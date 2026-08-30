Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crónica Hércules CFPogacar Brutal CaídaMuerte Hombre DeniaElche CFCrónica del Racing-ElcheEl Escaparate de INFORMACIÓN
instagramlinkedin

Mercado laboral

Las jubilaciones vacían de talento a las empresas de la provincia de Alicante

Las compañías pierden 1.500 trabajadores de alta cualificación al año, muy difíciles de sustituir por su experiencia y el saber acumulado

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Miguel Vilaplana

Miguel Vilaplana

Toda la vida trabajando en la empresa, en los últimos tiempos en puestos de responsabilidad, dirigiendo una planta de producción, ocupándose de turnos, maquinaria, materiales y plazos, y solucionando todo tipo de problemas. Llega la hora de la jubilación y la compañía, de la noche a la mañana, se encuentra con que se ha quedado sin un elemento esencial y que no tiene a nadie quien lo sustituya. Esta es una historia más que habitual en las empresas de la provincia de Alicante, que cada año pierden a cerca de 1.500 trabajadores altamente cualificados por jubilación o porque han decidido buscarse otros horizontes, a los que resulta muy difícil sustituir porque no hay nadie que tenga sus conocimientos y experiencia. La industria es el sector más afectado, aunque también hay otros como la construcción o los financieros. Un grave problema de difícil solución que las compañías intentan afrontar con formación tanto externa como interna, y que ha propiciado el nacimiento de firmas como Yunque que, con el respaldo de la inteligencia artificial (IA), captura los conocimientos de estos trabajadores para desarrollar herramientas que puedan ayudar a sustituirlos.

La experiencia te lleva a saber encontrar soluciones que no se estudian

Jesús Cuartero

— Antiguo responsable de planta

Jesús Cuartero venía trabajando desde hace 25 años en una empresa de inyección de plásticos de la comarca de la Foia de Castalla, hasta que hace tres meses decidió dejarla para embarcarse en un proyecto personal. Había pasado prácticamente por todos los departamentos de la compañía, escalando en el nivel de responsabilidades hasta ponerse al frente de la planta de producción. Ese bagaje le llevó a adquirir unos conocimientos que no se adquieren en los estudios. «La experiencia -explica- te lleva a saber cómo enfocar los problemas que puedan surgir en los moldes, la materia prima e incluso la temperatura, que hace que no siempre los productos salgan igual». Y saber cómo manejar eso, añade, es muy importante, «sobre todo en un sector en el que los márgenes son escasos y no puedes tener mermas».

Jesús Chacón y Pau Pérez, fundadores de Yunque.

Jesús Chacón y Pau Pérez, fundadores de Yunque. / Juani Ruz

Pues bien, Jesús Cuartero es uno de los trabajadores altamente cualificados en los que se han apoyado dos emprendedores también de Castalla, Jesús Chacón y Pau Pérez, para fundar Yunque, una firma que precisamente lo que busca es paliar las dificultades a las que se enfrentan las empresas que pierden este tipo de trabajadores.

Un compañero se jubiló llevándose 40 años de trucos que no conocíamos

Jesús Chacón

— Cofundador de Yunque

Según explica Jesús Chacón, «nosotros vivimos este problema en la empresa en la que trabajábamos anteriormente, concretamente con un compañero, que era el número uno de la planta y llevaba 40 años allí. Cuando se acercaba su jubilación, pusieron a dos empleados a formarse con él, pero solo en los ratos libres, entre turno y turno, nunca con tiempo de verdad dedicado a ello». «Se dijo -añade- que, una vez jubilado, seguiría viniendo a hacer formaciones de vez en cuando, pero la realidad es que no volvió, llevándose con él 40 años de trucos, de ajustes, de triquiñuelas que solo él conocía y que nunca quedaron escritas en ningún sitio».

Planta de producción de una empresa de la provincia.

Planta de producción de una empresa de la provincia. / HECTOR FUENTES

Eso fue lo que les llevó a montar Yunque, una firma de automatización y mejora de procesos, a través de la cual capturan el conocimiento del personal senior, «para que deje de ser algo que una persona lleva en la cabeza y se convierta en conocimiento de la propia empresa», apunta Chacón.

Hay que planificar los relevos con tiempo para transmitir la información

César Quintanilla

— Presidente de CEV Alicante

Con esta filosofía, han dado forma a dos herramientas. Una, denominada Pepe, que recoge cómo resuelve sus problemas el técnico que lleva años en planta y lo pone a disposición de cualquier operario.

Y otra, Gustavo, que planifica la producción de la semana en minutos, en lugar de a mano en Excel, cruzando maquinaria, turnos, material y plazos, para que el plan no se rompa cada vez que entra un pedido urgente.

Jesús Cuartero, antiguo responsable de producción en una fábrica que dejó para embarcarse en un proyecto personal.

Jesús Cuartero, antiguo responsable de producción en una fábrica que dejó para embarcarse en un proyecto personal. / Juani Ruz

Yunque ha empezado por la industria, aunque ya tiene un tercer producto en ciernes pensado para la arquitectura y la construcción. Justo otro de los oficios en los que la experiencia es muy importante, al igual que en el sector financiero.

