Mercalicante eleva su ocupación al 98,2% tras incorporar como inquilinos a Quality Supermercados y Luga Sabores

Mercalicante roza ya el lleno total de sus instalaciones, tras adjudicar dos de las naves de mayor superficie que tenía libres. En concreto, el complejo mayorista alcanza el 98,2 % de ocupación con la incorporación como inquilinos de Luga Sabores y Quality Supermercados, que permanecerán en el complejo al menos durante los próximos 15 años, de acuerdo con el plazo estipulado en el contrato.

Ambas empresas realizarán importantes inversiones en las naves, superiores al millón de euros, que incluirán nuevas y eficientes instalaciones frigoríficas, entre otras actuaciones, según informa la propia Mercalicante. Estas mejoras permitirán adaptar los espacios a las necesidades operativas de cada compañía y reforzar la capacidad logística del recinto.

En concreto, la nave ZAC VI, de 6.625 metros cuadrados, ha sido adjudicada a Luga Sabores, un distribuidor con especialización en los segmentos de alimentación selecta y en el de hostelería de alta gama. La compañía desarrollará en Mercalicante una actividad centrada en la prestación de un servicio global de aprovisionamiento alimentario, basado en el asesoramiento técnico especializado, la comercialización y la distribución de productos alimentarios, con especial orientación al sector de la restauración y la hostelería, así como a operadores mayoristas e industriales de la cadena de valor alimentaria.

Logística

Por su parte, la nave ZAC VII, de 7.370 metros cuadrados, ha sido adjudicada a Quality Supermercados, empresa instalada en Mercalicante desde 2017 y que hasta ahora ocupaba una superficie aproximada de 2.000 metros. Actualmente, cuenta con 12 centros, 10 de ellos supermercados de cercanía dedicados al público general y dos de ellos, incluido el de Mercalicante, destinado a profesionales y hostelería.

Esta ampliación permitirá a la compañía albergar una nueva plataforma logística y concentrar, en las dos instalaciones que ocupará en Mercalicante, todas las actividades de recepción de mercancías, almacenamiento, preparación de pedidos, expedición y distribución a la totalidad de su red comercial.

La segunda de las naves adjudicadas. / INFORMACIÓN

La nueva nave permitirá a Quality Supermercados reorganizar su estructura logística actual, sustituyendo un modelo distribuido por un centro operativo único que incrementará la capacidad de almacenamiento, mejorará la coordinación entre departamentos y optimizará el flujo de mercancías. De este modo, la empresa refuerza su presencia en Mercalicante y consolida el recinto como base estratégica para dar servicio a su red de supermercados.

La nave ZAC VI cuenta con 24 muelles de carga, 8 metros de altura libre y zona de oficinas en planta primera, plenamente equipada para la actividad alimentaria. Por su parte, la ZAC VII dispone de un gran potencial de operativa logística y hasta 7,5 metros de altura, lo que la convierte en un espacio especialmente adecuado para actividades de almacenamiento, distribución y preparación de mercancías.

Más empleo

Esta adjudicación contribuirá también a dinamizar la operativa del recinto y a reforzar el posicionamiento de Mercalicante como hub logístico alimentario. En términos de empleo, una de las empresas contará con una plantilla superior a los 65 trabajadores, mientras que la otra prevé incrementar su equipo en al menos 15 empleados.

La directora general de Mercalicante, Dolores Mejía, ha destacado que "la adjudicación de estas dos naves supone un paso muy importante para el crecimiento del clúster, tanto por el volumen de superficie incorporada a la actividad como por el perfil de las empresas adjudicatarias. Por un lado, una compañía ya instalada en Mercalicante amplía su presencia y refuerza su confianza en nuestras instalaciones; por otro, se incorpora un nuevo operador relevante vinculado al canal HORECA, lo que contribuye a diversificar y fortalecer nuestro ecosistema empresarial".

Mejía ha señalado, además, que "alcanzar una ocupación del 98,2% confirma el atractivo de Mercalicante como espacio estratégico para empresas de alimentación, distribución y logística. Nuestro objetivo es seguir acompañando el crecimiento de las compañías instaladas y atrayendo nuevos proyectos que generen actividad, empleo y valor añadido para el sector agroalimentario de la provincia".

En este sentido, tras haber completado una reciente ampliación de unos 19.000 metros cuadrados, el presidente de Mercasa, José Manuel Miñones, anunciaba hace solo unas semanas que la empresa pública ya trabaja en una nueva ampliación para elevar la capacidad del recinto. Esta expansión se producirá sobre los terrenos de la antigua fábrica de Coca-Cola, para lo que el Ayuntamiento de Alicante ya ha iniciado los trámites para cambiar su uso.