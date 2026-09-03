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Mustang mejora su resultado gracias al tirón del mercado nacional y los menores costes financieros

La compañía anota unos ingresos de 32,6 millones de euros en el último ejercicio

La sede del grupo zapatero Mustang en el parque empresarial de Elche.

La sede del grupo zapatero Mustang en el parque empresarial de Elche. / INFORMACIÓN

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David Navarro

David Navarro

El grupo zapatero Mustang mejora sus ingresos y sus resultados en el último ejercicio, gracias a la mejora de las ventas en el mercado nacional y también al mejor resultado en el apartado financiero. Una evolución que le permite multiplicar su beneficio.

Así, las cuentas depositadas en el Registro Mercantil por Mundomarca Consulting SL -la matriz del grupo- arrojan una cifra de negocio de 32,6 millones de euros en 2025, lo que supone un avance del 4 % sobre las del ejercicio anterior. El incremento de ventas llega por los buenos resultados cosechados por la compañía de la familia Ros en territorio español, donde anota una facturación de 28,5 millones de euros frente a los 26,8 del ejercicio anterior.

Por el contrario, el grupo ve caer su negocio en Europa, donde las ventas caen de 4,2 a 3,6 millones. Por su parte, las exportaciones a países extracomunitarios apenas suman 464.593 euros. En este sentido, cabe recordar que la compañía finiquitó en 2024 la filial que tenía para operar en Estados Unidos.

En cualquier caso, la cifra global supone una mejora para la firma, aunque queda muy lejos de los más de 80 millones de euros que llegó a facturar en los años 2016 y 2017, momento a partir del cual las ventas empezaron a retroceder, hasta que sufrieron un varapalo considerable con la pandemia.

Instalaciones de Mustang en Elche.

Instalaciones de Mustang en Elche. / ANTONIO AMOROS

Desde entonces, la firma ha mantenido unas cifras de negocio algo discretas en comparación con las que presentaba anteriormente, aunque ha logrado mejorar sus balances desde el punto de la rentabilidad.

Beneficios

En el caso del año pasado, el Grupo Mustang consiguió de 510.453 euros, más del doble que en 2024, propiciado por las mayores ventas, pero también por el mejor comportamiento del apartado financiero.

Al respecto, los propios responsables de la firma señalan, en su informe de gestión, que, durante el pasado año, continuaron "con los cambios en su negocio y en la gestión del mismo realizados en ejercicios anteriores, con el objetivo principal de aumentar su rentabilidad y su posición financiera a medio y largo plazo". Una circunstancia que ha llevado al grupo "a seguir centrado en los negocios que le aportan un mayor valor añadido y son la base estratégica del grupo para la generación de resultados futuros".

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Como parte de esta estrategia Mustang quiere está incrementando las ventas que realiza a precio completo frente a las destinadas a outlets y liquidación de estocs. El grupo ilicitano mantuvo una plantilla media de 106 trabajadores a lo largo del ejercicio, frente a los 97 del año anterior.

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