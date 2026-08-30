Francisco Uría, el profesor que acabó dirigiendo la "joint venture" bancaria española

Su formación, trayectoria profesional y capacidad didáctica convierten a Francisco Uría (Alicante, 1965) en una de las voces autorizadas sobre el sistema bancario nacional y su entronque con Europa. Actualmente, es el director general del Instituto Español de Banca y Finanzas, una «joint venture» -como él mismo la define - entre CUNEF Universidad y el Centro de Análisis y Estudios en el Instituto Español de Analistas, lo que le sitúa como un referente a la hora de entender todo el movimiento europeo de simplificación en este ámbito y un traductor entre el impacto que la tecnología está teniendo en este campo y que ha venido a poner sobre la mesa una regulación para que la seguridad jurídica vaya un paso más allá de los mal llamados «neobancos».

Desde que saliera de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alicante, «coqueteó» con la idea de dedicarse exclusivamente a la docencia, pero aprobó la plaza de Abogado del Estado en 1991 lo que le llevó a la Agencia Tributaria en Cataluña y un posterior paso como alto cargo por los ministerios de Fomento y Hacienda. De ese bagaje, Uría saltó en 2004 al campo privado que ya no ha abandonado y que le permitieron pasar por la Asociación Española de Banca (AEB) y, sobre todo, por KPMG (2010 a 2025) en calidad de socio responsable del sector financiero en España y, los cuatro últimos años como socio responsable global de banca y mercados de capital.

Francisco Uría, en el centro de congresos de Elche tras la asamblea de Ineca. / AXEL ALVAREZ

En octubre del año pasado, Francisco Uría asumió su actual puesto, dejando también una huella de su actividad en diferentes consejos de administración en sociedades como Aena, Loterías del Estado y, en la actualidad, implicado como patrono de la Fundación Juan March. Su actividad es un carrusel del que es difícil bajarse, porque ahora, también ha entrado a formar parte del Consejo Asesor creado por el Instituto de Estudios de la provincia de Alicante (Ineca), donde reconoce que ha entrado con «ilusión» por coincidir con conocidos y, ante todo, por conocer nuevas caras que se han marcado como objetivo ayudar a este «think tank» alicantino a llevar a los foros de decisión el potencial de un territorio infrafinanciación históricamente.

Esa manía por «aprender e ir corriendo a contarlo» es lo que le tiene enganchado a la docencia desde hace años, una experiencia que espera poder alargar un tiempo más. «Normalmente, he dado clase de derecho bancario y del mercado de valores», comenta. «Es una actividad que me apasiona».

Lo tecnológico abre un debate sobre los «neobancos», donde Uría reclama ser «muy precisos» a la hora de presentarlos ante el usuario. «Hay instituciones financieras que proveen servicios de pagos y que, incluso pueden tener cuentas abiertas», pero ni están sujetos a regulación ni son propiamente bancos.

Por último, el alicantino se muestra convencido de que el movimiento en la banca es inevitable a la luz de la actual geopolítica. Tras dos años marcados por la operación de fusión de BBVA y Banco Sabadell en la que no entra, el experto considera que las entidades españolas están capacitadas para protagonizar esa necesaria alianza para plantar cara a los gigantes estadounidenses y chinos.

«El tema de la concentración bancaria es una realidad que, en parte, va empujada por las enormes inversiones ligadas a la tecnología. La IA, en concreto, es cara y, en ese sentido, hay incentivos importantes para la consolidación. Lo ideal sería que no fuera española, sino que fuese europea, que, de verdad, Europa fuera capaz de tener entidades campeonas. Creo que esa es la tarea que está pendiente, porque tenemos un problema de fragmentación del mercado bancario europeo muy grande y son muy pocos los bancos que desarrollan actividad en un número relevante de estados».

Sin embargo, la actualidad no deja espacio para pausas y Francisco Uría es una persona de las que ve la botella medio llena cuando aborda la actualidad. Desde la dirección del Instituto reconoce que están muy atentos a varios aspectos. En primer lugar, están desarrollando una línea de trabajo para impulsar y apoyar «el resultado de la agenda europea sobre simplificación de la regulación que es una un tema absolutamente central». En juego, las nuevas propuestas de reforma de la regulación que, en su opinión, van a marcar la actividad del último cuatrimestre del ejercicio.

La concentración bancaria es una realidad empujada por las inversiones tecnológicas

En ese listado de cuestiones centrales, el director del Instituto de Banca y Finanzas sitúa todo lo relacionado con la transformación que viene de la mano de la tecnología, lo que deriva en dos patas: el euro digital y el uso de la inteligencia artificial. Ambas las considera ventanas de «oportunidades», desde luego, sin despreciar los riesgos, especialmente en el segundo asunto.

En esa visión propia que deja atrás el verano, Uría comparte de su lista la observación por la evolución en el «mundo de los pagos y todo lo que se está moviendo en ese entorno. Estamos muy interesados en ver cómo evoluciona la iniciativa de la interconexión que está realizando Bizum con otros operadores europeos y cómo nace un gigante, por llamarlo de alguna manera, con capacidad para hacer servicios transfronterizos».