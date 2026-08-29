Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Seguridad del Tesoro de VillenaAnálisis Toni CabotMeteotsunami Torrevieja GuardamarCalendario de HoguerasCrónica del Racing-ElcheEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Recepción

León XIV recibe en audiencia a Ignacio Galán, presidente de Iberdrola

La visita del empresario al pontífice se enmarca en el contexto del 125 aniversario de la compañía eléctrica

El Papa León XIV saluda a Ignacio Galán, presidente de Iberdrola.

El Papa León XIV saluda a Ignacio Galán, presidente de Iberdrola.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Ciudad del Vaticano

El papa León XIV recibió este viernes en audiencia en el Vaticano al presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, y a su consejero delegado, Pedro Azagra, según consta el boletín informativo diario de la Santa Sede.

La visita de Sánchez Galán y Azagra al pontífice se enmarca en el contexto del 125 aniversario de Iberdrola, que se celebra este año con el lema "125 años luz", confirmaron a EFE fuentes de la empresa española.

Iberdrola -fundada en 1901 como Hidroeléctrica Ibérica- está considerada la mayor eléctrica de Europa y una de las dos mayores del mundo por capitalización bursátil.

En su encuentro, Sánchez Galán y Azagra explicaron al papa la impronta y expansión internacional de la compañía, los procesos de electrificación de las economías y el compromiso de Iberdrola con la sostenibilidad y medio ambiente, de acuerdo a las fuentes consultadas.

Noticias relacionadas

El presidente de Iberdrola obsequió al pontífice con un ejemplar del libro 'Tratos y contratos de mercaderes y tratantes', del economista y filósofo dominico español del siglo XVI Tomás de Mercado. Se trata de una edición especial de la Universidad de Salamanca, cuyo Consejo Social preside Sánchez Galán.

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Carlos Llull, experto en climatización: 'Dormir con el aire acondicionado encendido toda la noche cuesta menos de un euro
  2. Juanma Lorente, abogado laboralista: 'Me da igual el convenio, tu empresa no puede darte solo tres días de permiso retribuido
  3. Los hoteles alertan de la pérdida de 150 millones y 15.000 empleos en la Comunidad Valenciana por la falta de rentabilidad del Imserso
  4. La cifra de alicantinos que renuncian a una herencia sigue al alza a pesar de la supresión del Impuesto de Sucesiones
  5. Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, avisa del cambio que llega el 1 de septiembre para los trabajadores que están de baja: “Una cosa es el aviso y otra la notificación”
  6. Carlos Llull, experto en climatización: “Si tuviera que elegir para mi casa aire acondicionado o ventilador, lo tengo claro”
  7. Gonzalo Bernardos explica por qué la pensión media supera al salario más frecuente: “Las pensiones son muy generosas”
  8. La ESA selecciona a la ilicitana PLD Space para desarrollar la nueva generación de cohetes espaciales europeos

León XIV recibe en audiencia a Ignacio Galán, presidente de Iberdrola

León XIV recibe en audiencia a Ignacio Galán, presidente de Iberdrola

Condenan a una empresa por usar la IA como excusa para despedir a sus trabajadores

Condenan a una empresa por usar la IA como excusa para despedir a sus trabajadores

Laura Lobo, abogada: "La herencia no tiene por qué ser igual para todos los hijos"

Laura Lobo, abogada: "La herencia no tiene por qué ser igual para todos los hijos"

¿Te cambian el horario y ya no puedes conciliar? Un abogado explica cuándo puedes irte con indemnización

¿Te cambian el horario y ya no puedes conciliar? Un abogado explica cuándo puedes irte con indemnización

Tim Cook, sucesor de Steve Jobs, se despide como director ejecutivo de Apple

Tim Cook, sucesor de Steve Jobs, se despide como director ejecutivo de Apple

Honda y Nissan desarrollarán un software para vehículos, según Nikkei

Honda y Nissan desarrollarán un software para vehículos, según Nikkei

El transporte público pide 12.000 millones para asumir la demanda hasta 2030

El transporte público pide 12.000 millones para asumir la demanda hasta 2030

La lucha contra las especies invasoras cuesta al menos 19 millones de euros anuales al regadío español

Tracking Pixel Contents