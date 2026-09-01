El alicantino Iván Sempere ficha por la consultora Pons IP

Fichaje estrella en el mundo del derecho vinculado a la propiedad intelectual. La consultora Pons IP anuncia el nombramiento del alicantino Iván Sempere como nuevo subdirector general, un cargo desde el que tendrá como objetivo ejecutar los planes de crecimiento de la compañía y desarrollar nuevas oportunidades de negocio.

Sempere era hasta ahora co-CEO de Padima, la compañía que fundó en 1998 y que es uno de los grandes competidores de Pons IP en este segmento del derecho y la consultoría, de especial relevancia en Alicante al albergar la sede de la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (EUIPO).

Según apuntan desde la firma, Sempere asumirá un rol estratégico, en colaboración directa con la dirección general, especialmente centrado en el desarrollo de negocio y presencia en mercados clave, la gestión comercial, la representación institucional y la coordinación de equipos multidisciplinares. Su incorporación contribuirá a fortalecer la ejecución del plan estratégico corporativo y a consolidar la proyección nacional e internacional de la organización.

Sempere se incorpora así a una de las consultoras de referencia en la gestión y protección de activos intangibles, con una destacada presencia nacional e internacional en marcas, uno de los mayores equipos especializados en patentes de España y capacidades crecientes en consultoría de innovación tecnológica, gobernanza de inteligencia artificial y acompañamiento de proyectos vinculados a tecnologías emergentes y 'deeptech'.

Trayectoria

Iván Sempere cuenta con una sólida trayectoria profesional en el ámbito de la propiedad industrial e intelectual. Tras su paso por la OEPM, fue socio fundador y Co-CEO de Padima (1998 - junio 2026), es doctor en Derecho Mercantil por la Universidad de Alicante, de la que fue nombrado profesor honorífico tras más de una década de profesorado en la Facultad de Derecho de esa misma Universidad.

Al margen de su relevancia en materia de representación institucional empresarial y universitaria (fue Presidente Europeo de Jóvenes Empresarios y Presidente de la Fundación Universidad-Empresa Fundeun), Sempere aporta una experiencia de más de 30 años en el sector, siendo muy reconocida su visión estratégica y transversal en el diseño y dirección de estrategias integrales de propiedad industrial e intelectual.

Iván Sempere, durante su intervención en un acto público, en imagen de archivo. / INFORMACIÓN

A lo largo de su carrera ha acompañado a compañías nacionales e internacionales de distintos sectores y geografías en la toma de decisiones estratégicas vinculadas a sus intangibles, contribuyendo a convertir la propiedad industrial e intelectual en una palanca de competitividad, diferenciación y crecimiento empresarial.

Su perfil combina la práctica profesional con una destacada actividad institucional, académica y divulgativa. Ha presidido el Comité de Diseño de la International Trademark Association (INTA) y actualmente forma parte de su Board of Directors, así como del consejo asesor de planificación y programación. Sempere es especialmente reconocido por su especialización en el diseño de estrategias globales para la protección y defensa del diseño industrial, por lo que ha sido nombrado miembro del recientemente creado Observatorio Europeo del diseño, gestionado por la EUIPO.

En este ámbito es también experto de la Unión Europea designado en proyectos de cooperación de la UE, así como coordinador de ASIPI Diseño estratégico, grupo de trabajo de la Asociación Latinoamericana de Propiedad Industrial creado para contribuir a la evolución legislativa de las normas reguladoras de diseño en LATAM.

A nivel nacional, es miembro de la junta directiva de la Asociación nacional para la defensa de la marca (ANDEMA). En el plano académico, es ponente habitual en congresos, universidades, escuelas de negocio y programas máster en España, Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, con más de un centenar de intervenciones y publicaciones centradas en innovación, diseño, protección de activos intangibles y estrategia empresarial.

Cambios en el sector

Tras su nombramiento, Sempere destacó que "el sector de la IP está experimentando una profunda transformación que impactará, no solo en el modo en el que protegemos y defendemos la IP, sino también en la forma de asesorar y cuidar a nuestros clientes. Por eso, las firmas de IP debemos evolucionar nuestros servicios y metodologías para elevar nuestra excelencia, incorporando las tecnologías que sean necesarias para ser más eficientes. Para mí es un honor ser parte del equipo de Pons IP y estoy profundamente agradecido a su directora general, Nuria Marcos, por esta oportunidad y el ilusionante proyecto que tenemos en la compañía".

Por su parte, Nuria Marcos, directora general de Pons IP, señaló que "la incorporación de Iván supone un paso más en nuestra apuesta por seguir fortaleciendo el liderazgo de Pons IP y acelerar el desarrollo de nuestro proyecto empresarial. Su experiencia, visión estratégica y capacidad para impulsar el crecimiento de organizaciones complejas serán activos fundamentales para afrontar con éxito los retos que plantea un mercado cada vez más global, competitivo y conectado con la innovación".

La compañía cuenta con más de 130 profesionales y presta servicio a cerca de 30.000 clientes en todo el mundo a través de seis oficinas propias en Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Sevilla y Santiago de Compostela.

A nivel internacional, cuenta con oficina en Bogotá y representación en Medellín, además de un China Desk desde el que acompaña a organizaciones internacionales en su actividad en el mercado asiático. Gracias a una red internacional de más de 300 despachos asociados, ofrece cobertura en más de 180 países.