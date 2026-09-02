La uva embolsada del Vinalopó estabiliza los cultivos tras perder 4.000 hectáreas en cinco años

Estabilidad. Es lo que han conseguido los productores de uva embolsada del Vinalopó en los cultivos, lo cual es mucho, teniendo en cuenta que en los últimos cinco años se habían perdido cerca de 4.000 hectáreas, un 30 % del total, por falta de rentabilidad. Y eso precisamente es lo que quieren asegurar, un rendimiento económico adecuado, para lo cual reclaman agua a precios razonables, más medios para luchar contra las plagas, menos burocracia y mayor visibilidad en los mercados, lo que les ha llevado este año identificar la fruta con una etiqueta en los lineales. Así se ha destacado durante el acto simbólico del corte del primer racimo, celebrado este año en Agost, una cita en la que el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado la culminación este mismo año de las obras del postrasvase Júcar-Vinalopó tras una inversión de 47 millones de euros.

Desde el pasado 17 de agosto los consumidores ya pueden encontrar en sus establecimientos habituales de compra la uva embolsada del Vinalopó con Denominación de Origen Protegida (DOP). Tras una campaña de 2025 marcada por la debilidad en la demanda de los mercados nacionales, la de 2026 se inicia con perspectivas optimistas en cuanto a la producción, de unos 29 millones de kilos, y su calidad, aunque con incertidumbre respecto al comportamiento de la comercialización y con la atención puesta también en las posibles inclemencias climáticas que puedan darse en las próximas semanas.

Juanfran Pérez Llorca en el momento del corte simbólico del primer racimo. / Jose Navarro

La buena noticia es la estabilización de los cultivos, después de que en los últimos cinco años se hayan perdido cerca de 4.000 hectáreas por la pérdida de rentabilidad de muchas explotaciones, lo que ha llevado al abandono de la actividad. Pese a que se ha logrado contener el declive, desde el sector se destaca que este sigue siendo uno de los principales problemas a los que se enfrenta la agricultura. A ello se añade el cambio climático, la consecuente mayor incidencia de plagas y enfermedades y las dificultades administrativas y de limitación de productos fitosanitarios a los que se enfrentan los productores día a día.

Todas estas cuestiones han estado planeando en el acto simbólico del corte del primer racimo, cita en la que han estado presentes, además del jefe del Consell, el presidente de la Diputación, Toni Pérez; el conseller de Agricultura, Miguel Barrachina; la consellera de Turismo, Marián Cano; el presidente de la DOP, José Enrique Sánchez; el alcalde de Agost, Juan José Castelló, acompañado de otros primeros ediles y representantes municipales de Aspe, Hondón de las Nieves, Hondón de los Frailes, Monforte del Cid y la Romana, donde se encuentran los cultivos; y responsables de las organizaciones agrarias Asaja y La Unió.

La uva embolsada ya está lista para su recolección. / Jose Navarro

Tras el corte celebrado en una parcela de Agost, José Enrique Sánchez, en la Casa de Cultura del municipio, ha sido el encargado de concretar la situación en la que se encuentra el sector, subrayando su importancia sobre la base de que genera entre 9.000 y 11.000 puestos de trabajo, lo cual supone un impacto determinante en la economía del territorio en el que se produce la uva. Es por ello por lo que ha reclamado el apoyo del conjunto de las Administraciones en cuestiones como el agua, la reducción de los trámites burocráticos, los medios para combatir plagas y, en definitiva, "para generar ilusión y facilitar el relevo generacional", garantizando con ello la continuidad del cultivo.

El sector también pone el acento en su estrategia para diferenciarse a través de su marca de calidad, motivo por el que la campaña de difusión de este año llevará por nombre "La uva de etiqueta", en referencia a la iniciativa de etiquetar el producto en los mercados para que sea fácilmente identificable por los consumidores.

Racimos embolsados en la parcela de Agost en la que se ha celebrado el acto. / Jose Navarro

Por su parte, el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha recogido el guante, destacando, en referencia al agua, que las obras correspondientes a los tramos uno y dos del postrasvase de la margen izquierda estarán operativas antes de finalizar el año tras una inversión de 46,8 millones de euros, incluyendo las intervenciones en el embalse del Toscar y las obras complementarias de Albatera y Aspe.

El jefe del Consell, con todo, ha advertido de que todo este esfuerzo en infraestructuras perderá efectividad si el Gobierno central "no acomete de manera urgente la reparación del embalse de San Diego, que fue construido en 2010 con un coste de 40 millones de euros y que sus constantes filtraciones impiden su funcionamiento pleno y limita el rendimiento del sistema postrasvase".

Pérez Llorca, igualmente, ha aprovechado para anunciar una nueva línea de ayudas de 8 millones de euros para incorporar al campo valenciano otros 200 nuevos jóvenes agricultores que se habían quedado fuera de las ayudas iniciales.

Revulsivo

También ha intervenido el presidente de la Diputación, Toni Pérez, que ha subrayado que "la uva embolsada del Vinalopó es una seña de identidad y un revulsivo económico de nuestra provincia", sobre la base de que "miles de personas trabajan para que este producto llegue a los hogares, haciendo felices a millones de personas y generando con ello empleo y bienestar".

Por último, el alcalde de Agost, Juan José Castelló, ha mostrado su pleno respaldo a las reivindicaciones de los agricultores, apostando por un cultivo que combine la tradición con la innovación.