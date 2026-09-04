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Hacienda saca adelante el nuevo modelo de financiación autonómica con el apoyo de Cataluña y Canarias

La propuesta contempla casi 21.000 millones de euros adicionales para las comunidades autónomas, destinados a financiar servicios públicos como la sanidad, la educación, los servicios sociales y las políticas de vivienda

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ofrece declaraciones a los medios tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en la sede del Ministerio de Hacienda, en el Edificio Cuzco, a 4 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Hacienda aprueba el nuevo sistema de financiación autonómico sin consenso y solo con el apoyo de Cataluña y Canarias. Madrid no se ha presentado a la reunión y todas las comunidades del PP y las dos socialistas han rechazado la reforma de Arcadi España. 04 SEPTIEMBRE 2026 Fernando Sánchez / Europa Press 04/09/2026. Arcadi España;Fernando Sánchez

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ofrece declaraciones a los medios tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en la sede del Ministerio de Hacienda, en el Edificio Cuzco, a 4 de septiembre de 2026, en Madrid (España). Hacienda aprueba el nuevo sistema de financiación autonómico sin consenso y solo con el apoyo de Cataluña y Canarias. Madrid no se ha presentado a la reunión y todas las comunidades del PP y las dos socialistas han rechazado la reforma de Arcadi España. 04 SEPTIEMBRE 2026 Fernando Sánchez / Europa Press 04/09/2026. Arcadi España;Fernando Sánchez / Fernando Sánchez / Europa Press

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EP

MADRID

El Ministerio de Hacienda ha sacado adelante este viernes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) su propuesta de nuevo modelo de financiación autonómica con el apoyo de Cataluña y Canarias pese a la negativa del resto de CCAA.

El nuevo modelo contempla casi 21.000 millones de euros adicionales para las comunidades autónomas, destinados a financiar servicios públicos como la sanidad, la educación, los servicios sociales y las políticas de vivienda.

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha destacado que hacía 17 años que un Consejo de Política Fiscal y Financiera no debatía un modelo de financiación y 12 años desde que el actual "ha caducado".

España ha defendido que la propuesta del Gobierno es "el único modelo que hay sobre la mesa" y ha criticado que el Partido Popular no haya presentado "ningún modelo, ninguna propuesta alternativa al actual".

El titular de Hacienda ha reivindicado además la voluntad de diálogo del Gobierno durante el proceso de elaboración de la reforma y ha recordado que el Consejo previsto para finales de julio fue aplazado a petición de las comunidades autónomas, que reclamaron más tiempo y más información.

El ministro ha defendido que el modelo aprobado es común para todas las comunidades y ciudades autónomas de régimen común, que no es "un modelo especial" ni "a la carta" y que la adhesión será voluntaria.

La propuesta contempla una mayor autonomía tributaria, mecanismos de nivelación horizontal y vertical y una aportación del Estado de casi 21.000 millones de euros adicionales. Además, mantiene el 'statu quo' para garantizar que ninguna comunidad pierda recursos respecto al sistema actual.

España ha defendido que el nuevo modelo permitirá reducir las diferencias de financiación entre territorios y hacerlo "más equitativo, más igualitario, más solidario y más transparente".

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El acuerdo aprobado por el CPFF supone un paso previo a su aprobación por el Consejo de Ministros y su posterior llegada al Congreso de los Diputados como proyecto de ley, donde, según ha recalcado el ministro, "tendrán la última palabra" los grupos parlamentarios.

Fuente: El Periódico

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