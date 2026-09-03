Transporte público y coches compartidos: las claves para los planes de movilidad sostenible de las empresas

Transporte público y coches compartidos. Esas serán las claves para implantar los planes de movilidad sostenible en las cerca de 160 empresas de más de 200 trabajadores que se contabilizan en la provincia de Alicante. Así se ha destacado en una jornada que sobre este tema han organizado Vectalia y la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV) en Alicante, un foro en el que la parte empresarial ha reclamado el liderazgo y acompañamiento de la Administración en la implementación de la nueva legislación.

Bajo el lema "La sostenibilidad en la movilidad al trabajo: derecho y obligación", la jornada, celebrada en la sede de la UA en Canalejas, ha abordado los pormenores de la nueva ley de movilidad sostenible, que obliga a las empresas de más de 200 trabajadores a implantar a partir del próximo año planes que faciliten el desplazamiento de sus plantillas de una manera más eficiente y sostenible.

En la primera de las mesas, con la moderación del director de Comunicación de Vectalia, Ezequiel Moltó, ha intervenido el vicerrector de Infraestructuras, Sostenibilidad y Seguridad Laboral de la Universidad de Alicante (UA), Salvador Ivorra, quien ha señalado que la movilidad sostenible es una necesidad que no se puede ignorar y que, de hecho, la propia institución universitaria está trabajando en la elaboración de un plan que combine el transporte público y el coche compartido, además de la movilidad eléctrica y los desplazamientos ciclistas y peatonales. "Nuestro campus -ha indicado- es como una pequeña ciudad en la que todos los días llegan y se van 30.000 personas procedentes de diferentes comarcas", ha justificado.

De izquierda a derecha, Salvador Ivorra, Luis Barcala, Manuel Ríos y César Quintanilla. / Jose Navarro

Por su parte, César Quintanilla, presidente de CEV Alicante, ha destacado que existe pleno consenso y compromiso a la hora de abordar medidas que contribuyan a luchar contra el cambio climático y fomentar ciudades más habitables y saludables. Pero, a partir de ahí, lo que se reclama desde el empresariado a la hora de aplicar la nueva ley de movilidad sostenible es un reparto adecuado de responsabilidades, y siempre con el liderazgo de la Administración. "Necesitaremos una red de transporte público, universal y accesible", pero a través de una estrategia comandada por la Administración que, añade, también deberá proporcionar las infraestructuras adecuadas. "Las empresas deben afrontar este reto desde la base de la colaboración, y no como una nueva carga", ha defendido.

También ha intervenido el director general de Transportes de la Comunidad Valenciana, Manuel Ríos, quien ha calificado el coche compartido como un elemento vital. Y ha expuesto el ejemplo del parque empresarial de Elche, donde de los 8.000 trabajadores que acuden a diario, 3.000 proceden de diferentes puntos de la provincia. Según sus palabras, aquí el transporte público tiene muy complicado resolver el problema, por lo que ha abogado por que los trabajadores compartan vehículos y gastos. "El cambio debe ser cultural; preguntarnos qué podemos hacer cada uno de nosotros", ha aseverado.

El público asistente a la jornada celebrada en la sede de la UA en Canalejas. / Jose Navarro

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, ha señalado que el Ayuntamiento está elaborando planes de movilidad no solo para la ciudadanía, sino también para el propio consistorio, teniendo en cuenta, ha remarcado, que es como una empresa de 2.500 trabajadores. También ha destacado la importancia del transporte público, recordando que se trabaja para ampliar líneas tanto en el autobús como en el TRAM.

La segunda mesa redonda, moderada por Luis Aragonés, director de la Cátedra Vectalia movilidad de la UA, ha contado con la participación del propio Manuel Ríos, además del secretario autonómico de Empleo y director general de Labora, Antonio Galvañ: la directora general de Trabajo, Cooperativismo y Seguridad Laboral, María Lurueña; el director general de Empleo, Fomento y Nueva Economía del Ayuntamiento de Alicante, Vicente José Seguí; y el director de Movilidad de Vectalia en la Comunidad Valenciana, Allan Khochman.

Operadores

Este último ha destacado la necesidad de que los operadores, como es el caso de Vectalia, han de ser partícipes de las medidas que se planteen a través de los planes de movilidad, sobre la base de que más que operadores "se nos ha de ver como gestores de movilidad" en materia de transporte urbano e interurbano. También ha señalado la necesidad de que las empresas vean esta ley como una oportunidad y no como una obligación, y que en la aplicación de los planes no se pierdan de vista las tres patas fundamentales, como son la social, la económica y la medioambiental.

Luis Aragonés, por último, ha informado que la Cátedra Vectalia está trabajando en el desarrollo de una metodología común para el diagnóstico, la elaboración y el seguimiento de los planes de movilidad, con indicadores homogéneos y herramientas de análisis que faciliten responder a las nuevas obligaciones legales y, al mismo tiempo, generar información útil para una planificación coordinada de la movilidad al trabajo".