Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Caos Benidorm TuristaBombazo EldenseVerdú ArtesanosPoalà Raval RoigClimatización AulasNueva Milla de OroEscaparate INFORMACIÓN
instagramlinkedin

INE

El precio de la vivienda modera su ascenso al 12,2% en el segundo trimestre y suma 49 trimestres de alzas

El precio de la vivienda nueva registró su menor subida en tres años (+7,4%) y el de la vivienda usada en un año (+12,2%)

Archivo - Una grúa en una zona de construcción de viviendas

Archivo - Una grúa en una zona de construcción de viviendas / Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EP

MADRID

El precio de la vivienda libre subió un 12,2% en el segundo trimestre del año en relación al mismo periodo de 2025, siete décimas menos que en el trimestre previo y su menor tasa desde el primer trimestre del año pasado, cuando también aumentó un 12,2%, según el Índice de Precios de Vivienda (IPV) del Instituto Nacional de Estadística (INE) publicado este lunes.

Con la subida del segundo trimestre, el precio de la vivienda libre acumula 49 trimestres consecutivos de alzas interanuales, es decir, que lleva subiendo de manera interrumpida algo más de 12 años.

Según Estadística, el precio de la vivienda nueva subió un 7,4% interanual en el segundo trimestre, 1,7 puntos menos que en el trimestre anterior y su tasa más moderada desde el primer trimestre de 2023, mientras que el precio de la vivienda usada se incrementó un 12,9%, seis décimas menos que en el trimestre previo y su menor avance en un año.

Todas las comunidades y las dos ciudades autónomas presentaron en el segundo trimestre tasas interanuales positivas en el precio de la vivienda libre y todas además fueron de dos dígitos salvo en el caso de Navarra, donde el aumento fue del 9,5%.

Las mayores subidas de precios se produjeron en la ciudad autónoma de Ceuta (+15,2%), Asturias (+15%), Castilla y León (+14,8%) y Aragón (+14,6%).

Por su parte, los incrementos más moderados en el precio de la vivienda libre se dieron en Navarra (+9,5%), País Vasco (+10%), Cataluña (+10,1%) y Canarias (+11%).

El precio de la vivienda sube un 3,4% trimestral

En tasa trimestral (segundo trimestre sobre primer trimestre), el precio de la vivienda libre subió un 3,4%, una décima menos que en el trimestre previo.

Con la subida registrada entre abril y junio de este año, el precio de la vivienda libre encadena 10 trimestres consecutivos de alzas trimestrales.

Por tipo de vivienda, el precio de la vivienda nueva subió un 1% trimestral, frente al incremento del 3,5% del trimestre anterior. El del segundo trimestre de este año ha sido el crecimiento trimestral más moderado en esta tipología de vivienda desde el tercer trimestre de 2025, cuando subió un 0,6%.

Noticias relacionadas

Por su parte, el precio de la vivienda de segunda mano se disparó un 3,7% en comparación con el primer trimestre, tasa dos décimas superior a la del trimestre anterior y la más alta desde el segundo trimestre del año pasado (+4,2%).

Fuente: El Periódico

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Carlos Llull, experto en climatización: “Si tuviera que elegir para mi casa aire acondicionado o ventilador, lo tengo claro”
  2. Los extranjeros ya copan el 80 % de la compra de viviendas en ocho municipios alicantinos
  3. David, un joven sobre el Janteloven, la norma social no escrita de Noruega: “Muchos españoles tendrían problemas para adaptarse”
  4. La tecnológica alicantina Golden Owl alerta de un desplazamiento de las avalanchas de inmigrantes a Melilla y Canarias
  5. La jueza de la querella de Finetwork en Alicante frena la declaración del CEO de Vodafone y se inhibe a Elda
  6. La uva embolsada del Vinalopó estabiliza los cultivos tras perder 4.000 hectáreas en cinco años
  7. La red del TRAM de Alicante no se podrá ampliar hasta que se termine la estación intermodal
  8. Verdú Artesanos: un cambio de posicionamiento 'forjado a hielo

El Ibex 35 abre la semana plano con el petróleo a más de 97 dólares

El Ibex 35 abre la semana plano con el petróleo a más de 97 dólares

El precio de la vivienda modera su ascenso al 12,2% en el segundo trimestre y suma 49 trimestres de alzas

El precio de la vivienda modera su ascenso al 12,2% en el segundo trimestre y suma 49 trimestres de alzas

Mirar atrás para seguir impulsando el futuro

Mirar atrás para seguir impulsando el futuro

La brecha del precio de la vivienda entre comunidades se duplica desde la pandemia

La brecha del precio de la vivienda entre comunidades se duplica desde la pandemia

España contiene la fuga de barcos cargados con gas natural hacia otros países que pagan más pese a la escalada de precios

España contiene la fuga de barcos cargados con gas natural hacia otros países que pagan más pese a la escalada de precios

Fernando Ors, presidente de Reental: “Una parte muy elevada de la riqueza de los españoles está en un único inmueble”

Fernando Ors, presidente de Reental: “Una parte muy elevada de la riqueza de los españoles está en un único inmueble”

Un abogado laboralista explica los seis motivos por los que te pueden denegar la jubilación anticipada

Un abogado laboralista explica los seis motivos por los que te pueden denegar la jubilación anticipada

Ignacio de la Calzada, abogado: "No pueden bajarte a media jornada sin tu consentimiento"

Ignacio de la Calzada, abogado: "No pueden bajarte a media jornada sin tu consentimiento"
Tracking Pixel Contents