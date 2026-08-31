Las empresas de la Foia de Castalla exploran oportunidades en el sector de la defensa

La creciente inversión que están impulsando España y la Unión Europea en materia de seguridad y defensa, ha llevado a las empresas de la Foia de Castalla a explorar las oportunidades de negocio que brinda este sector. El tejido industrial de la comarca reivindica su capacidad para suministrar componentes de todo tipo, piezas técnicas y diversas tecnologías, cuestiones estas que han asido abordadas en un encuentro organizado por la Asociación de Empresarios de la Foia de Castalla (IBIAE).

La sesión estuvo presidida por el presidente de IBIAE, Bernardo Guillem, y contó con la participación del director de la asociación, Héctor Torrente, además de representantes de empresas asociadas que compartieron un espacio de trabajo para intercambiar inquietudes, detectar nuevas oportunidades de negocio y analizar algunos de los principales retos que afronta actualmente la industria.

Propceso de fabricación en la empresa CLR. / Juani Ruz

Uno de los asuntos que despertó mayor interés fue el potencial que representa el crecimiento de la industria de la defensa para el tejido empresarial de la comarca. El sector requiere una amplia red de empresas capaces de suministrar componentes, piezas técnicas, moldes, mecanizados, soluciones de packaging, electrónica, automatización, software industrial, logística, tecnologías de doble uso o vehículos especializados, entre otros.

En este sentido, la Foia de Castalla cuenta con un tejido industrial altamente especializado en sectores como la transformación del plástico, la fabricación de moldes, el metal, el packaging, la automatización o la ingeniería industrial, capacidades que pueden facilitar el acceso de muchas empresas a nuevas cadenas de suministro vinculadas al sector de la defensa.

Asistentes al encuentro organizado por la asociación empresarial IBIAE. / INFORMACION

El interés por este mercado responde también al importante impulso que está experimentando en España. Según el Informe de la Industria de Defensa en España, elaborado por el Ministerio de Defensa, el sector alcanzó cerca de 10.000 millones de euros de facturación en 2024, un 17,1 % más que el año anterior, y continúa ampliando su base de proveedores para incorporar a un mayor número de pequeñas y medianas empresas. Actualmente existen 604 empresas inscritas en el Registro de la Industria de Defensa, de las que casi doscientas todavía desarrollan exclusivamente actividad civil, pero son consideradas potenciales suministradoras del sector.

Inteligencia artificial

La inteligencia artificial fue el segundo gran eje de debate. Los asistentes coincidieron en que estas herramientas están transformando la manera de trabajar de las empresas y comienzan a integrarse de forma progresiva en áreas como la planificación de la producción, la automatización de tareas administrativas, el análisis de datos, la gestión documental, el diseño industrial o la atención al cliente. La aplicación práctica de estas tecnologías supone una oportunidad para mejorar la productividad y la competitividad del tejido empresarial.

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Más allá de los temas abordados, la cita volvió a poner de relieve la importancia de generar espacios de encuentro entre empresarios. Estos encuentros, impulsados por IBIAE, tienen como objetivo favorecer el intercambio de experiencias, crear sinergias entre empresas asociadas y detectar aquellas necesidades comunes que posteriormente la asociación traslada a las diferentes administraciones públicas, organizaciones empresariales e instituciones con el fin de impulsar soluciones que contribuyan al desarrollo económico de la Foia de Castalla.