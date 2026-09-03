Transportes y Ayuntamiento de Alicante negocian la implantación del tercer carril en la A-70

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y el Ayuntamiento de Alicante están manteniendo conversaciones para habilitar un tercer carril en la autovía A-70. Sería el segundo paso, después de implantarse la gratuidad de la AP-7, de cara a descongestionar de una vez por todas el tráfico. Así lo ha señalado el alcalde, Luis Barcala, quien también ha confirmado que se están manteniendo conversaciones con el propio departamento gubernamental de cara a sacar de la trinchera del barrio de San Gabriel el tránsito ferroviario del puerto.

Fue al inicio del verano de 2024 cuando el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, en lo que en ese momento fue un ensayo, decidió suprimir los peajes que todavía estaban en vigor en la autopista AP-7 a su paso por Alicante. Una medida que después se convertiría en permanente, al comprobarse que mejoraba la fluidez del tráfico a lo largo del recorrido de la autovía A-70, que actúa como circunvalación, al tiempo que favorecía la conexión intercomarcal y ofrecía indudables beneficios socioeconómicos y ambientales.

Vehículos pasando sin pagar por los antiguos peajes de la AP-7. / ALEX DOMINGUEZ

Las primeras estimaciones, en concreto, destacaban que la gratuidad de la autopista había sacado de la A-70 alrededor de 9.000 vehículos diarios. Con todo, y siendo cierto que la supresión de los peajes ha contribuido a descongestionar el tráfico en esta vía, siguen sin desaparecer los atascos que todavía se forman en horas punta, sobre todo coincidiendo con los momentos de entrada a los centros educativos y a las empresas.

Pues bien, en este contexto, el alcalde, Luis Barcala, ha señalado que se están manteniendo conversaciones con el ministerio de cara a conseguir una ampliación de carriles en la A-70. "Mantenemos un diálogo muy fluido por distintas cuestiones. Y después de los buenos resultados que ha ofrecido la gratuidad, dándonos la razón en nuestras reivindicaciones, ahora lo que estamos trabajando es el aumento de la capacidad para terminar de descongestionar y que no se formen los enormes atascos que todavía se forman en horas punta", señala el primer edil.

Según las estimaciones realizadas en su día, la ampliación del tercer carril, en un tramo de 24 kilómetros, tendría un coste aproximado de 230 millones de euros, una inversión esta que, como queda dicho, aliviaría de forma signifcativa su saturación. El objetivo, a través de las conversaciones que se llevan a cabo en estos momentos, es conseguir del ministerio la luz verde para la ejecución del proyecto.

El tren del puerto

Unas negociaciones que se desarrollan en paralelo a las que también se están manteniendo con relación a la conexión del puerto con el Corredor Mediterráneo. Tal y como ya adelantó este diario, la propia Autoridad Portuaria encargó semanas atrás a la Universidad de Alicante un estudio de alternativas. En este sentido, y según subraya Barcala, lo que se pretende, en compañía del ministerio, es "sacar el tráfico ferroviario de mercancías de la trinchera de San Gabriel, para que en el barrio dejen de tener esa costura interna".

En los contactos entre el Ayuntamiento y el departamento dirigido por Óscar Puente, como se ha venido informando, también están presentes el parque central y la variante de Torrellano. Ahora, según Barcala, a lo que aspira el consistorio es a que todos estos proyectos queden reflejados en los presupuestos del Estado, de manera que, añade, "las inversiones queden blindadas y se puedan ejecutar".

El alcalde, Luis Barcala, en una imagen de este jueves. / Jose Navarro

Son todo actuaciones relacionadas con la movilidad, algo en lo que, indica el alcalde, también se está trabajando a través del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). "El actual plan es de 1987, y desde entonces Alicante se da suplicado en todos los sentidos, de manera que ya no responde a la realidad de la ciudad", indica.

De ahí que en el nuevo se estén teniendo en cuenta las actuales necesidades y también las del futuro, como las nuevas áreas industriales que están programadas y para las que se van a tener que diseñar conexiones de transporte.

Alicante-Elche

Conexiones estas que no se van a limitar tan solo a la propia ciudad, dado que la intención del Ayuntamiento es la de reforzar el eje funcional Alicante-Elche con conexiones tanto de las líneas de autobús como de las del TRAM. "No vivimos en una isla. Mucha gente, viviendo en un municipio, trabaja en otro aledaño, por lo que es necesario tener en cuenta todas estas cuestiones", enfatiza. Motivo por el que, ha añadido, en la elaboración del PGOU se está contando con la colaboración de técnicos de las ciudades colindantes, empezando por la ilicitana.

En cualquier caso, el alcalde también ha señalado que no todo se puede abordar desde el ámbito municipal, sino que también hace falta la colaboración de otras administraciones. En este sentido, ha calificado de imprescindible que "la Generalitat siga ampliando las líneas de TRAM, y que el Gobierno actúa en la variante de Torrellano y la conexión con el Corredor Mediterráneo, que son actuaciones imprescindibles".

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Barcala, por último, ha presumido de transporte de autobús, remarcando las ampliaciones de flota y de líneas de los últimos años, así como el hecho de que la mitad del parque está electrificado, lo que sitúa a Alicante a la vanguardia en esta materia.