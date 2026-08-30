Las jubilaciones vacían de talento a las empresas de la provincia de Alicante

Toda la vida trabajando en la empresa, en los últimos tiempos en puestos de responsabilidad, dirigiendo una planta de producción, ocupándose de turnos, maquinaria, materiales y plazos, y solucionando todo tipo de problemas. Llega la hora de la jubilación y la compañía, de la noche a la mañana, se encuentra con que se ha quedado sin un elemento esencial y que no tiene a nadie quien lo sustituya. Esta es una historia más que habitual en las empresas de la provincia de Alicante, que cada año pierden a cerca de 1.500 trabajadores altamente cualificados por jubilación o porque han decidido buscarse otros horizontes, a los que resulta muy difícil sustituir porque no hay nadie que tenga sus conocimientos y experiencia. La industria es el sector más afectado, aunque también hay otros como la construcción o los financieros. Un grave problema de difícil solución que las compañías intentan afrontar con formación tanto externa como interna, y que ha propiciado el nacimiento de firmas como Yunque que, con el respaldo de la inteligencia artificial (IA), captura los conocimientos de estos trabajadores para desarrollar herramientas que puedan ayudar a sustituirlos.

La experiencia te lleva a saber encontrar soluciones que no se estudian Jesús Cuartero — Antiguo responsable de planta

Jesús Cuartero venía trabajando desde hace 25 años en una empresa de inyección de plásticos de la comarca de la Foia de Castalla, hasta que hace tres meses decidió dejarla para embarcarse en un proyecto personal. Había pasado prácticamente por todos los departamentos de la compañía, escalando en el nivel de responsabilidades hasta ponerse al frente de la planta de producción. Ese bagaje le llevó a adquirir unos conocimientos que no se adquieren en los estudios. «La experiencia -explica- te lleva a saber cómo enfocar los problemas que puedan surgir en los moldes, la materia prima e incluso la temperatura, que hace que no siempre los productos salgan igual». Y saber cómo manejar eso, añade, es muy importante, «sobre todo en un sector en el que los márgenes son escasos y no puedes tener mermas».

Jesús Chacón y Pau Pérez, fundadores de Yunque. / Juani Ruz

Pues bien, Jesús Cuartero es uno de los trabajadores altamente cualificados en los que se han apoyado dos emprendedores también de Castalla, Jesús Chacón y Pau Pérez, para fundar Yunque, una firma que precisamente lo que busca es paliar las dificultades a las que se enfrentan las empresas que pierden este tipo de trabajadores.

Un compañero se jubiló llevándose 40 años de trucos que no conocíamos Jesús Chacón — Cofundador de Yunque

Según explica Jesús Chacón, «nosotros vivimos este problema en la empresa en la que trabajábamos anteriormente, concretamente con un compañero, que era el número uno de la planta y llevaba 40 años allí. Cuando se acercaba su jubilación, pusieron a dos empleados a formarse con él, pero solo en los ratos libres, entre turno y turno, nunca con tiempo de verdad dedicado a ello». «Se dijo -añade- que, una vez jubilado, seguiría viniendo a hacer formaciones de vez en cuando, pero la realidad es que no volvió, llevándose con él 40 años de trucos, de ajustes, de triquiñuelas que solo él conocía y que nunca quedaron escritas en ningún sitio».

Planta de producción de una empresa de la provincia. / HECTOR FUENTES

Eso fue lo que les llevó a montar Yunque, una firma de automatización y mejora de procesos, a través de la cual capturan el conocimiento del personal senior, «para que deje de ser algo que una persona lleva en la cabeza y se convierta en conocimiento de la propia empresa», apunta Chacón.

Hay que planificar los relevos con tiempo para transmitir la información César Quintanilla — Presidente de CEV Alicante

Con esta filosofía, han dado forma a dos herramientas. Una, denominada Pepe, que recoge cómo resuelve sus problemas el técnico que lleva años en planta y lo pone a disposición de cualquier operario.

Y otra, Gustavo, que planifica la producción de la semana en minutos, en lugar de a mano en Excel, cruzando maquinaria, turnos, material y plazos, para que el plan no se rompa cada vez que entra un pedido urgente.

Jesús Cuartero, antiguo responsable de producción en una fábrica que dejó para embarcarse en un proyecto personal. / Juani Ruz

Yunque ha empezado por la industria, aunque ya tiene un tercer producto en ciernes pensado para la arquitectura y la construcción. Justo otro de los oficios en los que la experiencia es muy importante, al igual que en el sector financiero.

Las empresas deben cuidar a los jóvenes para que cojan el testigo Eva Calleja — Secretaria de CC OO en l'Alacantí-Les Marines

Pero, ¿cómo están enfocando las empresas esta pérdida de talento? El presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV) en Alicante, César Quintanilla, reconoce que el problema del relevo generacional afecta a prácticamente todos los sectores, sobre todo en los niveles técnicos, y que están intentando abordarlo con planes específicos de formación a través de Labora. Pero no solo eso, destaca que «las empresas también tienen que trabajar los relevos con tiempo, para que la persona que se marcha pase esa información a los que se quedan». Lo complicado, añade, «es encontrar a la persona que debe adquirir esa información con tiempo suficiente y que esté dispuesta a ese aprendizaje».

Por su parte, Eva Calleja, secretaria del sindicato CC OO en l’Alacantí-Les Marines, considera imprescindible que las empresas «fidelicen» a los jóvenes con buenas condiciones de trabajo y con la reducción de jornada, teniendo en cuenta que son los que debe heredar los conocimientos de los seniors, y reclama que la formación se enfoque a nivel comarcal, «puesto que no es lo mismo el tejido empresarial de la Marina Alta que el del Vinalopó», apunta.