Los nuevos viaductos del TRAM en el Mascarat y sobre el río Algar ganan el Premio a la Mejor Obra de la Provincia de Alicante

La construcción de los nuevos viaductos de la Línea 9 del TRAM en el Algar y el Mascarat ha sido la ganadora del premio a la Mejor Obra de la Provincia de Alicante en la XVIII edición de los premios que otorga con carácter bienal la patronal Fopa. Una decisión en la que se ha destacado la singularidad técnica, complejidad constructiva y la potente trascendencia económica y social que esta infraestructura tiene para la zona de las marinas.

Se trata de una obra promovida por Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana y ejecutada, con un presupuesto de 13,6 millones de euros, por Pavasal Empresa Constructora en su lote 1, y la UTE CHM Obras e Infraestructuras-TECSA Empresa Constructora en su lote 2.

En la categoría de Mejor Integración en su Entorno, Sostenibilidad y Mayor Respeto al Medio Ambiente ha resultado vencedora la obra de la Vía Verde de Cantera en la ciudad de Alicante, promovida por la Generalitat Valenciana, y que ha permitido recuperar el antiguo trazado por el que discurría el 'trenet' para disfrute ciudadano. La obra ha contado con un presupuesto de 1,44 millones de euros, con el que se ha buscado el fomento de la movilidad sostenible con especial atención al uso de la bicicleta y los itinerarios peatonales accesibles.

Un momento de la construcción del viaducto del TRAM en el Mascarat. / INFORMACIÓN

Además, el jurado ha otorgado una Mención Especial a la obra de Reurbanización del Paseo de la Explanada Fase III de Alicante, entre las calles Bilbao, la Explanada de España y la Rambla de Méndez Núñez en la ciudad de Alicante, por su trascendencia social y el importante cambio que ha propiciado en esta zona.

Tras la deliberación y votación, el presidente del jurado y presidente de Fopa, Javier Gisbert, ha defendido el carácter puntero de las empresas españolas del sector en todo el mundo, junto con las chinas, tanto en obra pública como en obra privada. El presidente de Fopa ha reclamado una mayor apuesta en infraestructuras para evitar la pérdida de competitividad de Alicante, y ha lamentado que el decálogo de infraestructuras pendientes de la provincia se viene arrastrando ya desde hace décadas.

La Gala de entrega de la XVIII edición Premios Fopa se celebrará el próximo 20 de octubre en el Auditorio Provincial de la Provincia de Alicante (ADDA), que contará con la presencia del presidente de la Generalitat Valenciana.

Mejor Obra de la provincia

La considerada mejor obra de la provincia de Alicante se ha presentado con el nombre ‘Ejecución de las Obras de los Proyectos de Construcción del Viaducto sobre el río Algar en el tramo Garganes- Cap Negret y del Viaducto del Mascarat en el tramo Olla Altea-Calp de la línea 9 de la red TRAM d’Alacant'.

Esta obra, realizada entre Altea y Calp, se desarrolló en un plazo de 14 meses y se finalizó en 2025. En su ejecución se ha destacado la construcción de pilotes de 1.906 metros, un viaducto ferroviario sobre el Algar en vía única de 226 metros de longitud y un segundo viaducto ferroviario en el Mascarat, también de vía única, de 44,6 metros.

La actuación de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana tiene como objetivo garantizar la seguridad estructural, reforzar la continuidad ferroviaria y mejorar la funcionalidad de un corredor esencial para la conexión entre la Marina Baixa y la Marina Alta.

El conjunto de viaductos del Algar y Mascarat forman parte de una misma estrategia de modernización de la Línea 9, con soluciones diferentes pero complementarias. En el río Algar se ha ejecutado un nuevo viaducto ferroviario paralelo al existente, lo que permite recuperar el puente histórico como pasarela ciclopeatonal. En Mascarat se ha sustituido el tablero histórico por una nueva celosía metálica tipo Pratt, conservando la imagen formal del puente y mejorando la funcionalidad ferroviaria de la plataforma.

La vía verde de la Cantera, en Alicante. / INFORMACIÓN

Premio medioambiental

Por su parte, la obra ganadora en la categoría a la Mejor Integración en su Entorno, Sostenibilidad y Mayor Respeto al Medio Ambiente ha sido para el Proyecto de Construcción y Dirección Facultativa de las Obras de la Vía Verde La Cantera en Alicante. Esta actuación cuenta con la Generalitat Valenciana como promotora y con Eiffage Construcción y Cydemir como responsables de la construcción.

La actuación se ha realizado sobre el trazado del antiguo 'trenet' de la Marina, frente a la Cantera, que permitió liberar un corredor lineal de aproximadamente 1,2 km, lo que permitió materializar una conexión directa entre la playa del Postiguet y la playa de la Albufereta. Esta conexión se integró con el Paseo Marítimo Bahía Norte, previamente ejecutado por el Ayuntamiento de Alicante en la avenida de Villajoyosa, consolidando así un eje litoral continuo.

Aspecto actual del cruce entre la Rambla y la Explanada de Alicante. / INFORMACIÓN

Por último, la mención especial del jurado ha sido para el 'Proyecto de Reurbanización del paseo de la Explanada Fase III', que ha peatonalizado el final de la Rambla. Una actuación promovida por el Ayuntamiento de Alicante y subvencionada con fondos de la UE, que se ejecutó en 14 meses, con un presupuesto de 2,5 millones de euros.

Una actuación ha recuperado para el peatón un espacio urbano ocupado hasta entonces por el asfalto y varias cabeceras de autobuses, que ahora se ha convertido en una de las imágenes más icónicas de la ciudad.