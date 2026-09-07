Avecal busca nuevas garantías para las pensiones de los empleados del calzado

La Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado (Avecal) y la de componentes se ha reunido con responsables del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para analizar las opciones que presenta los planes de pensiones de empleo simplificados (PPES) para las pymes y trabajadores del sector. Durante la reunión se abordaron las novedades introducidas por la Ley 12/2022, de 30 de junio, que impulsó de este instrumento dirigido a facilitar el acceso a sistemas de previsión social complementaria, especialmente entre pequeñas y medianas empresas y trabajadores autónomos.

Esta nueva reunión se suma a las conversaciones iniciadas con el Ministerio de Industria y que tienen un mayor trasfondo empresarial en el plan de choque para el calzado. En el caso de Seguridad Social, la sesión permitió conocer el funcionamiento y las características de estos planes, así como analizar su posible encaje en una industria formada mayoritariamente por pequeñas empresas. Según los datos expuestos durante el encuentro, el sector del calzado cuenta con 2.024 empresas y cerca de 30.000 trabajadores, y aproximadamente el 72 % de su tejido empresarial está compuesto por micropymes. En el encuentro, estuvieron presentes el presidente de Avecal y FICE, Vicente Pastor; el director general de AEC, Álvaro Sánchez; la subdirectora general de la Subdirección General de Promoción de Fondos de Pensiones de Empleo, Jana Isabel Calvo de Miguel, y Araceli T. Velasco, subdirectora adjunta.

A la izquierda, las responsables del Ministerio de Seguridad Social y a la derecha, los del sector del calzado. / INFORMACIÓN

Diálogo social

Uno de los aspectos abordados durante el encuentro fue el carácter sectorial de estos instrumentos. Los planes de pensiones de empleo simplificados pueden desarrollarse en el marco de la negociación colectiva, siendo el convenio colectivo el que establece las condiciones y, en su caso, la obligatoriedad de adhesión de las empresas. Asimismo, las empresas pueden mejorar las condiciones establecidas en convenio y aquellas que ya dispongan de un plan de pensiones de empleo pueden mantenerlo.

La reunión sirvió también para conocer los aspectos fiscales y económicos asociados a estos sistemas. La regulación contempla determinados incentivos para empresas y trabajadores, entre ellos deducciones en el Impuesto sobre Sociedades, reducciones en las cuotas empresariales a la Seguridad Social y ventajas fiscales en el IRPF para los trabajadores, dentro de los límites establecidos por la normativa.

El encuentro permitió a Avecal conocer de primera mano el alcance de la reforma y disponer de información sobre un instrumento que, para su eventual desarrollo en el sector del calzado, deberá abordarse dentro del marco del diálogo social y la negociación colectiva. Con este tipo de reuniones, la patronal continúa realizando una labor de seguimiento de aquellas novedades legislativas y socioeconómicas que pueden afectar a las empresas y trabajadores de la industria del calzado, trasladando al sector información que facilite el conocimiento y análisis de los nuevos escenarios regulatorios.

El calzado no atraviesa por su mejor momento. / PILAR CORTES

Claves

Desde la asociación del calzado, han indicado que se han trasladado consultas para poder informar al tejido de la industria. En el ámbito nacional, FICE señala que los indicadores marcan 2.024 empresas, de las que el 72 % son micropymes y el 28 % pymes y que emplea a 29.998 personas, un 47 % de ellas mujeres. Solo cinco compañías superas los 250 trabajadores. De ese conjunto, la provincia alicantina representa el 70 % del negocio.

Respecto a las principales características de estos planes, la asociación de componentes resume que: