Los extranjeros ya copan el 80 % de la compra de viviendas en ocho municipios alicantinos

Cuando alguien llama a una agencia inmobiliaria en San Miguel de Salinas lo raro es que contesten en castellano. Por lo general, suelen hacerlo en inglés internacional, es decir, en un inglés con un fuerte acento del verdadero país de origen de la persona que coge el teléfono -que puede ser desde Bélgica a Polonia, pasando por Holanda o Alemania- y lo más probable es que, al escuchar las primeras palabras en el idioma de Cervantes, le transfieran la llamada a «el compañero» que sabe español. Y éste tampoco les hablará con esa mezcla de murciano con palabras valencianas que caracteriza el habla de la Vega Baja.

Es lógico, si se tiene en cuenta que en esta población de poco más de 7.000 habitantes los compradores españoles no llegan ni al 10 % de la clientela. En concreto, en los últimos doce meses con datos disponibles -de junio de 2025 a mayo de 2026- solo adquirieron 49 de las 528 viviendas que se vendieron en el municipio. Las restantes 479 -el 90,4 %- fueron a manos de extranjeros, con holandeses, belgas y británicos a la cabeza.

San Miguel es el caso más extremo de la tendencia que en los últimos años ha convertido a la provincia en el principal destino de la inversión inmobiliaria en España. Un negocio que deja cada año miles de millones de euros en la zona, pero que tiene como contrapartida un encarecimiento de las casas por encima del nivel adquisitivo de la mayoría de la población local.

Construcción de una nueva urbanización en San Miguel de Salinas, de archivo. / D. Pámies

En el conjunto de la provincia, los extranjeros ya suponen también la mayoría de los compradores, con el 51,26 % de las compraventas formalizadas en este periodo, de acuerdo con los últimos datos del portal inmobiliario que ha puesto en marcha el Consejo General del Notariado. Sin embargo, en la mayoría de poblaciones de la costa -y también alguna del interior- la preeminencia de este tipo de clientes es muy superior, hasta el punto de eclipsar casi por completo a los españoles, ya sean residentes locales o ciudadanos de otras provincias, que buscan una propiedad.

Así, en ocho municipios de la provincia los extranjeros copan ya más del 80 % de todas las transacciones. En la Vega Baja, además del caso de San Miguel de Salinas, también se supera esa cifra en las vecinas poblaciones de Rojales -que alberga en su término Ciudad Quesada, uno de los grandes iconos del turismo residencial de la zona-, donde los compradores internacionales suman el 88,33 % del mercado; Algorfa, con un 87,19 % de cuota; Benijófar, con un 82,6 %; y San Fulgencio, con un 82,1 %.

Torrevieja y Orihuela

Alguien puede pensar que el reducido tamaño de algunas de estas poblaciones puede influir en que el comprador internacional tenga tanto peso, pero lo cierto es que las dos grandes ciudades de la zona, Orihuela y Torrevieja no se quedan muy atrás. En el primer caso, los extranjeros suman el 79 % de quienes acuden al notario para inscribir una propiedad; mientras que en la ciudad de las salinas son el 78,13 %.

Y en Guardamar, Pilar de la Horadada, Formentera del Segura, Los Montesinos o Jacarilla se supera también el 60 %.

En la zona norte de la provincia, la prevalencia de la clientela internacional no dista demasiado de lo que ocurre en la costa meridional de la provincia. Así, por encima del 80 % se sitúan Teulada (83,9 %), Benitatxell (83,9 %) y Poblenou de Benitatxell (80,1 %).

Por encima del 70 % encontramos Finestrat (78,5%); Calp (73,36 %) o Benissa (72,96 %), y con más de un 60 % están l’Alfàs, Altea, Xàbia, Pedreguer o Els Poblets.

Curiosamente, en Benidorm, considerado siempre como una de las mecas del turismo internacional, los extranjeros solo compran el 38 % de las viviendas, de acuerdo con las estadísticas notariales.

