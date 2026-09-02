Cerca de 5.000 nuevas empresas valencianas eligen a BBVA en el primer semestre del año

BBVA ha incorporado cerca de 5.000 empresas de la Comunitat Valenciana como nuevos clientes durante el primer semestre del año, una cifra que "refleja el avance del banco en uno de los territorios con mayor peso empresarial de España y la confianza creciente del tejido productivo valenciano en su propuesta de valor", según ha informado la entidad en un comunicado.

Este crecimiento ha sido uno de los principales asuntos abordados durante la visita del consejero delegado de BBVA, Onur Genç, y el ‘country manager’ de BBVA en España, Peio Belausteguigoitia, a los equipos de la Dirección Territorial y Regional Este, que incluye la Comunitat Valenciana y donde han compartido una jornada centrada en las necesidades de los clientes y las oportunidades de crecimiento en la región. El director territorial Este, José Manuel Mieres, y el director regional Este, Antonio Carreto, acompañaron a Onur Genç y Peio Belausteguigoitia durante una jornada en la que pudieron compartir impresiones con profesionales de distintas áreas y analizar la evolución del negocio en la autonomía.

Reuniones

Los encuentros "sirvieron también para trasladar las prioridades del nuevo Plan Estratégico 2025-2029 y, especialmente, el enfoque RCP, que busca poner al cliente en el centro desde una perspectiva radical y llevar esa forma de trabajar a todas las decisiones y procesos del banco", según la nota. “La confianza de cerca de 5.000 nuevas pymes y empresas de la Comunitat Valenciana en solo seis meses demuestra el trabajo que están realizando nuestros equipos para estar cada vez más cerca de los clientes y del territorio. Tenemos una gran oportunidad para seguir creciendo, con un acompañamiento cercano y las mejores soluciones financieras adaptadas a las necesidades de cada empresa”, señala en dicho texto Onur Genç.

Banca comercial

Durante la mañana, Onur Genç y Peio Belausteguigoitia mantuvieron distintos encuentros con los equipos de banca comercial, con quienes analizaron la evolución de los diferentes segmentos de clientes y los principales retos a los que se enfrentan en el contexto actual. La agenda dedicó también un espacio específico al negocio de empresas.

Noticias relacionadas

La sesión permitió abordar las particularidades del tejido empresarial de la Comunitat Valenciana y cómo aplicar ese enfoque RCP "para entender mejor las necesidades de cada compañía y dar una respuesta más ajustada a su realidad, tamaño y momento de desarrollo. El crecimiento registrado durante el primer semestre se apoya así en un modelo que combina conocimiento local, especialización y una mayor escucha del cliente. Una forma de trabajar que permite a BBVA reforzar su presencia entre las pymes y empresas valencianas y trasladar al día a día las prioridades del nuevo ciclo estratégico".