Las empresas deben cuidar a los jóvenes para que cojan el testigo

Eva Calleja

— Secretaria de CC OO en l'Alacantí-Les Marines

Pero, ¿cómo están enfocando las empresas esta pérdida de talento? El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV) en Alicante, César Quintanilla, reconoce que el problema del relevo generacional afecta a prácticamente todos los sectores, sobre todo en los niveles técnicos, y que están intentando abordarlo con planes específicos de formación a través de Labora. Pero no solo eso, destaca que «las empresas también tienen que trabajar los relevos con tiempo, para que la persona que se marcha pase esa información a los que se quedan». Lo complicado, añade, «es encontrar a la persona que debe adquirir esa información con tiempo suficiente y que esté dispuesta a ese aprendizaje».

Noticias relacionadas y más

Por su parte, Eva Calleja, secretaria del sindicato CC OO en l’Alacantí-Les Marines, considera imprescindible que las empresas «fidelicen» a los jóvenes con buenas condiciones de trabajo y con la reducción de jornada, teniendo en cuenta que son los que debe heredar los conocimientos de los seniors, y reclama que la formación se enfoque a nivel comarcal, «puesto que no es lo mismo el tejido empresarial de la Marina Alta que el del Vinalopó», apunta.

Un fenómeno que va a ir en aumento en los próximos años

El problema de pérdida de talento por parte de las empresas como consecuencia de las jubilaciones va a ir en aumento, si se tiene en cuenta que la provincia de Alicante, tal y como ya se informó, sumará hasta 2040 el triple de jubilados que de personas en edad laboral.

Esas son las previsiones que maneja el Instituto Nacional de Estadística (INE), que señala que la población en edad de trabajar incorporará en este tiempo a 53.064 personas, cifra que contrasta abiertamente con los 154.567 mayores de 64 años.

Son los conceptos en los que se basa un informe del Observatorio de la Vulnerabilidad y el Empleo de la Fundación Adecco, que advierte de que esa disparidad en los porcentajes de crecimiento de los dos sectores de población propiciará que las empresas se encuentren con dificultades para cubrir sus puestos de trabajo.

Ante este desafío demográfico, la misma fundación califica de fundamental retener el talento sénior, sin que la prolongación de la vida laboral descanse únicamente en elevar la edad de jubilación. La situación, añade, pasa por crear las condiciones adecuadas para que las personas puedan, quieran y sean capaces de permanecer activas más tiempo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Carlos Llull, experto en climatización: 'Dormir con el aire acondicionado encendido toda la noche cuesta menos de un euro
  2. Juanma Lorente, abogado laboralista: 'Me da igual el convenio, tu empresa no puede darte solo tres días de permiso retribuido
  3. Los hoteles alertan de la pérdida de 150 millones y 15.000 empleos en la Comunidad Valenciana por la falta de rentabilidad del Imserso
  4. La cifra de alicantinos que renuncian a una herencia sigue al alza a pesar de la supresión del Impuesto de Sucesiones
  5. Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, avisa del cambio que llega el 1 de septiembre para los trabajadores que están de baja: “Una cosa es el aviso y otra la notificación”
  6. Carlos Llull, experto en climatización: “Si tuviera que elegir para mi casa aire acondicionado o ventilador, lo tengo claro”
  7. Gonzalo Bernardos explica por qué la pensión media supera al salario más frecuente: “Las pensiones son muy generosas”
  8. La ESA selecciona a la ilicitana PLD Space para desarrollar la nueva generación de cohetes espaciales europeos

Las jubilaciones vacían de talento a las empresas de la provincia de Alicante

Francisco Uría, el profesor que acabó dirigiendo la "joint venture" bancaria española

Francisco Uría, el profesor que acabó dirigiendo la "joint venture" bancaria española

David Jiménez, abogado: "Vender un piso a tu hijo por un euro no significa que quede fuera de la herencia"

David Jiménez, abogado: "Vender un piso a tu hijo por un euro no significa que quede fuera de la herencia"

La notaria alicantina María Cristina Clemente Buendía: "Si la vivienda está solo a nombre de tu pareja sigues teniendo derechos sobre ella"

La notaria alicantina María Cristina Clemente Buendía: "Si la vivienda está solo a nombre de tu pareja sigues teniendo derechos sobre ella"

David Jiménez, abogado: "No se puede vender la casa por un precio simbólico"

David Jiménez, abogado: "No se puede vender la casa por un precio simbólico"

Muere Carlos Espinosa de los Monteros, ex presidente de Iberia y primer Alto Comisionado para la Marca de España

Muere Carlos Espinosa de los Monteros, ex presidente de Iberia y primer Alto Comisionado para la Marca de España

María Cristina Clemente Buendía, notaria alicantina, advierte de la trampa fiscal al heredar una vivienda

María Cristina Clemente Buendía, notaria alicantina, advierte de la trampa fiscal al heredar una vivienda

León XIV recibe en audiencia a Ignacio Galán, presidente de Iberdrola

León XIV recibe en audiencia a Ignacio Galán, presidente de Iberdrola
Tracking Pixel Contents