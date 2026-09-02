SOS del transporte de Alicante: urge nuevas medidas para amortiguar el impacto del encarecimiento del gasoil

El presidente de la Federación Provincial de Transporte de Alicante (Fetrama), Antonio Marco, ha hecho un llamamiento a la Administración y al conjunto de los responsables políticos para que tomen nuevas medidas ante el incremento del precio del gasoil durante las últimas semanas. El sector denuncia que las ayudas pactadas hace medio año siguen sin llegar a todas las empresas, lo que las ha situado en una posición de vulnerabilidad.

El transporte atraviesa una situación complicada por el precio de los carburantes. / INFORMACION

La petición de nuevas medidas, según Marco, obedece a la “extrema situación de fragilidad de las empresas desde 2022, con la crisis de Ucrania, que se ha agravado con el conflicto en Irán. Esta situación pone en peligro a las 6.000 firmas de transporte y logística que hay en la provincia de Alicante y, como efecto colateral, impacta en los costes industriales y la competitividad de nuestra industria”, ha señalado.

Marco ha puesto el foco en el impacto que las ayudas y bonificaciones vinculadas al impuesto de hidrocarburos tienen sobre la liquidez de las empresas. “Las ayudas y bonificaciones en materia de impuesto de hidrocarburos restan liquidez, especialmente a las más pequeñas y los autopatronos, que deben adelantar los costes y asumir los periodos de retorno por parte de la Administración”, subraya.

Camiones en un reciente congreso organizado por Fetrama en Alicante. / AXEL ALVAREZ

En este sentido, el responsable de Fetrama urge a los organismos mayor celeridad en el pago de las ayudas. Considera necesario estudiar nuevos sistemas excepcionales que permitan responder con mayor rapidez a las variaciones del precio del combustible y garantizar unas condiciones más estables para las empresas y autónomos del sector. “Seguro que es posible crear nuevos sistemas excepcionales que permitan garantizar un ecosistema más adaptado a la volatilidad del sector, favoreciendo a empresas y trabajadores del sector, permitiendo un entorno que equilibre la demanda y la oferta sin grandes oscilaciones en el sector y en detrimento en los precios de sus clientes”, ha añadido.

Sector esencial

Además, el presidente de Fetrama entiende que “el transporte debe ser considerado sector esencial y estratégico, como lo es la energía o las telecomunicaciones, y debe recibir una atención especial”. Al respecto, el sector del transporte y la logística de la provincia pide medidas que tienen que ver con la fiscalidad del sector, la aplicación de la normativa estatal y europea que incrementa costes, y reclama inversiones sin contrapartidas de apoyo de la administración, así como la exigencia en materia de sostenibilidad y digitalización para un sector complejo.