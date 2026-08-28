El tirón de las marcas chinas y los nuevos concesionarios disparan la facturación de Marcos Automoción hasta los 1.228 millones de euros

Marcos Automoción se consolida como uno de los mayores grupos de concesionarios del país. La incorporación a su cartera de algunas de las nuevas marcas de coches chinos que han entrado en el mercado, como Geely, BYD o Chagan, y la ampliación de instalaciones en ciudades importantes, como València, dispararon la facturación de la compañía hasta los 1.228 millones de euros el año pasado, un 25 % más que en 2024.

Una cifra que, además, también sitúa al conglomerado oriolano entre las mayores empresas con sede en la provincia, sólo por detrás de Tempe, el fabricante de calzado del grupo Inditex, que ingresó el año pasado 1.574 millones de euros; y de ISRG, el holding que agrupa el negocio de las cadenas de tiendas deportivas Sprinter y JD en España y Portugal, que registró un volumen de negocio de 1.542 millones de euros.

Lo cierto es que en los últimos años, Marcos Automoción no ha dejado de expandir su negocio, ya sea mediante la adquisición de grupos competidores -como hizo con el valenciano Grupo Montalt en 2021- o mediante la suma de nuevas marcas a su cartera, que ya incluye una veintena de nombres: desde los grandes fabricantes europeos tradicionales, como Renault, Peugeot, Citroen, Opel, BMW, Mini o Peugeot hasta las chinas MG, BYD, Geely, Chagan, Ebro o Leapmotor, pasando por las coreanas Kia y Hyundai, o las japonesas Nissan o Mazda, además de la norteamericana Ford.

En total, la firma cuenta ya con alrededor de 120 concesionarios repartidos principalmente por la provincia de Valencia, Alicante, Murcia y Almería. Una evolución que refleja la tendencia a la consolidación en grandes grupos que vive el sector de los concesionarios, ante el estrechamiento de los márgenes que ha experimentado su negocio.

Divisiones de negocio

Por segmentos, la firma mantiene su punto fuerte en la venta de vehículos nuevos, que sumó el año pasado 755,3 millones de euros, un 36 % más que el año anterior. Por el contrario, cayó en negocio de la venta de automóviles de ocasión, que el año pasado generó 198 millones de caja, un 9,8 % menos.

Uno de los concesionarios del grupo. / INFORMACIÓN

Las ventas de recambios y otros conceptos representaron 177 millones de euros, un 29 % más; mientras que la prestación de servicios ascendió a 66,8 millones (+ 43 % más) y las comisiones de financiación y la venta de seguros sumó 29,8 millones (+ 56,8 %).

Esta buena evolución también tuvo su reflejo en los resultados del grupo, de forma que Marcos Automoción dejó atrás los números rojos que había anotado en 2024 -debido a la subida de tipos que se produjo y a los problemas de los motores puretech de Peugeot y Citroen- y registró un beneficio neto de 8,9 millones de euros.

Desde la compañía señalan que esta buena evolución se ha acentuado en el presente ejercicio, con unas cifras de negocio aún mayores. Como resultado de la expansión del grupo también ha aumentado su plantilla, que a lo largo del pasado ejercicio alcanzó los 2.157 trabajadores, casi 300 más que en el ejercicio anterior, según consta en los balances que el conglomerado de la familia Marcos ha remitido al Registro Mercantil.

En cuanto a los retos de futuro, la compañía cita en el cambio de motorizaciones de los automóviles y el auge del comercio electrónico como los mayores desafíos que afronta en estos momentos del sector de los concesionarios. Una situación de incertidumbre que se ve ampliada por los procesos de concentración de marcas que se prevén en el mercado, que, como es lógico, también acabarán afectando a los distribuidores de las mismas.