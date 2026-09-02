Lo que esconde el récord del turismo extranjero en Alicante: llegan más visitantes pero el gasto por persona se estanca

El récord turístico que vive la Costa Blanca y el conjunto de la Comunidad Valenciana también tiene su punto débil. El aumento en casi un 9 % de la llegada de visitantes internacionales en lo que va de año ha disparado los ingresos del sector hasta niveles nunca vistos hasta la fecha, con un gasto total estimado de 9.870 millones de euros hasta el mes de julio, un 9,4 % más, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística.

El problema llega con el desglose de esa cifra, al comprobar que el gasto medio por persona apenas ha variado un 0,18 % en el último año y se mantiene en 140 euros diarios. Es decir, que la única forma que tiene el sector de crecer es con la atracción de más y más visitantes, en un modelo que empieza a poner contra las cuerdas los recursos de muchos destinos.

La otra alternativa sería rentabilizar más los visitantes que vienen, es decir, conseguir que gasten más en la zona o apuesten por servicios de mayor valor añadido. Un objetivo largamente acariciado por muchos empresarios y también por muchos responsables políticos a nivel municipal, provincial y autonómico que, sin embargo, no acaba de conseguirse.

Así, ese gasto diario por persona de los turistas extranjeros en la Comunidad Valenciana sigue muy por debajo de la media nacional, que alcanza los 202 euros, o de los 230 que consiguen en Baleares o los 225 de Cataluña.

Turistas en la terraza de un hotel en Benidorm. / David Revenga

El estancamiento de este indicador se produce tras varios años en que la cifra había mejorado. Así, en 2023 se contabilizó un aumento del 6,3 %; en 2024 fue del 4,2 %; y en 2025, el año pasado, repuntó un 6,1 %. Todo un contraste con el 0,18 % de lo que va de ejercicio.

Pero quizás lo más preocupante es que otras autonomías sí han logrado mejorar esa cifra de forma sustancial. Es el caso de Andalucía, donde el gasto medio diario de los extranjeros alcanza los 190 euros en los siete primeros meses de 2026, un 6,01 % más. También Baleares contabiliza un avance del 5,06 %, al igual que Canarias, donde cada visitante internacional ha dejado en las islas un 5,19 % más dinero que el pasado año.

Mucho más modesto, aunque también superior al contabilizado en la Comunidad Valenciana, es el incremento del gasto diario en Cataluña, que se sitúa en 225 euros, un 0,89 % más. Y la excepción es Madrid, donde cada turista extranjero que ha pasado por la capital ha gastado un 0,22 % menos, aunque sigue siendo mucho más que en la autonomía: 302 euros por jornada.

El presidente de la patronal hotelera Hosbec, Fede Fuster, vincula este estancamiento del gasto por persona con el auge de las viviendas turísticas, que en muchas ocasiones atraen a visitantes con menor poder adquisitivo y que, por tanto, gastan menos en el destino.

Turistas pasan frente a la fachada del Casino Mediterráneo de Alicante. / Pilar Cortés

Por su parte, recuerda que los hoteles han incrementado la venta de pernoctaciones, pese al aumento que se ha producido en las tarifas, y señala que son precisamente los establecimientos de mayor categoría los que han registrado la mejor evolución. Eso sí, Fuster también reconoce que el encarecimiento de los hoteles ha provocado que muchos visitantes gasten menos en restauración y oferta complementaria para compensar.

Procedencia

En cualquier caso, de momento, el incremento en la cifra de llegadas permite compensar este estancamiento. Solo en el mes de julio llegaron a la Comunidad Valenciana 1.634.084 turistas extranjeros, un 9,5 % más, lo que sitúa el acumulado del año en 7.717.768, un 8,9 % superior a los contabilizados en el mismo periodo de 2025.

Los más numerosos fueron los británicos, con 1.901.218 turistas, un 8,6 % más. Les siguen los franceses, con 1.116.971, un 3,6 %; los nórdicos, con 636.916 visitas, un 0,3 % más; y los neerlandeses, con 600.371, un 7,1 % más.