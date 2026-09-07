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Automoción

Cartel de completo: Fempa llena los cursos que sacarán al mercado a los futuros mecánicos

La alta demanda empuja un sector que se ha tropezado con la falta de relevo generacional y colas para la reparación de coches en los talleres

La formación para mecánicos se llena ante la necesidad de relevo generacional en los talleres en Alicante.

La formación para mecánicos se llena ante la necesidad de relevo generacional en los talleres en Alicante.

INFORMACIÓN | Video: Juani Ruz

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Ana Jover

Ana Jover

Alicante

El Grado Medio en Electromecánica de Vehículos Automóviles y el Grado Superior en Automoción han alcanzado el 100 % de ocupación en la escuela de Fempa. La Federación ha abierto ahora la lista de espera para los cursos de los que deben salir los mecánicos del futuro. El lleno completo se produce en un contexto de dificultad para encontrar profesionales cualificados en la reparación de vehículos y que ha derivado en esperas de más de hasta tres meses en algunos casos en la provincia de Alicante.

Desde Fempa, explican que los ciclos oficiales de Automoción confirman el interés creciente del alumnado por una formación técnica con alta empleabilidad y directamente vinculada a las necesidades de los talleres, concesionarios, servicios oficiales y empresas del sector alicantino. Esta alta demanda se produce en un momento en el que los talleres y concesionarios de la provincia vienen trasladando la dificultad para encontrar profesionales cualificados. Junto a la necesidad de un relevo, están las derivadas de la evolución tecnológica del automóvil, la electrificación, la diagnosis avanzada y la incorporación de sistemas electrónicos y digitales exigen perfiles cada vez más preparados.

Los responsables de la escuela consideran que el completar la capacidad de la formación "supone una buena noticia para el sector, ya que contribuye a generar una cantera de alumnado que podrá realizar prácticas en empresas durante 2027". Para los talleres, concesionarios, servicios oficiales y empresas vinculadas, la acogida de alumnado en prácticas representa una oportunidad para conocer nuevos perfiles técnicos, participar en su formación en entornos reales de trabajo y valorar posibles incorporaciones futuras.

Los talleres se encuentran con grandes dificultades a la hora de encontrar personal.

Los talleres se encuentran con grandes dificultades a la hora de encontrar personal. / Juani Ruz

Prácticas para próximo año

En este sentido, la conexión entre Formación Profesional y empresa resulta clave para responder al reto de relevo profesional en el sector de la automoción y para facilitar la adaptación de los talleres y concesionarios a los cambios tecnológicos que atraviesa el vehículo.

La dirección de Fempa ha lanzado un mensaje en la que anima a las empresas de automoción de la provincia de Alicante interesadas en acoger alumnado en prácticas durante 2027 a trasladar sus necesidades con antelación, con el objetivo de planificar la colaboración y facilitar el contacto entre empresas y futuros profesionales.

Noticias relacionadas y más

Dentro de Federación del Metal está integrada Atayapa (Asociación de Talleres de Reparación de Vehículos y Concesionarios de la Provincia de Alicante), que representa los intereses de los talleres de reparación de vehículos y trabaja para apoyar al sector en ámbitos como la información normativa, la formación, la profesionalización, el empleo y la defensa de la actividad empresarial.

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