Las cifras de la costa contrastan con las que presentan las poblaciones del interior, donde los foráneos no suelen superar el 20 % del mercado inmobiliario y, por lo general, se trata de ciudadanos llegados de Sudamérica o el Magreb, que han inmigrado por razones económicas. Así, en Alcoy solo son el 12 % de los compradores o en Villena, un 14,26 %.

Vista aérea del norte del litoral de Orihuela Costa en una imagen de archivo / TONY SEVILLA

Aunque también hay excepciones. El caso más llamativo es el de La Romana, donde holandeses, ingleses y otras nacionalidades europeas suman hasta el 65 % de la demanda, debido a la existencia de urbanizaciones que ya se construyeron y comercializaron en su día a través de redes internacionales.

En cuanto a las grandes ciudades, en Alicante las operaciones de compradores internacionales suman el 36,9 %, mientras que en Elche representan un moderado 18,14 %.

Como casi todo, este fenómeno tiene consecuencias positivas y negativas. Entre las primeras, está la enorme inyección económica que representa este negocio. Sólo el año pasado, la venta de viviendas a extranjeros en la provincia movió más de 6.500 millones de euros en el conjunto de la provincia. Una cifra más que significativa si se compara, por ejemplo, con los 7.400 millones que representaron las exportaciones de productos industriales o agrarios.

Eso sí, no todo este dinero se quedó en la zona. Tal y como ya publicó este diario, hasta el 40 % de los vendedores del último año también eran de otros países. Es decir, eran ingleses, suecos, noruegos, etc, que decidieron desprenderse de sus propiedades en Alicante.

Flujo de visitantes

En cualquier caso, el importante volumen de propietarios europeos también supone un flujo constante de visitas a la Costa Blanca, que resulta decisivo para el mantenimiento del sector turístico en la provincia.

Así, en lo que va de año, de los más de seis millones de turistas extranjeros que recibió la Comunidad Valenciana, 2,4 millones se alojaron en viviendas de su propiedad o en la de algún amigo o familiar que se la prestó. Se trata de turistas que, además, suelen pasar más tiempo en la zona que los que se alojan en hoteles.

De hecho, los últimos estudios realizados por empresas como la promotora TM Grupo Inmobiliario destacan que los nuevos compradores tienen a ocupar durante más tiempo estas propiedades, gracias al auge del teletrabajo y a las numerosas conexiones del aeropuerto de El Altet, que les permiten estar permanentemente conectados con sus familias.

Presión sobre los precios

La contrapartida a lo anterior está en el aumento de precios que provoca está demanda internacional, por lo general, con bastante más poder adquisitivo que la población local. Un hecho que distorsiona el mercado y que dificulta el acceso de los residentes a la vivienda.

Por poner cifras a este problema, basta recurrir de nuevo a los datos de las notarías. Mientras que el precio medio de las viviendas adquiridas por los españoles en la provincia el año pasado fue de 143.296 euros; las que compraron los extranjeros costaron 224.192 euros, un 56,4 % más. Y eso que en la estadística también se incluyen las operaciones que protagonizan los inmigrantes, que rebajan ese importe.

Imagen del casco urbano de San Miguel de Salinas. / Tony Sevilla

En este sentido, desde el Gobierno ya se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de aplicar un recargo a las viviendas que compren los extranjeros, con el fin de frenar los precios. Sin embargo, está por ver que tenga algún efecto real, ya que sólo se podría aplicar a los extracomunitarios, que representan una minoría en la zona.

Otras propuestas pasan por aplicar una tasa turística y utilizar el dinero recaudado para impulsar la construcción de vivienda asequible, una opción que tampoco cuenta con los apoyos necesarios.

Lo que es innegable es que Alicante se ha convertido en el destino preferido de estos compradores en toda España y acapara aproximadamente el 20 % de todas las operaciones internacionales. Un porcentaje que multiplica por cinco el peso que le correspondería por población. Ahora la clave está en ver cómo se compatibiliza este negocio y el deseo de miles de europeos de contar con una segunda residencia en la Costa Blanca, con el derecho de la población local a contar con una vivienda digna.