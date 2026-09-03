La red del TRAM de Alicante no se podrá ampliar hasta que se termine la estación intermodal
La Generalitat argumenta que en la actualidad solo puede haber dos trenes estacionados y no hay capacidad para más
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El director general de Transportes y Logística de la Generalitat Valenciana, Manuel Ríos, ha señalado que la red del TRAM de Alicante no se puede ampliar hasta que no esté terminada la futura estación intermodal.
Según ha apuntado a través de Europa Press, tal y como está concebida ahora la terminal de Luceros solo puede haber dos trenes estacionados y no hay capacidad para más: "Si metemos más líneas o metemos más trenes, no hay donde meterlos".
Sobre cómo van las obras de la estación central del TRAM, Ríos ha manifestado que "faltan tres años para el final" de la actuación, en el marco de unos trabajos que continúan. Además, ha defendido que "se está avanzando" y ha indicado que este tema "estuvo parado durante muchos años" y "se ha desatascado" en esta legislatura.
Por su parte, Barcala ha señalado que será desde esta estación desde donde partirán "todas las líneas hacia el sur" por el TRAM, algo que, según ha sostenido, está "en diseño" con la Generalitat y permitiría la conexión con barrios del sur de Alicante y "todo el cinturón empresarial".
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