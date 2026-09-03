Los hoteles alicantinos rozan el lleno técnico, pero los empresarios alertan: la subida de costes se come toda la mejora

Los hoteles alicantinos acaban de cerrar el que sin duda es uno de los mejores veranos de la historia para el sector. La segunda quincena de agosto se salda con una ocupación media del 92,7 %, rozando lo que se considera lleno técnico, y las reservas confirmadas para las primeras semanas de septiembre ya van por un 87,4 %, lo que anticipa que seguirán los récords.

Sin embargo, los empresarios no acaban de estar satisfechos con los resultados, ya que este aumento de ventas no se está traduciendo en una mejora de sus beneficios. Al contrario, en algunos casos, incluso, se están reduciendo.

El motivo es que la subida de costes que están experimentando los establecimientos se está "comiendo" casi todo el aumento de los ingresos que deja el aumento de huéspedes, según explica la secretaria general de la patronal hotelera de la Comunidad Valenciana (Hosbec), Nuria Montes, que apunta a cuatro grandes "frentes" en este terreno.

Por un lado, los hoteles han visto incrementarse notablemente los gastos de personal, con subidas de sueldo pactadas en convenio por encima del IPC, que se suman al aumento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y de las cotizaciones sociales. Pero, sobre todo, los hoteleros se están viendo obligados a competir por los trabajadores cualificados, en un entorno de falta de mano de obra formada.

Hoteles llenos en la provincia de Alicante. / INFORMACIÓN

Por otro lado, también los costes energéticos se han disparado. En concreto, un 46,5 % entre 2021 y 2026, un duro golpe para los hoteles, donde la climatización resulta imprescindible tanto en verano, como en invierno para garantizar el confort de los clientes.

A lo anterior se suma también el aumento del precio de la mayoría de alimentos, con subidas que alcanzan el 22 % en los huevos; el 18 %, en las carnes; o el 17 % en el café. Unas subidas que, según Hosbec, están descontando los establecimientos de sus márgenes para no encarecer más las estancias de los clientes.

Por último, desde la patronal recuerdan el considerable esfuerzo inversor que se está realizando para modernizar la planta hotelera y elevarla de categoría. Así, recuerdan que solo en el primer semestre de este año se han invertido 1.077 millones en la reforma de hoteles en toda España, una inversión que los establecimientos amortizan contablemente en un periodo de entre 8 y 15 años, con lo que también supone un coste fijo anual adicional en su cuenta de resultados.

En cualquier caso, desde el sector consideran este dinero como una buena inversión, ya que esta mejora también es lo que está permitiendo incrementar las tarifas de los establecimientos.

Destinos

Más allá de la señal de alarma por el aumento de costes, Hosbec realiza un balance positivo del verano, que ha registrado un incremento "moderado" de la ocupación, en línea con las previsiones que tenía el sector y que venían marcadas, entre otras circunstancias, por el desvío de turistas desde Oriente Medio y el Mediterráneo Oriental por la guerra en Irán y el conflicto en Israel.

Por destinos, Benidorm finaliza agosto con una ocupación del 93,7 %, 1,7 puntos más que el año pasado. Los turistas nacionales copan el 36,5% de la demanda, seguidos por los británicos, con un 32,5 %; y los portugueses, con un 13,9 %. Además, la ciudad ya tiene el 90,7 % de sus plazas vendidas para la primera quincena de septiembre.

Por su parte, en el resto de la Costa Blanca la ocupación de agosto alcanza el 90,7 %, cinco décimas más que el año anterior, y con reservas del 84 % para septiembre. Si se amplía la lupa, destaca la buena evolución de los hoteles del sur de la provincia, que suman 2,9 puntos de ocupación, hasta el 89,2 % y también tienen ya vendidas el 83,2 % de sus habitaciones para las próximas semanas.