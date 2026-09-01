PLD Space capta 108 millones más de Mitsubishi y Cofides y da entrada al fondo Endeavor y a capital de Omán

Nuevo anuncio de PLD Space, apenas unos días después de que la firma ilicitana firmara el contrato con la Agencia Espacial Europea (ESA) para impulsar el desarrollo de sus cohetes espaciales. La compañía fundada por Raúl Torres y Raúl Verdú ha logrado captar 108 millones de euros adicionales en la ronda de financiación iniciada el pasado mes de marzo, que lideran la japonesa Mitsubishi Electric Corporation y Cofides, con lo que finalmente el importe total de la inversión será de 288 millones.

Un importe que eleva hasta los 488 millones de euros la financiación acumulada por la empresa aeroespacial desde su creación y que permitirá impulsar la industrialización del Miura 5 -el primer cohete de la firma capaz de llevar carga comercial al espacio- ampliar la capacidad de producción y ensayos de la firma, desarrollar las infraestructuras de lanzamiento y avanzar hacia el inicio de las operaciones comerciales. PLD Space refuerza así su papel como uno de los principales actores en el desarrollo de un acceso independiente de Europa al espacio.

Según ha informado la propia firma, la ampliación de la ronda de financiación vuelve a estar liderada por Mitsubishi Electric Corporation, "que reafirma así su posición como socio industrial y estratégico a largo plazo y su compromiso con el desarrollo de capacidades de lanzamiento independientes". Además, también la compañía pública española de gestión de fondos Cofides vuelve a coinvertir, reforzando el respaldo institucional a largo plazo de PLD Space.

Nuevos accionistas

Pero la ampliación también permite la entrada de nuevos inversores de peso. Entre ellos, Endeavor Catalyst, un fondo global especializado en impulsar empresas innovadoras; y Spain Oman Private Equity Fund (SOPEF), un fondo conjunto impulsado por España y Omán, que tiene entre sus impulsores a Cofides, Fiex y la Oman Investment Authority.

Cabe recordar que la firma ha anunciado la puesta en marcha de un segundo puerto espacial en este país del Golfo Pérsico, además del que ya tiene en la Guayana Francesa y desde el que se realizarán los primeros lanzamientos del Miura 5. Banco Santander actuó como asesor financiero y Deloitte prestó asesoramiento jurídico a PLD Space.

Una imagen de la cápsula Lince que desarrolla PLD Space para viajes tripulados. / Matias Segarra

"Este nuevo hito, que da continuidad a la ronda Serie C iniciada a principios de año, refuerza nuestra capacidad para ejecutar la transición de PLD Space hacia un proveedor global de servicios comerciales de lanzamiento, manteniendo al mismo tiempo una rigurosa disciplina operativa y financiera", señala Ezequiel Sánchez, presidente ejecutivo de PLD Space.

"El respaldo de inversores industriales, públicos y financieros de primer nivel confirma la solidez de nuestra estrategia de crecimiento y acelera nuestra capacidad para comercializar Miura 5, ampliar nuestra capacidad de producción y garantizar unas operaciones comerciales sostenibles y financieramente viables a largo plazo", ha añadido el ejecutivo.

Trayectoria

Tras convertirse en la primera empresa privada europea en realizar un lanzar un cohete con éxito al espacio -el demostrador tecnológico Miura 1-, PLD Space ultima ahora el primer vuelo del Miura 5, un vehículo que será capaz de poner en órbita pequeños satélites de hasta 500 kilos.

Una recreación del futuro Miura NEXT de la firma alicantina PLD Space. / PLD SPACE

El objetivo de la firma es crear un servicio de transporte espacial regular, con unos 30 lanzamientos al año, gracias al desarrollo de cohetes reutilizables. No obstante, la firma ya trabaja en una nueva familia de lanzadores de mayor capacidad, los Miura Next, para abarcar todo el mercado del transporte espacial.

Para ello ya prepara la creación de una gran factoría de cohetes en serie en Elche, con una inversión aproximada de 65 millones de euros. Con un equipo de más de 450 empleados, PLD Space cuenta ahora con instalaciones técnicas de más de 188.000 metros en Elche, Teruel, Kourou (Guayana Francesa) y Duqm (Omán), lo que le permite ofrecer servicios completos de lanzamiento de satélites y otras cargas al espacio.