Aefa premia a Bonnysa, Congelados Frimar y Tabisam, y distingue la trayectoria de Vicente Berbegal y Coral Erum

Las empresas Bonnysa, Congelados Frimar y Tabisam; así como el fundador de Actiu, Vicente Berbegal Pérez; y la CEO de Erum Corporation, Coral Erum Gregorio, serán reconocidos por la Asociación de la Empresa Familiar de la Provincia de Alicante (Aefa) en la XXXI edición de sus premios anuales. Unos galardones que se entregarán el próximo 29 de septiembre, durante una gala en el Auditorio Internacional de Torrevieja.

La presidenta de Aefa, Maite Antón, ha destacado que los galardones son una muestra de "las extraordinarias empresas familiares que existen en la provincia", que desde la organización quieren contribuir a que se conozcan. Antón recordó la importancia de la empresa familiar que en la actualidad representa el 94% de las compañías de la provincia, genera el 85% del empleo privado y aporta el 80% del valor añadido bruto en el conjunto.

Los premiados

El Premio Generalitat Valenciana en esta edición ha sido para Bonnysa, una empresa fundada en Santa Cruz de Tenerife en 1956 y ubicada en Mutxamel, que es referente en el sector agroalimentario español, con una destacada presencia en los mercados internacionales. El secretario autonómico de Innovación, Eduardo Pascual, ha destacado la capacidad exportadora de esta empresa, su apuesta por la diversificación de productos, la combinación de conocimiento agrícola, la incorporación de tecnología de vanguardia, innovación y creatividad, combinada con un compromiso firme con el entorno y con la provincia de Alicante.

Se ha señalado de Bonnysa que "representa la esencia de la gestión familiar de éxito, donde el arraigo a la tierra y el esfuerzo constante se transforman en soluciones innovadoras y sostenibles".

Un momento de la presentación de los galardonados por Aefa. / INFORMACIÓN

Por su parte, Congelados Frimar se ha hecho con el Premio Diputación de Alicante, anuncio que ha realizado el diputado provincial de Desarrollo Económico y Proyectos Europeos, Carlos Pastor. De Frimar, el diputado considera que es merecedora de este premio por "su trayectoria empresarial familiar, por su capacidad de adaptación a las necesidades del sector y por su apoyo al tejido empresarial familiar. Congelados Frimar se ha consolidado como un referente indispensable en la distribución para el sector de la hostelería, encarnando los valores propios de la empresa familiar: resiliencia, profesionalidad y vocación de servicio". Además, ha puesto en valor "el arraigo a la tierra, que es una de las características de esta empresa que la hacen merecedora del Premio Diputación Provincial de Alicante".

Pastor destacó la diversidad económica y empresarial de la provincia, que se distribuyen por todas las comarcas y por municipios de todos los tamaños, como ocurre con Frimar, asentada en Finestrat (Marina Baixa).

Además, la empresa torrevejense Tabisam, especializada en la distribución y comercialización de materiales de construcción, presente en varios puntos de la comarca de la Vega Baja a través de delegaciones y su almacén logístico en San Miguel de Salinas, ha recibido el premio CaixaBank. La directora territorial en la Comunidad Valenciana y Región de Murcia de la entidad bancaria, Olga García, ha señalado el ejemplo que ofrece Tabisam, una compañía "que se ha consolidado como un referente de prestigio, demostrando una sólida capacidad para evolucionar y mantener una posición destacada en su sector. Comenzaron en un almacén de San Miguel de Salinas, con tres personas, y hoy cuentan con un edificio de 25.000 metros cuadrados en seis plantas, 150 trabajadores y 80 camiones en Torrevieja".

García considera que "ha sabido equilibrar el crecimiento empresarial manteniendo sus valores familiares, siendo ejemplo de adaptación a entornos complejos y cambiantes y de compromiso con el territorio. Tabisam es un modelo ejemplar de crecimiento sostenible en el sector de la construcción, reformas y decoración. Como empresa familiar, ha logrado un equilibrio sobresaliente entre la expansión operativa y la preservación de su identidad".

Trayectoria empresarial

Más allá de las tres empresas premiadas, Aefa ha decidido reconocer en esta edición la trayectoria de éxito del empresario Vicente Berbegal Pérez, fundador de Actiu, a quien se le ha otorgado el Premio Manuel Peláez Castillo. Precisamente, Carmen Robles, viuda de Peláez, ha señalado "su excepcional trayectoria como empresario familiar por sus valores como persona y empresario, por su compromiso con nuestra provincia y por su constante apoyo al tejido empresarial familiar", de quien añadió que "es un referente indiscutible del empresario familiar, cuya trayectoria al frente de Actiu personifica valores como la tenacidad, la sostenibilidad y la innovación constante".

Por último, Juan Torres, presidente del Fórum Aefa, ha sido el encargado de anunciar el premio Joven Alma Empresaria, que ha recaído en Coral Erum Gregorio, CEO de Erum Corporation, empresa afincada en Alcoy, proveedora de productos plásticos para el sector retail. Torres ha destacado de la premiada su "alma joven que impulsa el presente sin olvidar las raíces, que entiende la empresa como una responsabilidad compartida y como una vocación con valores y por formar parte de una familia empresaria, destacando por su compromiso, liderazgo y visión de futuro".

La entrega de estos galardones tendrá lugar el día 29 de septiembre, a las 12.00 horas, en el Auditorio Internacional de Torrevieja. Los Premios Aefa fueron constituidos con el fin de reconocer y poner de relieve la actividad que desempeñan las empresas familiares de la provincia de Alicante como agentes que contribuyen a la creación de riqueza y empleo en el territorio, así como por su compromiso con la innovación, internacionalización, emprendimiento, competitividad e implicación con la sociedad.