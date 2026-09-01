Más de 2.600 jubilados alicantinos compatibilizan su pensión con un empleo

Aunque, a partir de ciertas edades, la mayoría de los profesionales está deseando reunir los requisitos necesarios para jubilarse y olvidarse para siempre de los dolores de cabeza que acarrea el trabajo, también hay quien decide prolongar ese momento. Ya sea por voluntad propia, porque disfrutan con su profesión y no desean abandonarla por completo, o por necesidad de mayores ingresos, lo cierto es que cada vez hay más alicantinos optan por compatibilizar el cobro de su pensión con el mantenimiento de la actividad.

Una alternativa a medio camino entre la jubilación ordinaria y la demorada -cuando se retrasa el retiro a cambio de sumar un porcentaje adicional a la pensión por cada año transcurrido-, que el Gobierno ha tratado de impulsar en los últimos años como una forma más de rebajar el elevado coste de las prestaciones y contribuir a la sostenibilidad del sistema. De momento, eso sí, con un éxito moderado.

De acuerdo con los últimos datos facilitados por la Seguridad Social, al cierre de julio 2.646 alicantinos compatibilizaban su pensión con un trabajo a tiempo completo o parcial, lo que sitúa a la provincia como la cuarta con más personas en esta situación. Por delante solo están Barcelona, con 10.943; Madrid, con 10.642; y Valencia, con 3.574. En total, en España son 79.475 personas, un 9,5 % más que hace solo un año.

Jubilación activa

De esa cifra, la inmensa mayoría -2.453- se corresponden con profesionales que han optado por la denominada jubilación activa, que se produce cuando, en el momento de empezar a cobrar la pensión, se solicita hacerlo de forma compatible con mantener algún grado de actividad.

La jubilación activa permite compatibilizar una parte de la pensión con seguir trabajando. / INFORMACIÓN

Hasta el año pasado, se percibía por defecto el 50 % de la pensión -así los beneficiarios tenían hasta el 100 % de su salario, más la mitad de lo que les correspondía de su prestación pública-; una cantidad que podía llegar al 100 % de la prestación, en el caso de que se tratara de autónomos que tuvieran asalariados a su cargo. Una forma de proteger también el empleo.

Sin embargo, a partir de abril de 2025 el sistema cambió y se percibe un porcentaje que arranca en el 45 % de la pensión, que se va incrementando progresivamente hasta que a partir del quinto año alcanza el 100%, con el objetivo de que los beneficiarios se animaran a mantener esta compatibilidad durante más tiempo. En el caso de los autónomos con personal a su cargo, el porcentaje arranca en el 75 %.

El perfil

Pero, ¿quiénes están optando por la jubilación activa? Pues entre los colectivos más numerosos están muchos propietarios de pequeñas empresas, que salen beneficiados al seguir con los ingresos que le proporciona su negocio y sumar la pensión, como explica el presidente del Colegio de Graduados Sociales de Alicante, José Crespo. Una decisión que muchos también toman para evitar la brusca caída de ingresos que suele representar la jubilación para este colectivo, dadas las bajas prestaciones que acostumbran a recibir los autónomos.

También hay profesionales liberales y, en general, personas con trabajos intelectuales. "El problema está en las personas que tienen trabajos físicos, que no suelen estar en condiciones de prolongar su vida laboral", explica Crespo quien cree que, pese a las medidas del Gobierno para incentivar esta jubilación activa, no cree que la cifra se dispare.

Una pareja de personas de edad avanzada en Benidorm. / David Revenga

A estos 2.453 jubilados activos hay que sumar otros 193 alicantinos que se encuentran en situación de jubilación flexible. La diferencia con la primera es que, en este caso, se trata de personas que ya había dejado por completo de trabajar y que, en un momento dado, deciden regresar al mundo laboral.

Hasta ahora, este regreso solo se podía hacer como asalariado, es decir, con un contrato debajo del brazo, pero desde esta semana también se puede hacer como autónomo, lo que se prevé que impulse esta modalidad.

El 1 %

En total, los jubilados que compatibilizan su pensión con el trabajo en algún grado apenas suponen el 1,1 % de este colectivo, tanto a nivel nacional, como en Alicante. La prestación media que reciben estas personas se sitúa en 972 euros, un buen complemento para su sueldo hasta que decidan retirarse por completo.

Entre este colectivo también hay que destacar la presencia de 33 médicos en la provincia, que disfrutan de un régimen creado específicamente para esta profesión, y otros nueve que han solicitado la compatibilidad de su pensión con la creación artística, que también tiene una regulación especial.