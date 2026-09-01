La jueza de la querella de Finetwork en Alicante frena la declaración del CEO de Vodafona y se inhibe a Elda

Visita exprés del CEO de Vodafone en España, José Miguel García, a los juzgados de Alicante por la querella de Finetwork. El dirigente de la multinacional de telecomunicaciones se había desplazado desde Madrid para declarar presencialmente ante la magistrada, después de declinar la posibilidad de comparecer por vía telemática. Sin embargo, en el último momento, el juzgado ha detectado que no es competente para investigar los hechos y que existe otra querella por hechos similares que ya había sido admitida a trámite por un juzgado de Elda, localidad donde se encuentra la sede de Finetwork. A ello se suma que la Fiscalía había presentado un informe favorable a que ambas querellas se acumularan y fueran investigadas en Elda. Así, cuando el empresario y su equipo de abogados se han presentado en la oficina judicial, se les ha comunicado que la declaración había quedado suspendida porque el juzgado iba a inhibirse en favor del órgano judicial eldense.

El empresario eldense Pascual Pérez presentó el pasado agosto una querella en Alicante, a título personal, contra el CEO de Vodafone por un presunto delito de administración desleal. Sin embargo, el pasado mayo ya se había presentado otra querella en Elda por hechos muy similares. Durante el estudio previo de la causa, la propia magistrada ha determinado que no existe nexo o elemento delictivo alguno que justifique la tramitación de las actuaciones en Alicante, toda vez que la sede social de Wewi Mobile S.L., operadora que comercializa la marca Finetwork, radica en la localidad eldense.

La inhibición viene reforzada, además, por un informe favorable del fiscal, que solicitaba la acumulación de las actuaciones en el partido judicial del Vinalopó. En los juzgados de Elda ya se tramita una querella previa, admitida a trámite por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1, por hechos de idéntica naturaleza. La existencia de procedimientos coincidentes hace necesario unificar las causas para evitar duplicidades e instrucciones paralelas sobre los mismos hechos.

La otra querella

La causa que ahora concentrará Elda fue promovida por los socios fundadores de la compañía alicantina, encabezados por el empresario Pascual Pérez y mercantiles como Joaldi 69, El Flautista y Kai Business, contra José Miguel García y las sociedades Vodafone España y Vodafone Ono. La querella atribuye al directivo presuntos delitos de administración desleal y conflicto de intereses cometidos durante el periodo comprendido entre octubre de 2025 y abril de 2026, en el que compaginó la condición de administrador único de Finetwork con el máximo cargo ejecutivo en Vodafone.

Por otro lado, la querella que iba a ser objeto de declaración en Alicante este martes, en el que solicitaba una fianza de 50 millones de euros, se centraba en la acción individual promovida por Pascual Pérez. En ella se imputaban hasta cinco tipos delictivos: administración desleal, falseamiento de documentos societarios, estafa procesal agravada e insolvencia punible.

José Miguel García había descartado declarar por videoconferencia y había optado por comparecer presencialmente ante la magistrada para rebatir las acusaciones formuladas por los querellantes. Sin embargo, finalmente no ha tenido ocasión de explicar su versión de los hechos. Tanto él como su equipo de abogados apenas han permanecido quince minutos en el Palacio de Justicia, donde se les ha comunicado, en el último momento, que la causa ya no continuará en ese juzgado. Ninguno ha querido hacer declaraciones a su salida de la sede judicial. "No vamos a hacer ningún comentario", se ha limitado a decir.

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La decisión de inhibirse en favor de los juzgados de Elda no es firme y puede ser recurrida ante la Audiencia Provincial de Alicante.