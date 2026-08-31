Septiembre llega con una subida del precio de la gasolina y un alivio en el del gasoil

Septiembre llega con novedades en las gasolineras, positivas o negativas según el punto de vista con el que se mire o, mejor, según el tipo del motor del coche que se conduzca. Y es que a partir de este martes la gasolina experimentará un aumento de precio, mientras que el del gasóleo registrará un alivio. ¿El motivo? El descuento en el impuesto de hidrocarburos en el caso de la gasolina pasará de 10 a 5 céntimos el litro, justo lo contrario de lo que sucederá en el caso del diésel, que ascenderá a 20 céntimos, el doble que el que se venía aplicando en el mes de agosto, tras los encarecimientos registrados en las últimas semanas. Así las cosas, llenar un depósito medio de 55 litros costará 3,3 euros más en el primer caso y 4,4 euros menos en el segundo.

La guerra entre Estados Unidos e Irán iniciada el pasado 26 de febrero no ha hecho otra cosa que traer malas noticias en el ámbito económico, y más en concreto en lo que respecta a los precios de los carburantes. El cierre del Estrecho de Ormuz, por donde transita o, mejor dicho, y transitaba el 20 % del petróleo que se produce en el mundo, no ha hecho otra cosa que encarecer el precio del crudo, que con continuas oscilaciones se mantiene todavía en niveles elevados pese al frágil alto el fuego que rige en la actualidad.

Panel de precios en una gasolinera de Alicante. / Jose Navarro

Con la finalidad de rebajar el impacto del encarecimiento de los carburantes, y dentro de las medidas de apoyo previstas en el plan de respuesta a las consecuencias del conflicto en Oriente Próximo, el Gobierno aprobó un real decreto ley a finales de junio, por medio del cual se reformulaban las ayudas fiscales a los carburantes que se habían venido aplicando desde marzo. De tal forma, que el IVA regresó al tipo general del 21 %, mientras que las bonificaciones se concentraban en el impuesto de hidrocarburos, con un descuento en línea descendente que debía pasar por los 15 céntimos por litro en julio, los 10 céntimos en agosto y los 5 céntimos en septiembre.

Con todo, el decreto también introducía una cláusula, según la cual esta retirada progresiva de los descuentos podía interrumpirse si en ese intervalo de tiempo se producía un incremento notable de los precios de los carburantes. Lo que se recogía, en concreto, es que si el Índice de Precios al Consumo (IPC) de la gasolina o el gasóleo superaba el 15 % en junio se aplicaría un descuento ampliado de 20 céntimos el litro en agosto, y si esto se producía en julio, el descuento se activaría en septiembre.

Pues bien, justo esto último es lo que ha sucedido en el caso del gasóleo, dado que tras mantenerse por debajo del citado 15 % en junio, en julio superó esa barrera para encarecerse en un 15,7 %, lo que ha propiciado que a partir de este 1 de septiembre el descuento en el impuesto de hidrocarburos de este combustible pase del 10 % al 20 %. De esta forma, y teniendo en cuenta el precio medio del diésel en la provincia de Alicante, se calcula que pasará de 1,85 euros a 1,77 euros el litro, lo que significa que llenar un depósito medio de 55 litros costará alrededor de 97,35 euros, frente a 101,75 euros que costaba a final de agosto.

Un conductor repostando en una estación de servicio alicantina. / Jose Navarro

No ha sucedido lo mismo en el caso de la gasolina 95, la más utilizada, toda vez que su encarecimiento en julio fue el 7,3 %, lejos por tanto del porcentaje del 15 % determinado para reforzar el descuento en el impuesto de hidrocarburos. Es por ello por lo que este combustible mantedrá la ruta decreciente marcada en el real decreto, de manera que pasará del descuento de 10 céntimos de agosto a uno de 5 céntimos este mes de septiembre. Es por ello por lo que el precio pasará de 1,76 euros a 1.82 euros el litro, de tal manera que llenar un depósito de 55 litros costará ahora 100,1 euros frente al anterior coste de 96,8 euros.

Esta circunstancia también propicia que la gasolina vuelva a ser más cara que el gasóleo, algo que no sucedía desde el pasado mes de febrero, toda vez que los principales aumentos de precio desde el estallido del conflicto de Oriente Próximo se han centrado en el diésel.

Evolución

Con todo, el futuro en lo que respecta a la evolución que seguirán los precios de los carburantes es a día de hoy toda una incógnita. De hecho, este lunes el precio del petróleo Brent, que es el que sirve como referencia en Europa, se incrementaban cerca de un 3 %, superando los 90 euros el barril, después de los ataques realizados por Estados Unidos a la isla de Larek, situada justo en el estratégico Estrecho de Ormuz. Por su parte, el petróleo West Texas Intermediate, de referencia en el país norteamericano, se encareció un 2,6 %, situándose por encima de los 85 dólares el barril.

Así que los expertos no se atreven a vaticinar cuándo podría registrarse un descenso más o menos duradero de los precios de los carburantes, teniendo en cuenta que la inestabilidad sigue estando muy presente en la zona del Golfo Pérsico, y que eso no hace otra cosa que incrementar la volatilidad del petróleo.

De momento, los propietarios de vehículos diésel afrontan este mes de septiembre con cierto alivio, aún a pesar de que los precios de estos carburantes, al igual que los de la gasolina, continúan siendo muy elevados.