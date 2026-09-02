Más de 4.500 euros por metro cuadrado: este es el municipio alicantino con la vivienda más cara

El precio de la vivienda continúa con su escalada en la provincia, aunque lo hace a una velocidad más moderada. La reducción del número de operaciones registrada en el primer semestre y el aumento de los tiempos de comercialización parece que empiezan a surtir efecto entre algunos vendedores, lo que está frenando la subida, aunque no consigue detenerla. De hecho, cada mes que pasa supone un nuevo récord, en especial en algunas poblaciones de la costa, donde ya se superan los 4.000 euros por metro cuadrado e, incluso, los 4.500.

De acuerdo con los últimos datos del portal Idealista, el precio medio del metro cuadrado en el conjunto de la provincia se situó en agosto en 2.759 euros, lo que representa unos 220.000 para un piso de 80 metros cuadrados. Es un 7,1 % más que hace un año, una subida significativa, pero que contrasta con el 17,1 % que subía por las mismas fechas de 2025.

En cualquier caso, es el precio más alto de toda la serie histórica y sitúa el coste de la vivienda un 24 % más del máximo que alcanzó durante la época de la burbuja inmobiliaria de mediados de los 2000.

Problemas de accesibilidad

Esto supone ya un importante problema de accesibilidad en muchas poblaciones de la demarcación, en especial en aquellas situadas en la costa, donde las familias locales deben competir con los ciudadanos europeos que llegan a la provincia en busca de su segunda residencia. Unos compradores con mucho más poder adquisitivo que los residentes locales, lo que distorsiona los precios.

De esta forma, ya hay 13 municipios donde el metro cuadrado supera los 3.000 euros de media. Se trata de la Vila, con 3.072 euros, l'Alfàs del Pi (3.128 euros), El Campello (3.201), Benitatxell (3.216 euros), Pilar de la Horadada (3.241 euros) Finestrat (3.328), Dénia (3.348 euros), Calp (3.470 euros), Altea (3.486 euros), Benissa (3.578 euros), Benidorm (3.807 euros) y, los casos más extremos, Xàbia, donde los propietarios piden una media de 4.183 euros por metros; y Moraira, donde ya se superan los 4.500 euros. En concreto, 4.509 euros, según el portal.

Una casa en Moraira. / INFORMACIÓN

Es cierto que la mayor parte de la oferta en estas últimas poblaciones la componen chalets con parcela y piscina, en otras palabras, propiedades destinadas al segmento del lujo, pero no deja de ser ilustrativo de la deriva que ha tomado el mercado.

Más allá de estos casos, lo cierto es que el encarecimiento de la vivienda es generalizado en toda la provincia, con solo seis poblaciones donde se ha abaratado en el último año. Son Daya Nueva, donde los precios han caído un 2,9 %; Jalón, con un -8 %; Monforte del Cid, -0,6 %; El Pinós, -8,5 %; Sant Joan d'Alacant, -2,4 %; y Teulada, -13,5 %.

Las mayores subidas

Por el contrario, como también ocurre con el alquiler, los mayores incrementos interanuales se registran en poblaciones del interior, donde los precios aún son asequibles para la mayoría, lo que está desplazando parte de la demanda hacia estos mercados. Es el caso de Elda, donde los precios se han disparado un 25,5 % en solo un año, aunque el metro sigue muy por debajo de la media provincial, con 1.042 euros.

Un 27,7 % suben en Muro de Alcoy, hasta los 1.098 euros; un 34,4 % lo hacen en Tibi; y un 23,3 % en Alcoy, con 1.300 euros.

Por su parte, en la ciudad de Alicante el metro se cotiza ya a 2.721 euros, un 6,8 % más que hace un año; mientras que en Elche se piden 1.946 euros, un 12 % más; en Torrevieja, 2.553, con una subida del 9,9 %; y en Orihuela, 2.911, un 8,6 % más.