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La aceitera italiana que quiere quedarse con Deoleo negocia con UniCredit los 500 millones de la compra

La operación impulsada por el grupo Coricelli incluiría un tramo de bonos cuyo importe no se ha definido todavía

Botellas de aceite de la marca Carbonell en la planta que la empresa Deoleo tiene en Alcolea, en Córdoba.

Botellas de aceite de la marca Carbonell en la planta que la empresa Deoleo tiene en Alcolea, en Córdoba. / ÀNGEL GARCÍA / EFE

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Redacción

Barcelona

El grupo aceitero italiano Coricelli, una de las dos compañías que pujan por hacerse con la propiedad de Deoleo, fabricante de Carbonell, Koipe y Hojiblanca, entre otras marcas, está negociando con un grupo de entidades financieras liderado por UniCredit el paquete de deuda bancaria necesario para financiar su oferta de 500 millones de euros para hacerse con la firma española, actualmente en manos de los fondos británicos CVC y Alchemy. Además de Coricelli también pujan por Deoleo las andaluzas DCoop, una sociedad formada por cooperativas aceiteras que ha llegado a ofrecer 470 millones por la compra, y Acesur, cuyo importe no ha trascendido.

Coricelli ha designado a UniCredit como banco agente del sindicato bancario, en el que también participarán otras entidades, tanto italianas como españolas. El paquete de financiación, además, incluiría un tramo de bonos cuyo importe aún no se ha definido, según informa este jueves el diario económico 'Expansión'.

El grupo italiano, no obstante, aún no ha logrado la exclusividad en las negociaciones con CVC y Alchemy, por lo que aún no se puede dar por cerrada la puja, sobre todo cuando desde el Ministerio de Agricultura se han mostrado favorables a que el eventual comprador de Deoleo sea una "entidad española". Aunque fuentes conocedoras del proceso señalan que el pasado 31 de agosto concluía el plazo para que Coricelli recibiera el visto bueno a su petición de exclusividad en las negociaciones, en los últimos días se ha ralentizado la respuesta afirmativa por diferentes trámites burocráticos, asegura 'Expansión'.

La oferta de Coricelli, en cualquier caso, se dirige a todo el perímetro del grupo Deoleo y a todas sus marcas y se articula a través del hólding Farmers Elite Global, con sede en Sevilla y que es dueño también de la cordobesa Aceites Abasa, una de las principales compañías de envasado y producción de aceite de oliva.

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El proceso de venta de Deoleo entra dentro de su plan estratégico 2025-2028, con el que la compañía prevé generar un ebitda recurrente adicional de 32 millones de euros, hasta los 74 millones al final del periodo. La compañía que dirige Cristóbal Valdés y preside Ignacio Silva contempla disparar su crecimiento en EEUU durante los próximos tres años e impulsar su negocio en el norte de Europa.

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