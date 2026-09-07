La nueva apuesta alicantina de la Lanzadera de Juan Roig: una plataforma que simplifica los trámites con la administración

En muchas ocasiones, las mejores ideas de negocio surgen de una necesidad propia. Es lo que le sucedió a Antón Burda, cuando tuvo que regresar desde el extranjero porque se le pasaba el plazo para realizar un trámite y no conseguía la cita previa que necesitaba. Desde entonces, este emprendedor oriolano ha dedicado sus esfuerzos a poner en marcha una plataforma para simplificar al máximo las relaciones con la administración y evitar que otros muchos como él acaben desfalleciendo en el intento.

Un empeño que ha convertido en empresa, el grupo Saca, y que ahora los responsables de Lanzadera -la aceleradora de empresas impulsada por el presidente de Mercadona, Juan Roig- han seleccionado entre las 124 nuevas incorporaciones de este mes de septiembre.

Aunque sus estudios son de Administración y Dirección de Empresas (ADE), Burda está volcado ahora en el desarrollo tecnológico de su plataforma, tras aprender a programar de forma autodidacta, "por necesidad". Inicialmente, la plataforma estaba centrada exclusivamente en localizar huecos disponibles para conseguir cita previa con las administraciones, una aplicación que denominó SacaCitas.

Sin embargo, decidió ampliar sus funcionalidades para asumir todo tipo de trámites, de forma que una empresa o un autónomo -su público objetivo en estos momentos- pudiera centralizar a través de esta plataforma todas sus relaciones con la administración desde un mismo lugar.

Algo que consiguen con el uso de forma interna de la inteligencia artificial, que les ayuda a automatizar aquellos trámites más repetitivos, mientras que el programa deriva a gestores especializados los que necesitan algún tipo de asesoramiento. "La idea es que un autónomo que tenga que hacer la trimestral del IVA tenga toda la documentación en un mismo sitio y pueda aprovecharlo para cualquier otro trámite que deba hacer", explica el emprendedor.

Escalar el negocio

La intención de Antón Burda al incorporarse a Lanzadera es validar la tecnología que ha desarrollado y escalar el negocio, para lo que contará con el asesoramiento de los expertos de la aceleradora durante el próximo año. De momento, además de SacaCitas, ya dispone de Saca Gestoría y Saca Legal, sin descartar aplicar su plataforma a algún otro ámbito.

La iniciativa de este alicantino entronca a la perfección con la tendencia generalizada entre las nuevas startups que han entrado en esta nueva edición de Lanzadera, muy focalizadas en aportar eficiencia y acelerar la transformación digital de las organizaciones.

Edificios de la Marina de Empresas, el complejo impulsado en Valéncia por Juan Roig donde se ubida Lanzadera. / INFORMACIÓN

De hecho, dos de cada tres empresas seleccionadas se concentran en resolver cinco grandes retos empresariales, siendo el más recurrente la pérdida de tiempo en tareas manuales, administrativas y repetitivas. Le siguen la mejora de la toma de decisiones mediante datos, la optimización del uso de recursos, la captación de clientes y la simplificación de procesos burocráticos.

En conjunto, estas tendencias reflejan una apuesta por desarrollar soluciones que aumenten la productividad y la competitividad de las empresas.

Emprendedores más maduros

Donde Antón Burda supone una excepción es en la creciente madurez de las empresas que entran en Lanzadera. Con solo 26 años, es bastante más joven que los 35 años de edad media que tienen los emprendedores seleccionados por la aceleradora en esta edición.

Así, en términos generales, las startups que acceden al programa suelen contar con modelos de negocio más avanzados, una propuesta de valor validada y una estructura empresarial más sólida. Unas características que les permiten aprovechar mejor los recursos y la metodología de aceleración, según los responsables de Lanzadera. Además, el 88% de las startups ya está facturando, el 40% incorpora inteligencia artificial, automatización o robótica como parte central de su solución, lo que confirma la llegada de proyectos cada vez más preparados para acelerar su crecimiento.

"Las startups más maduras son las que mejor aprovechan el programa. Cuando una empresa ya cuenta con una estructura sólida, procesos definidos y capacidad de ejecución, está mejor preparada para aplicar el Modelo de Calidad Total, escalar y afrontar retos estratégicos de crecimiento", asegura Marta Nogueras, directora general de Lanzadera.

Lanzadera acompaña a las startups en función de su momento de desarrollo, adaptando los recursos y el apoyo a las necesidades específicas de cada empresa. Este enfoque permite trabajar con emprendedores que se encuentran en distintas fases de crecimiento, desde la validación del modelo de negocio hasta procesos más avanzados de expansión, internacionalización o acceso a financiación.