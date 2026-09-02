La regularización amortigua la destrucción de empleo en Alicante por las "vacaciones forzosas" de agosto en la industria y la educación

A pesar del lleno que registran hoteles y bares, agosto no suele ser un buen mes para el empleo en la provincia. El cierre de la mayoría de fábricas y la paralización de muchas obras durante varias semanas, al igual que ocurre con los colegios y el resto de centro educativos acarrea cada año la destrucción de entre 8.000 y 9.000 puestos de trabajo en Alicante, la mayoría temporales.

Es lo que suele conocerse como vacaciones forzosas, que afecta a trabajadores temporales, a los que se hace coincidir el fin del contrato con el parón estival para ahorrarse esas semanas.

Sin embargo, este año la caída de afiliación ha sido bastante menor de lo habitual, de 5.380 cotizantes, debido al impulso que ha supuesto el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes, que ha permitido aflorar un gran número de puestos de trabajo.

Con estos datos, el número total de ocupados medios durante el pasado agosto se situó en 810.308 personas, tras el récord alcanzado en julio, cuando se contabilizaron hasta 815.688 personas trabajando en la provincia.

Fábricas, obras y colegios

Como era de prever, la mayor destrucción de empleo se produjo en la industria, que anotó 3.292 ocupados menos que en julio; seguida por la educación, donde se perdieron 2.767 puestos de trabajo, ante la falta de actividad de los centros, que supone recortes no solo en el profesorado, sino en todos los servicios que lleva aparejado el funcionamiento de colegios e institutos. Por último, también se registró una caída de 1.269 trabajadores en el sector de la construcción.

Dos obreros trabajando en una construcción de viviendas / Arturo Jiménez

Por el contrario, aumentó la cifra de afiliados en el sector sanitario, en 1.582 personas, por las sustituciones de las vacaciones del personal habitual y los refuerzos en las zonas más turísticas. Igualmente, la hostelería siguió reforzando sus plantillas para atender a llegada de visitantes, con la incorporación de 1.323 trabajadores más, lo que hacen un total de 109.826 ocupados en esta actividad.

A pesar de la pérdida de cotizantes del último mes, en términos interanuales la comparativa resulta muy positiva. En el último año, la provincia ha creado 36.829 empleos, lo que supone un crecimiento del 4,76 %, bastante por encima del registrado a nivel nacional, que suma en el mismo periodo un 3,13 % más trabajadores.

Más paro

En cuanto a los datos del paro registrado, el recorte en la afiliación ha supuesto un incremento en la cifra de desocupados inscritos en las oficinas de Labora. Así, el mes de agosto acaba con 116.866 parados registrados, 1.864 más que en el periodo anterior.

El paro sube, además, en todos los sectores. Los servicios suman 710 desempleados más; el colectivo de los que buscan su primer empleo aumenta en 603; la construcción cuenta con 360 desocupados más; la industria, con 181; y la agricultura, con 10.

La dirección provincial del Sepe en Alicante. / PILAR CORTES

La buena noticia es que el empleo que se crea sigue siendo, en su mayoría, de buena calidad, gracias a los efectos de la última reforma laboral. Así, hasta el 54,32 % de los contratos firmados en los primeros ocho meses del año fueron indefinidos.

Por último, también se mantiene alta la tasa de protección de los desempleados, ya que hasta 76.903 alicantinos recibieron algún tipo de prestación del Sepe. De ellos, 39.648 cobraron la prestación contributiva, la de cuantía más elevada, mientras que otros 37.236 cobraron el subsidio, la ayuda que se recibe una vez agotada la anterior o cuando no se ha cotizado lo suficiente.