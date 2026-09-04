El Consell instalará puntos limpios en seis puertos pesqueros de la provincia de Alicante

La Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca ha destinado un total de 520.000 euros para la instalación de nuevos puntos limpios en los puertos pesqueros de la Comunidad Valenciana, con el objetivo de mejorar la recogida y gestión de los residuos generados por la actividad pesquera y de aquellos recuperados del mar por los propios pescadores. Del total, cinco de ellos estarán en la provincia de Alicante, concretamente en Xàbia, Calp, la Vila Joiosa, El Campello, Santa Pola y Guardamar.

Esta actuación se enmarca en la línea de ayudas destinada a nuevas infraestructuras de pesca, marisqueo y acuicultura, que cuenta con una dotación de un millón de euros, y está financiada en un 70 % por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA) y en un 30 % por la Generalitat.

Un pescador trabajando en el puerto de la Vila Joiosa. / PILAR CORTES

La actuación permitirá incorporar nuevos puntos limpios en los puertos de Vinaròs, Benicarló, Xàbia, Calp, la Vila Joiosa, El Campello, Santa Pola y Guardamar, que se sumarán a los ya existentes en Altea, Burriana y Peñíscola, así como al construido por la Cofradía de Pescadores de Dénia.

Estas instalaciones facilitarán la recogida selectiva y la correcta gestión de aceites y sus envases, baterías usadas, redes y cabos, envases de poliestireno utilizados por la flota pesquera, así como de los residuos marinos recuperados por los pescadores durante su actividad, entre ellos plásticos, madera, ferralla y otros materiales.

Compromiso

El director general de Pesca, Miguel Castell, ha destacado que “la instalación de estos puntos limpios permitirá mejorar la gestión de los residuos asociados a la actividad pesquera y reforzar el compromiso del sector con la protección del medio marino”.

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Miguel Castell destaca la importante labor de los pescadores “no solo en la gestión de los residuos que genera su actividad, sino también retirando del mar numerosos materiales que encuentran durante las faenas de pesca y que podrán depositarse y gestionarse de forma adecuada en estas instalaciones”.