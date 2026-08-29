Este es el "plan B" de Carmencita para no quedarse sin azafrán si Trump bloquea el comercio con Irán

La amenaza del presidente norteamericano, Donald Trump, de bloquear todo el comercio con Irán ha hecho saltar de nuevo las alarmas entre los empresarios alicantinos. En concreto, entre los productores de especias, una industria que tiene su epicentro en la población de Novelda, con el azafrán como producto estrella.

Aunque en su día fueron los cultivos de La Mancha los que permitieron el florecimiento de esta actividad en el Vinalopó, en la actualidad más del 90 % de la producción de esta especia se concentra en la república islámica, por lo que el suministro desde el Golfo Pérsico resulta clave.

El estallido de la guerra ya supuso un primer golpe para los productores, que temían un corte brusco del suministro que, por suerte, no se ha materializado. "De momento, los pedidos nos están llegando con normalidad", asegura Jesús Navarro Navarro, presidente de Carmencita, la compañía líder del sector y responsable de más del 55 % del azafrán que se distribuye en España.

Eso sí, los precios se han encarecido alrededor de un 10 %. Una subida "aceptable", según el empresario, dadas las circunstancias. La clave de esta normalidad es que el azafrán se importa por vía aérea, por lo que el bloqueo del estrecho de Ormuz no ha afectado al flujo de materia prima.

Nueva cosecha

Ahora el sector está pendiente de la próxima cosecha, que se realiza entre octubre y noviembre, y de la que depende la disponibilidad de producto durante todo el año. Por eso, el momento de la amenaza de Trump no podría haber llegado en peor momento, aunque está por ver en qué grado se cumple.

Un campo de azafrán en La Mancha. / EFE/EPA/DIMITRIS STRAVOU

Desde Carmencita confían en que el bloqueo no llegue a ejecutarse, pero, por si acaso, ya tienen preparada una posible alternativa. El "plan B" pasaría por importar el azafrán desde Afganistán, un país con unas características climáticas y orográficas muy similares a Irán, que está aprovechando la crisis de su vecino para aumentar las hectáreas que dedica a este cultivo.

"Ya hemos hecho pruebas y hemos homologado la calidad del producto", explica Navarro, que descarta la posibilidad de que los campos de La Mancha puedan producir el azafrán necesario para suplir al iraní. Como referencia, explica que la indicación geográfica protegida apenas certificó 350 kilos en 2024. Una producción que no resulta fácil aumentar rápidamente, sobre todo por la gran cantidad de trabajo manual que implica.

El azafrán procede de los estigmas de la flor del crocus sativus. Cada flor aporta únicamente tres estigmas y, después de recogerla, hay que separar esas hebras y deshidratarlas correctamente. Como referencia, se necesitan del orden de 150.000 a 200.000 flores para obtener un solo kilo de azafrán seco.

La floración se produce una vez al año, durante un periodo muy corto del otoño. Durante esas semanas la recolección se realiza cada día desde primeras horas, procurando evitar las horas de máximo calor y retirando del campo la flor aparecida durante la noche.

Después comienza la monda o desbriznado, también manual, y posteriormente el tostado o deshidratación. "Es un proceso muy intenso concentrado en muy pocos días", apunta el presidente de Carmencita. Cada kilo de esta especia puede costar entre 1.300 y 1.400 euros.

Desde el punto de vista climático, se trata de un cultivo que necesita de veranos calurosos y secos, e inviernos fríos y con baja humedad, además de unas condiciones de suelo y temperatura muy específicas. Son las condiciones que, en términos generales, se dan en La Mancha y las que también existen en las grandes zonas productoras iraníes, especialmente Khorasan.

Subida de fletes

Más allá del azafrán, que en realidad apenas supone "el 1 % de la producción de Carmencita", los responsables de la firma noveldense permanecen muy atentos a los efectos de la guerra de Irán por la repercusión que puede tener en el resto de especias que comercializan y que también procede en gran parte de Asia. De momento, la primera consecuencia ha sido la escalada de los fletes, que ha disparado el precio de transportar un contenedor desde los 2.000 ó 2.500 euros, hasta una horquilla de entre 4.000 y 5.000 euros.

A esto, además, se une la amenaza del fenómeno del Niño, que amenaza con lluvias torrenciales de mayor intensidad de lo normal en las zonas productoras, lo que podría afectar a las cosechas por venir.