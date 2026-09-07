La terminal de cruceros abre un "duty free" con el reto de vender productos alicantinos

Tras un mes de prueba, este lunes ha arrancado oficialmente la primera "duty free" de la terminal de cruceros de Alicante. La nueva tienda en el puerto de Alicante ha abierto sus puertas con el reto de convertirse en escaparate de productos locales. En los cerca de 300 metros cuadrados localizados en la primera planta, JVFA Spain Travel Retail gestionará ese espacio que ha concesionado Global Ports y que se ha presentado como un servicio exclusivo para los cruceristas, de hecho, solo abrirá cuando haya embarcaciones atracadas y con unas determinadas condiciones.

La firma es una "joint venture" entre la multinacional india Flemingo Duty Free y la firma catalana Altimex. Alicante se convierte en el quinto punto de venta para la compañía, la cual opera en Tarragona, Lanzarote, Fuerteventura y Las Palmas de Gran Canaria, según ha confirmado el gerente de la empresa, Fernando Sainz. Con la vista puesta en Lisboa para el próximo año, el responsable ha subrayado que uno de los puntos fuertes de la propuesta fue "producto local". "Hemos apostado por esas categorías donde Alicante es relevante", ha indicado, destacando el turrón, donde Confectionary Holding tiene un espacio propio.

También, se ha reservado la mitad del lugar de bodega para los vinos alicantinos y licores. "Es la única tienda donde ofrecemos los segundos", con marcas tan reconocidas como Anis Tenis. En este caso, Sainz ha explicado que el contrato también prevé que se hagan catas "las semanas de actividad de crucero con más de tres escalas por semana,". El planteamiento es que, cuando se dé esta circunstancia, las bodegas acudan y monten un estand, es decir, que ahora a mediados de septiembre se realizarán las primeras pruebas, pues es cuando comienza la temporada alta que se prolonga hasta noviembre. Aunque el acuerdo prevé que no solo sean vinos, sino que las "activaciones" se den en campos como el citado turrón y otros que están presentes en el "duty free".

El nuevo "duty free" de la terminal de cruceros en el puerto de Alicante. / Rafa Arjones

De lo típico a lo tópico

La tienda reserva, lógicamente, espacio para otros productos habituales como son pequeños dispositivos tecnológicos como auriculares o cargadores, perfumes o de aseo personal. En este momento, la concesionaria está esperando la autorización de Puertos de Estado para el hueco que se ha dejado al tabaco, aunque sin duda uno de los grandes presentes es el "souvenir". En este punto, es donde las estampas de flamencas y toros se entremezclan con las de imágenes de Alicante, como el castillo o los típicos llaveros con el nombre.

También mochilas y camisetas o los tradicionales imanes que acaban en la nevera. Pero, sin duda, uno de los productos que han levantado la curiosidad son las latas de comidas de "paella marinera, tortilla de patatas o chorizos a la sidra" para consumo individual y que rondaban los 12-14 euros. Como en los aeropuertos, la tienda es un paso de obligado recorrido para quienes desembarcan en la ciudad tras el paso de control.

Entrada a la tienda en la terminal portuaria alicantina. / Rafa Arjones

La inauguración oficial se ha abordado como un "acto simbólico", como ha definido el presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante, Luis Rodríguez, quien ha recordado la inversión prevista de cuatro millones de euros para la construcción de tres duques de alba que permitirán aumentar la capacidad de atraque en la terminal. El responsable de la APA ha cerrado un breve turno de intervenciones en las que ha participado el director general de Global Ports, Franceso Balbi; la concejala de Comercio, Lidia López y, brevemente el capitán del MSC Opera que ha servido para recordar la alianza estratégica que tiene la naviera con el puerto alicantino.

Entre los asistentes, la vicepresidenta de la Cámara de Comercio y directora de Marketing y Comunicación de un grupo familiar bodeguero MGWines Group, Eva Miñano; la concejal de Vox en el Ayuntamiento de Alicante, Carmen Robledillo; el director de la Asociación Alicante-Costa Blanca por el Turismo de Cruceros, Roberto Martínez; la directora de Comunicación del Patronato Costa Blanca, Gloria Navarro, entre otros.