Los ayuntamientos alicantinos tienen más de 2.000 millones de euros guardados en el banco

Los ayuntamientos alicantinos cada vez tienen más dinero en sus cuentas corrientes. Y no se trata, precisamente, de una buena noticia, ya que en gran medida se trata de fondos que los consistorios no pueden gastar libremente -aunque lo necesitaran- debido a las limitaciones que impone la denominada regla de gasto. Es decir, el corsé que el Gobierno central impone desde hace más de una década a las administraciones locales para controlar el déficit público.

Así, según los últimos datos del Banco de España, referidos al pasado mes de marzo, los ayuntamientos de la provincia y la Diputación acumulan ya 2.012 millones de euros en depósitos, lo que supone 225 millones más que un año antes, y más del triple de lo que era habitual antes de que se aprobaran las restricciones de gasto, en el año 2012.

Una cantidad que, sin duda, muchos de ellos desearían utilizar para mejorar los servicios públicos que prestan, pero que todo apunta que seguirá engordando, si la situación no cambia.

Lucha contra el déficit

Al contrario de lo que sucede con el Gobierno central o las autonomías, los ingresos de los ayuntamientos son bastante estables, ya que dependen principalmente de tributos como el Impuesto de Bienes Inmuebles, a los que no les afecta el ciclo económico de manera tan directa como al IVA o el IRPF.

Esto llevó a que, cuando hubo que apretarse el cinturón durante la crisis económica, el Ejecutivo entonces presidido por Mariano Rajoy impusiera a los consistorios un férreo control de sus finanzas con el objetivo de que la mayoría de ellos tuvieran superávit -ingresaran más de lo que gastan- y compensar así el déficit del resto de administraciones.

Sucursal del Banco de España en Alicante. / Jose Navarro

Lo hizo con la denominada regla de gasto, que impide a los gobiernos municipales aumentar su presupuesto de un año para otro por encima de determinado porcentaje, para evitar que incurran en déficit. Esto provocó que la mayoría de ayuntamientos empezaran a acumular cantidades cada vez más importantes en el banco.

Inversiones sostenibles

Sobre el papel, las administraciones locales podrían disponer de estos remanentes, pero únicamente para realizar lo que la legislación llama "inversiones financieramente sostenibles", que son, básicamente, aquellas que no necesiten posteriormente un presupuesto fijo para su mantenimiento. Por decirlo así, se puede construir un pabellón, pero no se puede aumentar la plantilla municipal para atenderlo, porque eso supone un gasto anual recurrente.

Además, si el consistorio supera los límites marcados por el Gobierno un año, tiene que poner en marcha un Plan de Estabilización Financiera, con lo que tampoco puede aprobar ni siquiera este tipo de inversiones.

Sin embargo, tal y como señala el director general de Suma, José Antonio Belso, la regla de gasto es solo uno de los factores que influyen en esta acumulación de dinero sin gastar de los consistorios. También contribuye al problema la baja ejecución presupuestaria que arrastran la mayoría de ayuntamientos, que provoca que muchos de ellos lleguen a final de año sin haber gastado gran parte del dinero que tenían previsto para inversiones. Un dinero que pasa a formar parte de ese remanente.

En este caso, Belso señala a la "enorme complejidad" de la Ley de Contratación Pública -una normativa muy garantista, que impone una gran cantidad de controles para evitar un mal uso de los fondos públicos- y, también, la falta de técnicos de los que adolecen en estos momentos las administraciones públicas para sacar adelante toda la tramitación necesaria.

Oficina de Suma en Torrevieja. / INFORMACIÓN

En este sentido, por ejemplo, este año 2026 el Gobierno dejó sin efecto la regla de gasto, lo que abrió la puerta a poder gastar estos fondos, pero, la imposibilidad de tramitar los expedientes necesarios, ha llevado a que la mayoría de ayuntamientos apenas los haya utilizado.

Más flexibilidad

Como es lógico, los responsables municipales no están nada satisfechos con esta situación y demandan cambios en la normativa. "Venimos reclamando que aquellos ayuntamientos que tienen unas cuentas saneadas y generan recursos suficientes puedan disponer de una mayor capacidad para destinarlos a mejorar los servicios públicos, reforzar sus plantillas cuando sea necesario y realizar inversiones que redunden en beneficio de la ciudadanía", asegura el secretario general de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), Miguel Bailach.

"Las limitaciones al gasto dificultan que las administraciones locales puedan mejorar los servicios públicos que prestan y acometer nuevas inversiones que redunden en beneficio de la ciudadanía. Los ayuntamientos son la administración más cercana a los ciudadanos y, en muchos casos, disponen de recursos económicos, pero encuentran limitaciones para destinarlos a atender las necesidades de sus municipios", se lamenta el responsable de la FVMP.

En estos momentos, por ejemplo, muchos consistorios apuestan por destinar esos fondos a políticas de vivienda, ante el problema de accesibilidad que se ha generado, aunque la normativa lo complica bastante. De momento, eso sí, no parece que el Gobierno central esté dispuesto a abrir la mano con los consistorios y centra sus esfuerzos en sacar adelante el nuevo modelo de financiación autonómica.