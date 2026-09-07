Las redes sociales y la moda de los influencers también amenazan el futuro de las empresas familiares de Alicante

Los valores de esfuerzo, horas de dedicación y sacrificio que comporta dirigir un negocio no casan demasiado bien con la filosofía de disfrute y recompensa inmediata que difunden la mayoría de creadores de contenido a través de las redes sociales y que están cada vez más asentados entre los jóvenes. Un problema que no sólo está dificultando a los empresarios la tarea de encontrar empleados dispuestos a trabajar, por ejemplo, un sábado o un domingo, en el caso de la hostelería. También supone un obstáculo cada vez mayor a la hora del relevo generacional al frente de las propias compañías, es decir, para conseguir que algún descendiente quiera hacerse cargo de la compañía.

Así lo ha advertido este lunes la presidenta de la Asociación de la Empresa Familiar de la Provincia de Alicante (Aefa), Maite Antón, durante la presentación de los premios anuales que concede la organización, donde también ha reclamado una ley específica para este tipo de negocios, con el objetivo de adaptar la legislación a los cambios sociales de las últimas décadas, que han supuesto la aparición de nuevos tipos de familias, cada vez más complejas.

Las nuevas generaciones muchas veces no piensan en continuar con la empresa Maite Antón — Presidenta de Aefa

"Tenemos una juventud extraordinaria, pero con un entorno diferente, que se ve muy influenciada por las redes sociales", ha señalado Antón, para quien esta exposición a estos nuevos medios de comunicación está "desviando la intencionalidad" de esos jóvenes hacia profesiones como las de youtuber o influencer.

"El mensaje que se da, en general, es el de trabajar menos y obtener más, y eso no casa mucho con la realidad, si lo que se quiere es crear riqueza estable para el entorno", ha proseguido la portavoz de las empresas familiares alicantina. Así, ha lamentado que "estas nuevas generaciones muchas veces no piensan en continuar con la empresa, y hablamos de cualquier tipo de empresa, empezando por el comercio de la esquina".

Un momento de la presentación de los premios de Aefa de este lunes. / INFORMACIÓN

En esta línea, ha recordado que la supervivencia de las empresas familiares no es algo que implique únicamente a los herederos de los propietarios, ya que de ellas depende la mayor parte del empleo actual. Además, ha señalado que esta nueva filosofía que se está imponiendo rara vez conduce realmente a una mayor felicidad, sino que está creando jóvenes cada vez más "insatisfechos".

Para combatir esta situación, desde la propia Aefa se ha puesto en marcha un programa denominado "Empresa familiar en las aulas", para difundir los valores y la importancia de este tipo de negocios para el tejido productivo y la sociedad.

Ley específica

Con todo, Maite Antón también ha insistido en la necesidad de seguir avanzando en los cambios normativos para conseguir que este relevo generacional en las empresas sea cada vez más sencillo. Así, una vez que prácticamente se ha suprimido el Impuesto de Sucesiones entre padres, hijos y abuelos, y que se han creado también bonificaciones para tíos y sobrinos, la presidenta de Aefa ha insistido en la necesidad de redactar una ley específica para adaptar la legislación a la realidad actual de este tipo de compañías.

Un objetivo al que la Generalitat se ha comprometido, para lo que se ha puesto en marcha un comité de trabajo, según ha señalado Antón. Entre las peticiones, desde Aefa quieren que se supriman algunas de las condiciones que ahora exige la normativa para beneficiarse de las desgravaciones tributarias a la hora del relevo generacional, como la obligación de que la empresa esté dirigida por uno de los familiares propietarios. Algo que no siempre se produce, según la responsable de Aefa, sobre todo en aquellas empresas que han preferido profesionalizar sus cuadros y dejar la responsabilidad en manos de ejecutivos externos.

Del mismo modo, la portavoz empresarial ha recordado la complejidad de las redes familiares actuales, por ejemplo, en el caso de aquellas parejas que aportan hijos de relaciones anteriores al hogar. Un supuesto que ahora la legislación no contempla. "Necesitamos que la ley recoja toda esta casuística, sobre todo, para evitar la inseguridad jurídica", ha explicado Maite Antón, que también ha abogado por reducir la burocracia.