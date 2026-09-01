El alquiler sigue sin tocar techo en Alicante y la presión se traslada a las ciudades del interior de la provincia

El precio del alquiler sigue sin dar tregua en la provincia y la presión se traslada cada vez con mayor claridad a las poblaciones del interior, donde todavía es posible encontrar viviendas a un coste relativamente accesible. De esta forma, Elda y Petrer han registrado en el último año el mayor incremento de todos los municipios alicantinos, con cifras que superan el 17 %.

En el conjunto de la demarcación, la renta mensual alcanza ya los 12,7 euros por metro cuadrado, lo que significa que un piso de tamaño medio, de unos 80 metros cuadrados, supone un desembolso de 1.016 euros mensuales. Una cantidad que supone un auténtico roto para la economía de la mayoría de las familias.

Se trata de un 7,7 % más que hace un año, lo que significa que el alquiler sigue subiendo en la provincia a mayor ritmo que la media nacional, ya que en los últimos doce meses el incremento para toda España es del 5,8 %, según el último balance de Idealista.

Las más caras

Las poblaciones de la costa se mantienen como las más caras, con Benidorm a la cabeza. En la capital turística de la Costa Blanca se pagan ya 17,6 euros por metro, o lo que es lo mismo, 1.408 euros por un piso mediano, un 6 % más. En la vecina Finestrat son 17,2 euros; en Xàbia, 15,4 euros; o en Calp, 15,3 euros.

También se sitúan por encima de la media provincial l'Alfàs del Pi, con 15,5 euros; El Campello, con 14,6 euros; la Vila, con 14,5 euros; o Dénia, con 13,6.

En cuanto a la situación en las dos grandes urbes de la provincia, en la ciudad de Alicante conseguir un piso normal supone ya 1.112 euros mensuales (13,9 euros el metro), tras subir otro 7,3 % en los últimos doce meses; mientras que en Elche los precios se incrementan un 6,2 %, hasta los 832 euros (10,1 euros por metro).

Pero lo más destacado de los datos de Idealista son los incrementos que experimentan las poblaciones más alejadas de la costa y las grandes ciudades, fruto del desplazamiento de la demanda que se registra. La imposibilidad de muchas familias de pagar los precios desorbitados de Alicante o la costa, está llevando a los jóvenes y a los hogares de inmigrantes a buscar alternativas cada vez más alejadas, aprovechando las grandes vías de comunicación que articular la provincia, como la A-31 o a la A-7.

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El resultado es que son estos núcleos del interior los que actualmente acusan la mayor presión sobre sus precios. En el caso de Elda, el mes de agosto se cierra con una media de 664 euros mensuales (8,3 euros por metro), una cantidad mucho más baja de lo que se paga en Alicante, pero que supone un 17,4 % más de lo que costaba hace solo un año. Y otro tanto ocurre en Petrer, donde el alquiler medio ya es de 640 euros (8 euros por metro), un 17,6 % más.

Igualmente, en el área metropolitana de Alicante es Sant Joan el municipio que más se encarece, un 13,9 %, hasta los 13 euros de renta mensual por metro (1.040 por piso). Incluso en Alcoy se nota ya esta tendencia, con una subida el último año del 12,8 %, hasta los 672 euros por casa (8,4 euros por metro).

Un 25 % más que durante la burbuja

Los elevados precios de compra de la vivienda y la necesidad de disponer por anticipado de aproximadamente un 30 % de su coste ha disparado en los últimos años la demanda de viviendas de alquiler. Una circunstancia que ha llevado las rentas mensuales hasta nuevos máximos históricos.

Así, en estos momentos un alquiler medio ya cuesta un 25 % más que en plena burbuja inmobiliaria, lo que ha complicado enormemente el acceso a un hogar en condiciones de numerosas familias.

Anuncios de pisos en venta y en alquiler. / Áxel Álvarez

Una circunstancia, además, que se extiende por todo el país. Así, el precio del alquiler sube en 48 de las 50 provincias españolas en el último año, con la subida de Toledo (12,3%) a la cabeza. Le siguen los incrementos de Girona (11%), Zaragoza (10,5%) Castellón (10,4%), Huesca (9,7%), Soria (9,5%) y Asturias (9,4%). Por el contrario, solo Guipúzcoa (-4,5%) y Álava (-3,4%) cierran el mes de agosto con descensos interanuales.

Madrid (21,5 euros por metro) se mantiene como la provincia más cara para alquilar una vivienda en España, seguida de Baleares (20 euros). Les sigue Málaga (18,7 euros), Barcelona (17,1 euros), Guipúzcoa (15,9 euros) y Santa Cruz de Tenerife (15,4 euros). Jaén (7 euros) Ciudad Real (7,6 euros), Badajoz y Cáceres (7,8 euros en ambos casos), en cambio, son las provincias más económicas.