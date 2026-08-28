Gobierno y Consell destinan 2,7 millones a compensar las restricciones en el sector pesquero

El Gobierno central y la Generalitat han destinado 2,7 millones de euros al sector pesquero de la Comunidad Valenciana, con la finalidad de compensarlo por las restricciones que emanan de la Unión Europea (UE), principalmente las paradas temporales a las que se ve sometida la flota. Más de la mitad de las ayudas irán a parar a las cofradías de la provincia de Alicante, dado que es aquí donde se concentra la mayor parte del sector.

La Conferencia Sectorial de Pesca, dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha acordado la distribución territorial de 5,6 millones de euros de presupuestos del Estado para financiar las ayudas por paradas temporales de la actividad pesquera en los caladeros del Mediterráneo y Golfo de Cádiz durante 2026.

En los caladeros se acuerdan para las modalidades de cerco, palangre y arrastre del Golfo de Cádiz compensaciones de hasta 52 días por paradas temporales y para el arrastre del Mediterráneo compensaciones de hasta 30 días por reducción de esfuerzo pesquero y de hasta 22 días por paradas temporales. Así, y por orden de mayor a menor, Andalucía recibirá 2.126.847 euros, la Comunidad Valenciana 1.531.346 euros, Cataluña 1.372.257 euros, Murcia 344.473 euros y Baleares 240.931 euros.

La lonja pesquera de la Vila Joiosa. / David Revenga

Según ha señalado el ministro, Luis Planas, de esta manera “el Gobierno mantiene su compromiso con el sector pesquero y acompaña a los profesionales en el esfuerzo que realizan para garantizar la sostenibilidad de los recursos marinos y el futuro de la actividad pesquera”.

Por su parte, la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, destina un total 1.250.000 euros en ayudas directas a las cofradías de pescadores y sus federaciones, con el objeto de mejorar la vertebración del sector pesquero de la Comunitat Valenciana.

Pescado acabado de desembarcar en la Vila Joiosa. / David Revenga

El director general de Pesca, Miguel Castell, ha afirmado que con esta línea de ayudas “reafirmamos el compromiso del Consell con las cofradías de pescadores y sus federaciones, entidades fundamentales para la organización, representación y defensa de nuestro sector pesquero. Estas ayudas permiten fortalecer su labor diaria, mejorar los servicios que prestan a los profesionales del mar y contribuir a la sostenibilidad económica y social de las comunidades pesqueras de la Comunidad Valenciana”.

Respaldo

En este sentido, Castell ha recordado que con el fin de proteger al sector pesquero “la Generalitat ha incrementado un 31 % estas ayudas, para compensar, en la medida de lo posible, el impacto de las restricciones a la actividad pesquera y respaldar a los profesionales que desarrollan su labor en la costa valenciana".

Estas subvenciones contribuirán a financiar gastos relacionados con labores de asesoramiento, consulta y colaboración con la Administración, así como actuaciones destinadas a la promoción de la pesca marítima, la defensa de los intereses del sector y la participación de las cofradías en los procesos participativos vinculados al ámbito pesquero y marino que afecten el sector de la pesca marítima durante el ejercicio 2026.