Ocean Live Park toma forma: salen los concursos para definir las zonas de ocio digital, pantalanes y equipo técnico-deportivo

A cuatro meses de la celebración del evento náutico, la Generalitat Valenciana ultima los contratos que dará forman al Ocean Live Park. A través de la Sociedad de Proyectos para la Transformación Digital (SPTD) se han licitado tres iniciativas que permitirán adaptar el puerto de Alicante para The Ocean Race 2027. En este caso, se trata del diseño y ejecución del servicio integral del espacio de ocio digital, el montaje, mantenimiento y desmontaje de pantalanes y material de amarre, así como los servicios técnico-deportivos para la realización de las pruebas deportivas.

La entidad pública destinará 350.000 euros para habilitar una zona destinada al gaming, e-sports, realidad virtual y realidad aumentada; 286.532 euros para el montaje y mantenimiento de 23 pantalanes y 76.130 euros para contar con un punto de carácter técnico-deportivos del Local Race Management Team. Las ofertas, a las que habrá que sumar el IVA, se encuentran abiertas y definirán parte de este acontecimiento que transforma la ciudad desde el 8 al 17 de enero.

Público joven

En el caso del contrato de ocio digital, este servicio comprende la instalación temporal, producción, gestión, dinamización y explotación integral de un espacio de aproximadamente 600 metros cuadrados útiles que estarán localizado en un primer módulo. Incluye la instalación de equipos tecnológicos, audiovisuales y de comunicación, licencias, contenidos, mobiliario y el personal necesario para ofrecer experiencias de gaming, arena de e-sports, realidad virtual, realidad aumentada y zona familiar e infantil, con programación coordinada, control de aforo, seguridad, accesibilidad y protección de menores durante los diez días de apertura al público. La ejecución se extenderá desde la formalización del contrato hasta el 25 de enero de 2027.

Presentación de The Ocean Race en Fitur. / PILAR CORTES

En la anterior edición, la carpa destinada a ocio fue una de las más visitadas por el público joven y se convirtió en un punto para dinamizar el entorno de la Ocean Race. Las competiciones y talleres atrajeron a miles de aficionados de los juegos.

En otro orden, están los dos contratos que están enfocados a la logística náutica. Para los pantalanes y amarres, la propuesta incluye el inventariado, limpieza, inspección y reparación de los 23 pantalanes de aluminio de 12 × 3 metros, así como el transporte, botadura mediante grúa, ensamblaje, instalación de pasarelas, mesetas, carros deslizantes, cornamusas, líneas de amarre, dados de hormigón y todos los elementos auxiliares necesarios. También comprende el mantenimiento cualificado durante el evento y el posterior desmontaje, devolución al almacén e inventario final.

La instalación se ubicará en los muelles 10, 12 y 14 de la dársena Infanta Elena, con una superficie de atraque de referencia de 828 metros cuadrados, y deberá estar operativa, certificada y mantenida durante todo el evento.

Por último, el pliego de servicios técnico-deportivos se dirige a la contratación de un equipo especializado que asistirá a la organización en la planificación y desarrollo de las regatas. El servicio deberá incluir la gestión de permisos y autorizaciones, la designación del coordinador y la redacción de los planes de seguridad marítima, además de la coordinación de voluntarios de mar, el control del campo de regatas, balizamiento, señales y la operativa diaria en el agua, que trabajará en contacto con la propia del Race Management de The Ocean Race y las autoridades.