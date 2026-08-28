Suavinex se puso "guapa" antes de su venta a Portobello: un 10 % más ingresos y beneficios

El líder español del sector de la puericultura, la alicantina Suavinex, mejoró notablemente sus ventas y beneficios el año pasado, en buena medida gracias a las sinergias y las nuevas oportunidades surgidas con su integración en un mismo grupo con la francesa Béaba. Unos resultados que, sin duda, permitieron a la firma llegar con mucho más músculo al proceso que ha finalizado este año con la venta al fondo Portobello de una participación mayoritaria en su accionariado.

De acuerdo con las cuentas que Suavinex Group SL ha depositado en el Registro Mercantil, la compañía anotó una cifra de negocio de 64,5 millones de euros el año pasado, lo que supone un incremento del 9,7 % sobre las ventas de 2024. Una mejora que, además, afectó a las dos categorías de productos en los que está especializada la firma.

De esta forma, las ventas de productos de puericultura -como los chupetes y biberones que le han hecho líder en España en este segmento- sumaron 45,5 millones de euros, un 7,8 % más. Por su parte, las ventas de productos de cosmética -cremas para el cuidado de la piel o colonias para bebés- ascendieron a 18,5 millones, con un incremento del 15,3 %.

Las causas

Tal y como recoge el informe de gestión que acompaña a los balances, este incremento del volumen de negocio fue el resultado, por una parte, de las sinergias generadas con la integración de las filiales Blue Sea Laboratories y Laboratorios Suavinex, que se produjo el año anterior. Pero también por el "acceso a nuevos mercados y canales" que la firma ha ido consiguiendo con su integración en la francesa Béaba.

Una de las plantas de producción de Suavinex en Las Atalayas. / ALEX DOMÍNGUEZ

A este respecto, entre los objetivos a futuro de sus nuevos propietarios está seguir potenciando la expansión internacional de Suavinex aprovechando la red de distribución y ventas que ya tiene Béaba. Ahora la firma todavía mantiene el 70 % de su negocio en territorio nacional.

La compañía ha sabido transformar la mejora de ventas en una mejora también de los resultados, que finalizaron el pasado ejercicio con un beneficio neto de 4,3 millones de euros, un 9 % más que en el ejercicio anterior, de acuerdo con las mismas fuentes.

Trayectoria

Suavinex se dedicó en un principio a la fabricación de pañales y productos de higiene íntima femenina, la firma dio un giro a su negocio para especializarse en artículos de puericultura ligera, donde ha logrado afianzarse y convertirse en uno de los líderes del sector en España.

La sede central y la planta de producción de artículos de puericultura se encuentran en el polígono de Las Atalayas de Alicante, en unas instalaciones de 26.800 metros cuadrados. En este mismo polígono, la compañía cuenta con otra planta productiva, en este caso especializada en artículos de dermocosmética e higiene bucal, con tecnología de última generación. Además, Suavinex cuenta con otra planta de producción en Eslovaquia.