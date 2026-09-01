España pulveriza récord turístico: 58,1 millones de visitantes hasta julio y 82.054 millones de euros gastados

Las cifras de turistas que llegan a España no dejan de crecer, pulverizando récord tras récords en el camino a los 100 millones de turistas en un año. España recibió 58,1 millones de turistas extranjeros en los siete primeros meses del año, un 4,6 % más que el año anterior, que han gastado 82.054 millones de euros, lo que supone un 7,8 % más, unos datos que, en ambos casos, vuelven a marcar máximos históricos.

Solo en el mes de julio, el gasto turístico rozó los 18.218 millones de euros, con una notable subida del 10,9% en tasa interanual. El gasto medio por turista durante el séptimo mes del año se situó en 1.579 euros (+5,9%), mientras que el gasto diario se incrementó un 3,7%, hasta los 218 euros.

Según las encuestas de llegadas de no residentes (Frontur) y de gasto asociado (Egatur) del Instituto Nacional de Estadística (INE), solo en el mes de julio llegaron a España desde otros países 11,5 millones de turistas (un 4,6 % más), mientras que el gasto asociado en ese mismo mes aumentó un 10,9 %, al alcanzar los 18.218 millones de euros.

Reino Unido, principal mercado emisor

Por mercados emisores, Reino Unido se mantuvo como el principal país de origen de los turistas que visitaron España. En los siete primeros meses del año, llegaron 11,5 millones de británicos (+4,6%), seguidos por Francia, con más de 7,2 millones (+1,2%), y Alemania, con cerca de 6,9 millones (-0,5%).

Analizando únicamente los datos de julio, Reino Unido volvió a encabezar la lista con casi 2,2 millones de turistas, un 5,6% más que en el mismo mes del año anterior. Le siguieron Francia, con cerca de 1,6 millones de visitantes (+2,3%), y Alemania, con 1,2 millones (+2,3%). Destacaron también los notables incrementos registrados por Italia, con 717.118 turistas (+16,9%), y Suiza, con 303.158 viajeros (+13,2%).

En lo que respecta al volumen de gasto en el mes de julio, los británicos lideraron el volumen total con 3.038 millones de euros (un 16,7% del total y un 4,8% más que un año antes). Alemania ocupó el segundo lugar con 1.751 millones (+11,5%), mientras que los turistas franceses sumaron 1.644 millones de euros (+12,6%).

Cataluña y Baleares lideran en llegadas y gastos

En el acumulado del año, Cataluña se posicionó como la comunidad autónoma de destino principal que más turistas recibió, con 11,9 millones (+2,9%), seguida de Islas Baleares, con casi 9,2 millones (+1,8%), y Canarias, con 9 millones (-0,6%). Asimismo, Cataluña concentró la mayor cuota del gasto acumulado hasta julio con un 18,9% del total, por delante de Canarias (17,1%) y Andalucía (15,2%).

Sin embargo, atendiendo únicamente al comportamiento del mes de julio, el destino prioritario para los viajeros internacionales fueron las Islas Baleares, captando el 22,3% de las llegadas totales con más de 2,56 millones de personas (+0,1%), seguida por Cataluña (2,37 millones, un 0,8% más) y Andalucía (1,68 millones, un 9,5% más).

De la misma manera, Baleares fue la autonomía que registró un mayor desembolso económico por parte de los visitantes durante julio, aglutinando 4.145 millones de euros (el 22,8% del total y un 8,3% más que en 2025). Le siguieron Cataluña, con 3.707 millones de euros (+13%), y Andalucía, con 2.691 millones, lo que supuso un repunte interanual del 23,4%.

Crece el alojamiento en vivienda de alquiler

Atendiendo al tipo de estancia en julio, el alojamiento de mercado creció un 4% interanual. Dentro de esta modalidad, la vivienda en alquiler experimentó un alza del 12% hasta rozar los 1,5 millones de turistas, frente al aumento del 3,8% registrado por los hoteles (7,64 millones). Por su parte, el alojamiento de no mercado se incrementó un 8%.

La estancia mayoritaria entre los turistas en el séptimo mes del año se situó en el tramo de cuatro a siete noches, sumando más de 5,7 millones de personas (+8,7%). Además, la inmensa mayoría de los viajeros decidió organizar su desplazamiento por cuenta propia: casi 8,5 millones viajaron sin paquete turístico (+3,7%), mientras que cerca de 3,1 millones optaron por contratarlo (+7,5%).