planta, de la familia Bronco, a lo que se le ha añadido recientemente el acuerdo entre la multinacional norteamericana y la compañía china Geely para compartir la factoría de Almussafes, que producirá cinco modelos. Las dos empresas van a crear una empresa conjunta, lo que se conoce como una "joint venture", a la que va a pasar la actual plantilla de 4.296 trabajadores y que tendrá la propiedad del 100 % de la factoría. Ford, en concreto, tendrá el 66 % de la nueva compañía y la empresa china el 34 %.

La "joint venture", según la información facilitada, se formalizará en el primer semestre de 2027 y los nuevos modelos empezarán a fabricarse a partir de 2028. Se trata, en concreto, del actual Kuga, el nuevo Bronco confirmado semanas atrás, un nuevo crossover de Ford multienergía y dos eléctricos puros de la marca Geely.

Exteriores de la planta de Ford en Almussafes. / Perales Iborra

La noticia supone la tabla de salvación para la planta de Almussafes, sobre todo teniendo en cuenta que la nueva planta tendrá capacidad para producir medio millón de vehículos al año, lo que supone un crecimiento exponencial, teniendo en cuenta que este ejercicio se van a entregar poco más de 90.000 del modelo Kuga. La colaboración beneficia a ambas marcas, toda vez que Geely podrá acelerar su expansión en Europa, mientras que Ford coge impulso y ve el futuro con mucho mayor optimismo.

Pues bien, esas previsiones también van a tener una repercusión positiva en la industria auxiliar de la provincia de Alicante, que confía en que su carga de trabajo se incremente al menos en un 10 %, lo que supondría añadir 250 millones de euros a la actual facturación de 2.500 millones que ya tiene el sector.

Una empresa auxiliar de la Foia de Castalla. / JUANI RUZ

La mayor parte de las 70 empresas del metal y el plástico que trabajan para la automoción en la provincia están situadas en la comarca de la Foia de Castalla. Desde allí, el director de la patronal IBIAE, Héctor Torrente, no duda en calificar de "buena noticia" el acuerdo entre Ford y Geely, mostrándose convencido de que beneficiará a las firmas alicantinas. "Las compañías trabajan para varios sectores, pero no cabe duda de que la automoción es una industria importante que genera estabilidad", enfatiza.

Torrente recuerda que el cese en la fabricación de los anteriores modelos en la planta de Ford tuvo un notable impacto, si bien después las empresas supieron adaptarse a la situación diversificando producción y clientes, lo que les permitió amortizar el volumen de trabajo perdido en ese momento. "En la actualidad -subraya- trabajan para todas las compañías automovilísticas, pero resulta evidente que Ford es lo que más cerca tenemos y, si aumenta su actividad, es algo que va a beneficiar a todos".

Con todo, el dirigente de la asociación empresarial de la Foia apela a la prudencia. "Las noticias que llegan, insisto, son positivas, pero ahora falta confirmar que tanto las previsiones como las inversiones previstas se cumplen. Para que notemos ese aumento en la carga de trabajo es necesario que se fabriquen el máximo de modelos posibles y que, además, el número de unidades sea elevado", asevera.

Adaptación

La fabricación de nuevos modelos en Almussafes supondrá un esfuerzo añadido para el sector auxiliar, dado que las piezas y componentes serán distintos teniendo en cuenta que se va a tratar de vehículos eléctricos y multienergía.

En cualquier caso, Héctor Torrente también remarca que ese no es un motivo de preocupación, habida cuenta que, añade, "las empresas han sabido adaptarse a la perfección en los últimos tiempos a todos los cambios que se están produciendo en el ámbito de la automoción, y esta vez, estoy convencido, va a suceder lo mismo. Lo importante, insisto, es que los planes se cumplan".

Cabe reseñar que el sector auxiliar produce todo tipo de piezas. Desde elementos de plástico para los exteriores e interiores de los vehículos, a tubos metálicos para los motores o las propias carrocerías.