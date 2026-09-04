El gas se encarece un 40 % en un solo mes y pone contra las cuerdas al textil y al metal de Alicante

Viene sucediendo desde el inicio, allá por el mes de febrero, de la guerra entre Estados Unidos e Irán, pero ha sido en las últimas semanas cuando la escalada ha sido más significativa. El incremento del precio de la energía se ha disparado, y una muestra de ello es el encarecimiento de nada menos que el 40 % que ha registrado el gas en solo un mes. Y eso está teniendo un fuerte impacto en la industria, y más en concreto en sectores, como el textil o el metal, de gran consumo energético. Así lo ponen de manifiesto las empresas, que alertan de que las medidas de amortiguación adoptadas por el Gobierno meses atrás son insuficientes, y que eso propicia que se estén quedando sin márgenes, en un contexto que terminará por afectar a los precios de sus artículos, a la inversión y a la capacidad productiva.

La nueva escalada de los precios energéticos vuelve a situar a la industria ante un escenario de máxima presión. El Consejo Intertextil Español (CIE) advierte de que, tras el fuerte impacto registrado en primavera, el problema ha dejado de ser una oscilación puntual para convertirse en una amenaza sostenida que compromete los costes, los márgenes, la capacidad productiva y la competitividad de las empresas.

El índice medio del gas se ha situado este septiembre en 73,83 euros el megavatio hora, cerca de un 40 % por encima de los mínimos registrados durante agosto y más del doble de los niveles de hace aproximadamente un año. Además, las referencias a futuro para octubre, noviembre y el conjunto del último trimestre continúan por encima de los 72 euros, sin anticipar por ahora una normalización significativa de los precios.

El metal tiene una gran dependencia energética. / JUANI RUZ

La prolongación del conflicto en Oriente Medio y las restricciones al tránsito energético por el estrecho de Ormuz siguen tensionando los mercados internacionales. Europa afronta, además, esta nueva fase con una elevada exposición al mercado mundial de gas natural licuado y unos niveles de almacenamiento inferiores a los habituales para estas fechas, cuando los países europeos deberían estar reforzando sus reservas de cara al invierno.

Para la industria textil, la repercusión es directa. Procesos como la hilatura, el tejido o el punto requieren un elevado consumo de electricidad, mientras que la tintura, el secado y los acabados dependen intensamente del gas y de la energía térmica. Euratex ya ha advertido de que los elevados y volátiles costes energéticos están erosionando la competitividad de la industria textil europea frente a productores de otras regiones.

El CIE alerta de que la factura energética es, de nuevo, el primer eslabón de una cadena de incrementos que puede extenderse al conjunto del proceso productivo. El encarecimiento de la energía acaba repercutiendo también sobre materias primas, productos químicos, embalajes, transporte y otros inputs industriales, aumentando progresivamente el coste final de fabricar y comercializar productos textiles.

Una empresa textil de la comarca de l'Alcoià. / Juani Ruz

La capacidad de reacción de las empresas es, además, limitada. Determinados procesos industriales no pueden detenerse y reactivarse con facilidad en función de las fluctuaciones diarias del mercado energético. Al mismo tiempo, muchas compañías trabajan con contratos y condiciones comerciales que dificultan trasladar inmediatamente el incremento de los costes a sus clientes.

Esta situación resulta especialmente delicada para los fabricantes que dependen de grandes compradores y disponen de menor capacidad para negociar precios. Si el actual escenario se prolonga, las empresas tendrán que optar entre absorber nuevos incrementos de costes o revisar de manera significativa sus precios, con el consiguiente impacto sobre toda la cadena de valor.

El Gobierno español puso en marcha durante la primavera diferentes medidas para amortiguar las consecuencias de la crisis energética sobre empresas y consumidores. Sin embargo, parte de estas respuestas se diseñaron bajo una expectativa de progresiva estabilización de los mercados que la evolución registrada durante el verano ha vuelto a poner en cuestión. El CIE considera que el nuevo escenario obliga a revisar la suficiencia de las medidas existentes y anticiparse a un otoño que puede resultar especialmente complejo para la industria.

Marco estable

En este sentido, el empresario textil alcoyano León Grau, afirma que “la industria necesita un marco estable para los consumidores gasintensivos, igual que existe para los electrointensivos. No podemos depender de medidas extraordinarias cada vez que se dispara el precio del gas”.

En una situación muy similar se encuentra la industrial del metal. La secretaria general de la Federación de Empresarios del Metal de la Provincia de Alicante (Fempa), Rosa Sánchez, subraya también el fuerte consumo energético del sector. Y, al igual que el textil, pone el acento en la insuficiencia de las ayudas gubernamentales. Según sus palabras, "toda ayuda es bienvenida, pero lo que realmente tendríamos que plantearnos es si son las adecuadas".

Y es que, para la representante sectorial, "lo que no podemos hacer es quedarnos en un simple parche, Estas ayudas deben ir acompañadas de algo más y, sobre todo, de conseguir de una vez por todas más autonomía energética, porque ya hace tiempo que nos enfrentamos a crisis, como la actual, que cada vez van más para largo".